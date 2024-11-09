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خطة تحول الطاقة السعودية: مصادر متجددة وتفوق نفطي

11/9/2024 11:25:47 PM
(MENAFN- Al Watan) في 29 أكتوبر الماضي، وخلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، سلط وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان الضوء على خطط المملكة لتبني مصادر الطاقة المتجددة منخفضة الكربون مع الحفاظ على ((التفوق)) في قطاع النفط.
الاتجاهات الرئيسية
وترتكز إستراتيجية الرياض للتحول في مجال الطاقة على ثلاث ركائز رئيسية: تعزيز كفاءة الطاقة، وتحويل مزيج الطاقة، وإدارة الانبعاثات. ويتمثل هدفها في الانتقال من تصدير النفط فقط إلى تصدير جميع أشكال الطاقة، كما وصف الأمير عبدالعزيز بن سلمان في المؤتمر الشهر الماضي. وقد تشمل الصادرات الجديدة الهيدروجين النظيف المنتج باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، فضلا عن الوقود الأحفوري إلى جانب تكنولوجيا احتجاز الكربون للحد من الانبعاثات.
تاريخ التحول
من وجهة نظر الرياض، بدأ التحول في مجال الطاقة في سبعينيات القرن العشرين عندما نفذت المملكة نظام الغاز الرئيسي لالتقاط واستخدام الغاز الطبيعي المصاحب المنتج مع النفط الخام بدلا من حرقه. ووفقًا لشركة أرامكو السعودية، ساعد هذا النظام في تقليل الانبعاثات باستخدام الغاز الملتقط لتوليد الطاقة في صناعات البتروكيماويات والتكرير، من بين قطاعات أخرى.
مصادر الطاقة المتجددة
وتتوقع المملكة أيضًا أن تساهم مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية بنحو 50% من إجمالي قدرتها على توليد الطاقة بحلول عام 2030. وقد زادت حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء منذ عام 2022، على الرغم من أن قطاع الطاقة لا يزال يعتمد على الوقود الأحفوري.
وتعتقد المملكة أيضا أن الغاز الطبيعي سيستمر في لعب دور رئيسي في المستقبل.
وقد ناقش بعض المراقبين ما إذا كان للغاز مكان في التحول العالمي للطاقة، لكن المؤيدين يزعمون أنه أقل تلويثًا من أنواع الوقود الأخرى.
بالنسبة للسعودية، يمكّن الغاز السلطات من تقليل حرق الخام المباشر لتوليد الطاقة في محاولة لإزاحة الوقود السائل من قطاع الطاقة في المستقبل.
مصدر للغاز الطبيعي
وبناءً على ذلك، تستثمر المملكة في المزيد من إنتاج الغاز بهدف أن تصبح في نهاية المطاف مصدرًا للغاز الطبيعي المسال. إن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مصدران متقطعان بطبيعتهما، ويتطلبان تقنيات تخزين طاقة متقدمة. وإلى أن يتم توسيع نطاق هذه التقنيات، سيستمر الاعتماد على محطات الطاقة التقليدية (بما في ذلك محطات الطاقة التي تعمل بالغاز)، وفقا لما ذكره معهد واشنطن للدراسات.
أهمية عائدات النفط
ويقول معهد واشنطن للدراسات، إن عائدات النفط ضرورية لتمويل هذا التحول في مجال الطاقة والتنويع الاقتصادي - وهما ركيزتان أساسيتان لرؤية المملكة 2030.
وفي ظل ضعف الطلب على النفط، عملت أوبك+ على تقليص الإنتاج لمنع الأسعار من الانخفاض أكثر. وتوقع صندوق النقد الدولي مؤخرًا أن يبلغ في عام 2024 متوسط ​​سعر النفط 81.29 دولارًا للبرميل، ثم ينخفض ​​إلى 72.84 دولارًا في عام 2025.
الطاقة الإنتاجية للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة (جيجاواط/الساعة)
2019: 66
2020: 916
2021: 1000
2022: 2010
2030: 4714

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