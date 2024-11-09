رغم إجراءات التحفيز .. أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بوتيرة هي الأبطأ في 4

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين بوتيرة هي الأبطأ في 4 أشهر، على الرغم من اجرءات التحفيز الاقتصادي في البلاد.

وأظهرت بيانات صينية ، اليوم السبت ، أن أسعار المستهلكين في البلاد ارتفعت بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر في أكتوبر ، بينما تعمق انكماش أسعار المنتجين، حتى مع مضاعفة بكين التحفيز لدعم الاقتصاد المتعثر.

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وذكرت البيانات أنه في أحدث إجراءات التحفيز، وافقت أعلى هيئة تشريعية في البلاد على حزمة بقيمة 10 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف أعباء“الديون الخفية” للحكومة المحلية ، وذلك بدلاً من ضخ الأموال بشكل مباشر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، كما فعل بعض المستثمرين.

ويقول المحللون إن الحزمة لن تفعل على الأرجح الكثير لتعزيز النشاط الاقتصادي والطلب والأسعار على المدى القريب.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي، متباطئا من زيادة 0.4 بالمئة في سبتمبر ومسجلا أدنى مستوى منذ يونيو وهو ما يقل عن توقعات زيادة 0.4 بالمئة.

واشارت الى ارتفاع التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، بنسبة 0.2٪ في أكتوبر، متسارعًا من 0.1٪ في سبتمبر الماضي.

ورجح بنك جولدمان ساكس أن يظل التضخم الاستهلاكي الرئيسي في الصين منخفضا العام المقبل عند 0.8%، في حين أن أسعار المنتجين لن تصبح إيجابية حتى الربع الثالث من عام 2025.

وأشار الى انخفاض أسعار المنتجين بنسبة 2.9% على أساس سنوي في أكتوبر، وهو أعمق من انخفاض بنسبة 2.8% في الشهر السابق وأقل من الانخفاض المتوقع بنسبة 2.5% ، وكان هذا أكبر انخفاض خلال 11 شهرا.

وكان البنك المركزي الصيني قد كشف في أواخر سبتمبر الماضي عن تدابير الدعم النقدي الأكثر صرامة منذ جائحة كوفيد-19 لإنعاش النمو الاقتصادي.