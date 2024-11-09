الشرقية تستضيف منتدى المرأة الاقتصادي

(MENAFN
- Al Watan)
تستضيف المنطقة الشرقية في 19 نوفمبر الحالي منتدى المرأة الاقتصادي 2024 بنسخته الثامنة، الذي تنظمه غرفة الشرقية تحت عنوان ((تمكين القيادة الفاعلة))، ويستمر يومين تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر الرزيزاء، أن المؤتمر سيناقش القيادة الفاعلة للمرأة السعودية في ظل ((رؤية 2030))، التي خصصت أحد أهدافها لضمان زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وهو ما أدى إلى تسارع خطوات المرأة السعودية نحو التمكين نظرا لما حققته الرؤية من إنجازات على كل المستويات، وما كانت تستهدفه للمرأة السعودية من استثمار مواهبها وطاقاتها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها، مما انعكس على المجتمع والاقتصاد معًا، منوهًا بأن المرأة من خلال الرؤية أصبحت شريكًا فعالًا في التنمية الوطنية بجميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية، وعلى مختلف المستويات.
كما سيطرح المؤتمر أمام المرأة السعودية العديد من الفرص والممكنات، لزيادة مشاركتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، وإيصالها إلى مستوى عال من القيادة الفاعلة، وإتاحة مشاركة أكثر فاعلية في الاقتصاد الوطني، ودعمها في مجتمع الأعمال النسائي بالمنطقة وكل أرجاء المملكة، لافتًا النظر إلى أن الغرفة دائمًا ما تقدم الدعم والمشورة عبر قنواتها المتنوعة، للارتقاء بمستواها من ناحية العمل وإدارة الأعمال.
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