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الجوف تسجل أقل نسبة بطالة بين الذكور بالمملكة بـ 2.3%

11/9/2024 11:25:48 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت منطقة عسير أكثر مناطق المملكة بطالة على مستوى السعوديين بـ12%، بينما حصدت 6 مناطق ممثلة في: الجوف، والرياض، ونجران، والشرقية، وتبوك، وجازان، أقل مناطق المملكة بطالة للسعوديين، في وقت تصدرت إناث القصيم الأكثر بطالة بـ21%، وذكور عسير الأكثر بطالة بـ8%.
%7 بطالة
كشف تقرير سوق العمل للربع الثاني من العام الحالي، معدل إجمالي بطالة السعوديين والذي بلغ 7.1%، وفاق معدل بطالة الإناث معدل بطالة الذكور، حيث بلغت بطالة الإناث 12.8% مقابل 4% بطالة الذكور، واستحوذت الفئة العمرية من 15-24 سنة على النصيب الأكبر من بطالة السعوديين بـ15.5%، وتصدر حاملو البكالوريوس وما يعادله البطالة على المستوى التعليمي بـ9%.
%12 عسير
تصدرت منطقة عسير أكثر مناطق المملكة بطالة بـ12%، وحلت منطقة القصيم ثانيا بـ11.2%، والحدود الشمالية ثالثا بـ10.2%، والباحة رابعا بـ9.5%، والمدينة المنورة خامسا بـ8.8%، وحائل سادسا بـ8.5%، ومكة المكرمة سابعا بـ7.7%، بينما سجلت منطقة الجوف أقل مناطق المملكة بطالة بـ4.9%، وتساوت الرياض ونجران ثانيا بـ5%، والشرقية ثالثا بـ5.7%، وتبوك رابعا بـ6.6%، وجازان خامسا بـ7.5%.
بطالة الذكور
تصدرت منطقة عسير أكثر مناطق المملكة في بطالة الذكور بـ7.6%، وحلت منطقة القصيم ثانيا بـ6.1%، والباحة ثالثا بـ6%، وتساوت المدينة المنورة وجازان رابعا بـ5.2%، والحدود الشمالية خامسا بـ4.9%، في المقابل، حصدت الجوف أقل مناطق المملكة في بطالة الذكور بـ2.3%، وحلت الرياض ثانيا بـ2.4%، ونجران ثالثا بـ3.1%، وتبوك رابعا بـ3.2%، والشرقية خامسا بـ3.7%.
بطالة الإناث
سجلت بطالة إناث منطقة القصيم الأكثر بطالة بين مناطق المملكة بـ21%، وحلت بطالة إناث منطقة عسير ثانيا بـ20.5%، وبطالة إناث الحدود الشمالية ثالثا بـ19.2%، وإناث حائل رابعا بـ16.3%، وإناث المدينة المنورة خامسا بـ15.6%.
أكثر الفئات
سيطرت الفئة العمرية من 14-24 سنة على أكثر الفئات العمرية بطالة بـ15.5%، وحلت الفئة العمرية من 25-34 سنة ثانيا بـ9.4%، والفئة العمرية من 25-54 سنة ثالثا بـ6.2%، ومن 35-44 سنة رابعا بـ4.6%، ومن 45-54 سنة خامسا بـ2%، وعلى مستوى الفئات العمرية للإناث، تصدرت الفئة العمرية من 15-24 سنة أكثر الإناث بطالة بـ23.6%، وحلت الفئة العمرية من 25-34 سنة ثانيا بـ17.9%، ومن 25-54 سنة ثالثا بـ11.9%، ومن 35-44 سنة رابعا بـ8.9%، ومن 45-54 سنة خامسا بـ2.9%.
المستوى التعليمي
سجل حاملو البكالوريوس وما يعادله الأكثر بطالة على المستوى التعليمي بـ8.6%، وحل حاملو الدبلوم المتوسط ثانيا بـ8.2%، وحاملو دبلوم مشارك ثالثا بـ7%، وتعليم ثانوي رابعا بـ6.3%، وتعليم متوسط خامسا بـ5.4%.
Asf:
عسير تتصدر بطالة السعوديين
إناث القصيم الأكثر بطالة
%8 بطالة ذكور عسير
%13 بطالة الإناث
%4 بطالة الذكور
حاملو البكالوريوس الأكثر بطالة
%7 إجمالي معدل بطالة السعوديين
أكثر المناطق بطالة:
عسير: 12%
القصيم: 11%
الحدود الشمالية: 10%
الباحة: 9.5%
المدينة المنورة: 8.8%
أكثر الذكور بطالة:
عسير: 7.6%
القصيم: 6.1%
الباحة: 6%
المدينة وجازان: 5.2%
الحدود الشمالية: 4.9%
أكثر الإناث بطالة:
القصيم: 21.1%
عسير: 20.5%
الحدود الشمالية: 19.2%
حائل: 16%
المدينة المنورة: 15.6%
أكثر الفئات العمرية بطالة:
24-15 سنة: 15.5%
34-25 سنة: 9.4%
54-25 سنة: 6.2%
44-35 سنة: 4.6%
54-45 سنة: 2%

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