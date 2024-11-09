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الشرقية تستضيف منتدى المرأة الاقتصادي

11/9/2024 11:25:48 PM
(MENAFN- Al Watan) تستضيف المنطقة الشرقية في 19 نوفمبر الحالي منتدى المرأة الاقتصادي 2024 بنسخته الثامنة، الذي تنظمه غرفة الشرقية تحت عنوان ((تمكين القيادة الفاعلة))، ويستمر يومين تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر الرزيزاء، أن المؤتمر سيناقش القيادة الفاعلة للمرأة السعودية في ظل ((رؤية 2030))، التي خصصت أحد أهدافها لضمان زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وهو ما أدى إلى تسارع خطوات المرأة السعودية نحو التمكين نظرا لما حققته الرؤية من إنجازات على كل المستويات، وما كانت تستهدفه للمرأة السعودية من استثمار مواهبها وطاقاتها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها، مما انعكس على المجتمع والاقتصاد معًا، منوهًا بأن المرأة من خلال الرؤية أصبحت شريكًا فعالًا في التنمية الوطنية بجميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية، وعلى مختلف المستويات.
كما سيطرح المؤتمر أمام المرأة السعودية العديد من الفرص والممكنات، لزيادة مشاركتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، وإيصالها إلى مستوى عال من القيادة الفاعلة، وإتاحة مشاركة أكثر فاعلية في الاقتصاد الوطني، ودعمها في مجتمع الأعمال النسائي بالمنطقة وكل أرجاء المملكة، لافتًا النظر إلى أن الغرفة دائمًا ما تقدم الدعم والمشورة عبر قنواتها المتنوعة، للارتقاء بمستواها من ناحية العمل وإدارة الأعمال.

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