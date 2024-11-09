رغم إجراءات التحفيز .. أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بوتيرة هي الأبطأ في 4

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين بوتيرة هي الأبطأ في 4 أشهر، على الرغم من اجرءات التحفيز الاقتصادي في البلاد.
وأظهرت بيانات صينية ، اليوم السبت ، أن أسعار المستهلكين في البلاد ارتفعت بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر في أكتوبر ، بينما تعمق انكماش أسعار المنتجين، حتى مع مضاعفة بكين التحفيز لدعم الاقتصاد المتعثر.
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وذكرت البيانات أنه في أحدث إجراءات التحفيز، وافقت أعلى هيئة تشريعية في البلاد على حزمة بقيمة 10 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف أعباء“الديون الخفية” للحكومة المحلية ، وذلك بدلاً من ضخ الأموال بشكل مباشر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، كما فعل بعض المستثمرين.
ويقول المحللون إن الحزمة لن تفعل على الأرجح الكثير لتعزيز النشاط الاقتصادي والطلب والأسعار على المدى القريب.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي، متباطئا من زيادة 0.4 بالمئة في سبتمبر ومسجلا أدنى مستوى منذ يونيو وهو ما يقل عن توقعات زيادة 0.4 بالمئة.
واشارت الى ارتفاع التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، بنسبة 0.2٪ في أكتوبر، متسارعًا من 0.1٪ في سبتمبر الماضي.
ورجح بنك جولدمان ساكس أن يظل التضخم الاستهلاكي الرئيسي في الصين منخفضا العام المقبل عند 0.8%، في حين أن أسعار المنتجين لن تصبح إيجابية حتى الربع الثالث من عام 2025.
وأشار الى انخفاض أسعار المنتجين بنسبة 2.9% على أساس سنوي في أكتوبر، وهو أعمق من انخفاض بنسبة 2.8% في الشهر السابق وأقل من الانخفاض المتوقع بنسبة 2.5% ، وكان هذا أكبر انخفاض خلال 11 شهرا.
وكان البنك المركزي الصيني قد كشف في أواخر سبتمبر الماضي عن تدابير الدعم النقدي الأكثر صرامة منذ جائحة كوفيد-19 لإنعاش النمو الاقتصادي.
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