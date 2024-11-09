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اجدان للتطوير العقاري راعيًا ماسيًا لمعرض سيتي سكيب العالمي 2024 بالرياض

11/9/2024 11:25:48 PM
(MENAFN- Al Watan) شركة ((اجدان للتطوير العقاري))، الراعي الماسي للحدث العقاري الأكبر "سيتي سكيب 2024" والذي سيقام في "مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات – ملهم" بتنظيم من شركة ((تحالف))، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2024 الجاري. حيث تقدم ((اجدان)) مجموعة من المشاريع الرائدة "انفنيتي"، "دارهـ"، "رسين".
وستُعرض ((اجدان)) في جناحها الخاص (L2-L30) مجسمات معمارية ورقمية تُبرز الجوانب الهندسية والجمالية لمشاريعها المختلفة للزوار والمهتمين. وسيتواجد فريق مختص لشرح أدق تفاصيل التي تعكسها هذه المشاريع. وتحرص ((اجدان)) على أن تكون جميع مشاريعها السكنية والمتعددة الاستخدامات مُتوافقة مع أهداف برنامج جودة الحياة، كما تؤكد دورها الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز رؤية المملكة المستقبلية.
وضمن المجسمات المعمارية في جناح ((أجدان)) مجسم منتج "رسين"، السكني الفاخر أحدث مشاريعها السكنية بحي سدرة، شمال الرياض، كأول مشروع سكني يتم تطويره بشراكة استراتيجية مع ((روشن))، ليقدم تجربة العيش الرغيد ضمن مجتمع سكني متكامل بأعلى معايير الرفاهية. كما ستطرح "باي فرونت" كأول شاطئ معياري بالمملكة بمساحات تتجاوز 100.000 م2، بمجموعة من المطاعم الفارهة والفعاليات الترفيهية المتكاملة. بالإضافة لمجسم معمارية لـمشروع "انفينيتي"، متعدد الاستخدامات، والعنوان الأحدث للرفاهية في الخبر، حيث يلتقي ساحل المدينة بتجربة عيش فريدة بمساكن حديثة التصميم، ووجهات التسوق بخيارات الترفيه.
كما ستشارك ((اجدان))، بمنتج "دارهـ"، الذي يمثل شراكة مع "الشركة الوطنية للإسكان"، حيث توفر وحداته تجربة معيشية مستدامة تلبي احتياجات الأسرة السعودية. ويضم مشاريع "دارهـ الفرسان"، بالرياض، "دارهـ قمرة"، بمدينة صفوى، و"دارهـ مكة"، بالعاصمة المقدسة، و"دارهـ سدايم"، بجدة، و"داره المدينة".
للتواصل والاستفسارات، سيكون فريق إدارة شركة ((اجدان)) حاضرًا في المعرض للقاء العملاء ورواد الأعمال والمستثمرين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، كما سيعمل الفريق على تقديم كافة المعلومات المطلوبة بكل جاهزية. أو يمكنكم التواصل على الرقم الموحد 920000658 أو زيارة موقع .
شركة اجدان للتطوير العقاري، التي تأسست في مدينة الخبر، عام 2016م، تعد من أبرز الشركات الرائدة في تقديم مشاريع عقارية فاخرة ومتعددة الاستخدامات، والتي تسهم في تعزيز تجربة المعيشة والاستثمار في المملكة، والتي تتوافق مع رؤية السعودية 2030، كما تحرص الشركة، عبر أنشطتها، على تقديم مشاريع تتفاوت ما بين السكنية والتجارية والضيافة والترفيه، لتقوم بخدمة أكبر قدر ممكن من الشرائح، بهدف تحقيق الدور الذي أخذته الشركة على عاتقها في دعم قطاع التطوير العقاري بالمملكة،كما تستهدف ((اجدان))، تطوير الكثير من المشاريع الحيوية الحديثة، في كبرى مدن المملكة، منها الرياض والخبر وجدة وغيرها. لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني

MENAFN09112024000089011017ID1108868867

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