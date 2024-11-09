الجوف تسجل أقل نسبة بطالة بين الذكور بالمملكة بـ 2.3%

(MENAFN
- Al Watan)
سجلت منطقة عسير أكثر مناطق المملكة بطالة على مستوى السعوديين بـ12%، بينما حصدت 6 مناطق ممثلة في: الجوف، والرياض، ونجران، والشرقية، وتبوك، وجازان، أقل مناطق المملكة بطالة للسعوديين، في وقت تصدرت إناث القصيم الأكثر بطالة بـ21%، وذكور عسير الأكثر بطالة بـ8%. %7 بطالة
كشف تقرير سوق العمل للربع الثاني من العام الحالي، معدل إجمالي بطالة السعوديين والذي بلغ 7.1%، وفاق معدل بطالة الإناث معدل بطالة الذكور، حيث بلغت بطالة الإناث 12.8% مقابل 4% بطالة الذكور، واستحوذت الفئة العمرية من 15-24 سنة على النصيب الأكبر من بطالة السعوديين بـ15.5%، وتصدر حاملو البكالوريوس وما يعادله البطالة على المستوى التعليمي بـ9%.
%12 عسير
تصدرت منطقة عسير أكثر مناطق المملكة بطالة بـ12%، وحلت منطقة القصيم ثانيا بـ11.2%، والحدود الشمالية ثالثا بـ10.2%، والباحة رابعا بـ9.5%، والمدينة المنورة خامسا بـ8.8%، وحائل سادسا بـ8.5%، ومكة المكرمة سابعا بـ7.7%، بينما سجلت منطقة الجوف أقل مناطق المملكة بطالة بـ4.9%، وتساوت الرياض ونجران ثانيا بـ5%، والشرقية ثالثا بـ5.7%، وتبوك رابعا بـ6.6%، وجازان خامسا بـ7.5%. بطالة الذكور
تصدرت منطقة عسير أكثر مناطق المملكة في بطالة الذكور بـ7.6%، وحلت منطقة القصيم ثانيا بـ6.1%، والباحة ثالثا بـ6%، وتساوت المدينة المنورة وجازان رابعا بـ5.2%، والحدود الشمالية خامسا بـ4.9%، في المقابل، حصدت الجوف أقل مناطق المملكة في بطالة الذكور بـ2.3%، وحلت الرياض ثانيا بـ2.4%، ونجران ثالثا بـ3.1%، وتبوك رابعا بـ3.2%، والشرقية خامسا بـ3.7%. بطالة الإناث
سجلت بطالة إناث منطقة القصيم الأكثر بطالة بين مناطق المملكة بـ21%، وحلت بطالة إناث منطقة عسير ثانيا بـ20.5%، وبطالة إناث الحدود الشمالية ثالثا بـ19.2%، وإناث حائل رابعا بـ16.3%، وإناث المدينة المنورة خامسا بـ15.6%. أكثر الفئات
سيطرت الفئة العمرية من 14-24 سنة على أكثر الفئات العمرية بطالة بـ15.5%، وحلت الفئة العمرية من 25-34 سنة ثانيا بـ9.4%، والفئة العمرية من 25-54 سنة ثالثا بـ6.2%، ومن 35-44 سنة رابعا بـ4.6%، ومن 45-54 سنة خامسا بـ2%، وعلى مستوى الفئات العمرية للإناث، تصدرت الفئة العمرية من 15-24 سنة أكثر الإناث بطالة بـ23.6%، وحلت الفئة العمرية من 25-34 سنة ثانيا بـ17.9%، ومن 25-54 سنة ثالثا بـ11.9%، ومن 35-44 سنة رابعا بـ8.9%، ومن 45-54 سنة خامسا بـ2.9%. المستوى التعليمي
سجل حاملو البكالوريوس وما يعادله الأكثر بطالة على المستوى التعليمي بـ8.6%، وحل حاملو الدبلوم المتوسط ثانيا بـ8.2%، وحاملو دبلوم مشارك ثالثا بـ7%، وتعليم ثانوي رابعا بـ6.3%، وتعليم متوسط خامسا بـ5.4%.
Asf:
عسير تتصدر بطالة السعوديين
إناث القصيم الأكثر بطالة
%8 بطالة ذكور عسير
%13 بطالة الإناث
%4 بطالة الذكور
حاملو البكالوريوس الأكثر بطالة
%7 إجمالي معدل بطالة السعوديين
أكثر المناطق بطالة:
عسير: 12%
القصيم: 11%
الحدود الشمالية: 10%
الباحة: 9.5%
المدينة المنورة: 8.8%
أكثر الذكور بطالة:
عسير: 7.6%
القصيم: 6.1%
الباحة: 6%
المدينة وجازان: 5.2%
الحدود الشمالية: 4.9%
أكثر الإناث بطالة:
القصيم: 21.1%
عسير: 20.5%
الحدود الشمالية: 19.2%
حائل: 16%
المدينة المنورة: 15.6%
أكثر الفئات العمرية بطالة:
24-15 سنة: 15.5%
34-25 سنة: 9.4%
54-25 سنة: 6.2%
44-35 سنة: 4.6%
54-45 سنة: 2%
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