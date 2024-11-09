كي بي إم جي: تركيز قطاع المعادن والتعدين على خفض انبعاثات الكربون وتبني التقنيات المتطورة وإدارة التقلبات

MENAFN - Al Watan)وبناءً على آراء أكثر من 450 من كبار التنفيذيين حول العالم، بمن فيهم بوب ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة "معادن"، يؤكد التقرير على التزام قطاع المعادن والتعدين الراسخ بالاستدامة والتحول الرقمي، وحفاظه على مرونته في مواجهة التحديات المتزايدة في ظلِّ التقلبات التي تشهدها الفترة الحالية.ويشهد قطاع المعادن والتعدين تحولًا كبيرًا، مدفوعًا بالحاجة إلى خفض انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية؛ وقد كشف التقرير أنَّ 47% من الرؤساء التنفيذيين يرون أنَّ تحويل بصمتهم الكربونية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا يمثل فرصةً لتحقيقلمنظماتهم خلال السنوات الخمس المقبلة، كما أكدَّ 55% من التنفيذيين على أهمية تضمين ودمج مبادرات خفض الانبعاثات الكربونية في إستراتيجيات شركاتهم. وتعتبرالتطورات التقنية، مثل: التحول إلى تشغيل الآلات والمعدات الكهربائية وإعادة تصميم المناجم بشكل إستراتيجي عناصر أساسية في هذا التحول.وفي هذا الصدد، صرّح سامي أحمد، شريك ورئيس استشارات قطاع الطاقة والموارد الطبيعية لدى شركة كي بي إم جي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا قائلًا: "يقف قطاع المعادن والتعدين في المنطقة على مفترق طرق ومرحلة تحول حاسمة، حيث تعمل جهود خفض الانبعاثات الكربونية والتغيرات الجيوسياسية المتسارعة وتقلبات السوق والتكنولوجيا بما فيها الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل مسار المرونة والنمو، ويشير التقرير إلى ضرورة تبني ودمج القطاع للممارسات المستدامة في التحول التشغيلي ؛ ليس من أجل الوصول إلى هدف صفر انبعاثات كربونية فحسب بل من أجل ضمان تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل".وقد ساهم التحول إلى تشغيل الآلات والمعدات الثقيلة بالكهرباء، مثل: شاحنات النقل، في زيادة الكفاءة وتقليل الانبعاثات الكربونية بشكل ملحوظ، كما تبنت العديد من المنظمات مؤشرات أداء رئيسية لمراقبة تقدمها في مجال الاستدامة، حيث قام 43% منها بتبني أنظمة لتتبع بصمتها الكربونية.ويسلِّط التقرير الضوء على دور التقنيات المتقدمة، مثل: الذكاء الاصطناعي (AI) وتعلّم الآلة (ML) في تحسين الكفاءة ودعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية، وقد أكدَّ 43% من الرؤساء التنفيذيين على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في معالجة القضايا الإستراتيجية، بدءًا من تحسين الإنتاج وصولًا إلى تقليل الانبعاثات. كما أشاروا إلى أنَّ الذكاء الاصطناعي ساهم بشكل كبير في تقليل الوقت اللازم لإنجاز العمليات بالغة الأهمية؛ وفي هذا الصدد، أضاف بوب ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة "معادن" قائلًا: "لقد تمَّ تقليل الوقت المستغرق بدءًا من استكشاف الموقع إلى بدء تشغيل المنجم من ستة عشر عامًا إلى تسعة أعوام، بفضل الاستعانة بالذكاء الاصطناعي والاعتماد على التحليلات المتقدمة".

لا يزال قطاع المعادن والتعدين واعدًا رغم تقلبات الأسعار والاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد، حيث شهد 66% من الرؤساء التنفيذيين زيادة في تقلبات أسعار المنتجات خلال العامين الماضيين نتيجةً للأحداث الجيوسياسية والطلب المتزايد على المعادن، مثل: الليثيوم والنحاس والنيكل. كما أعرب 61% من الرؤساء التنفيذيين عن ثقة أكبر بفرص النمو والازدهار المستقبلية لأعمالهم وشركاتهم مقارنة بما كانت عليه قبل عامين؛ ولمواجهة هذا التقلب، تعمل 58% من الشركات على توسيع استثماراتها في أسواق جديدة والدخول في شراكات لتعزيز سلاسل الإمداد.

وفي ظل التحول الذي يشهده القطاع، تعطي الشركات الأولوية لبناء القدرات البشرية من خلال استقطاب المواهب وتطويرها، وينظر 47% من الرؤساء التنفيذيين إلى نقص المهارات باعتبارها أحد التحديات الرئيسية، ولا سيما مع ظهور تقنيات جديدة، وتحاول الشركات التغلب على هذه المشكلة من خلال تطوير مهارات الموظفين وتوظيف مواهب تتمتع بالكفاءة العالية ومتخصصة في قطاعات، مثل قطاعي التقنية والطاقة المتجددة، ويتم حاليًا تعزيز العلاقات مع المؤسسات التعليمية لضمان استمرارية تدفق الكفاءات المؤهلة.

ويُظهر التقرير أنَّ 66% من الرؤساء التنفيذيين أشاروا إلى زيادة في تقلب الأسعار نتيجة للأحداث الجيوسياسية، في حين أبرز 56% منهم أهمية الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالتغيرات التنظيمية وتقليل المخاطر. كما تتزايد الضغوط التنظيمية المتعلقة بالحد من الانبعاثات بشكل ملحوظ، وأشار 33% من الرؤساء التنفيذيين إلى أنَّ انبعاثات النطاق الأول والثاني تمثل تحديات تنظيمية كبيرة، بينما أشار 30% إلى خطورة انبعاثات النطاق الثالث.

وفي هذا الصدد، صرّح فرحان محمد، مدير تنفيذي في قطاع استشارات المعادن والتعدين لدى شركة كي بي إم جي -السعودية ، قائلًا: "نلاحظ أنَّ الشركات تتكيف مع هذه التطورات من خلال تعزيز الامتثال باستخدام الذكاء الاصطناعي وتخطيط السيناريوهات،وتجدر الإشارة إلى أنَّ الاتجاهات العالمية، مثل: استخدام الذكاء الاصطناعي والابتكار لخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاستدامة، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وضمان استمرارية الأعمال، يتم تبنيها بشكل متزايد في المملكة العربية السعودية؛ مما أدى إلى نتائج واعدة حتى

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