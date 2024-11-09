نقابات السكك الحديدية بفرنسا تدعو لإضراب مفتوح يهدد عطلة عيد الميلاد

MENAFN - Al-Borsa News) دعت النقابات العمالية في شركة السكك الحديدية الفرنسية SNCF، السبت، إلى إضراب مفتوح بدءاً من الشهر المقبل، ما قد يؤدي إلى تعطيل خدمات القطارات خلال عطلة عيد الميلاد المقبلة.

وتطالب النقابات بتجميد عملية تفكيك شركة الشحن التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، القسم المسؤول عن الشحن التابع للسكك الحديدية الوطنية، وتعترض على شروط فتح الخطوط الإقليمية أمام المنافسة.

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وفي بيان مشترك، أعلنت نقابات CGT-Cheminots، Unsa-Ferroviaire، Sud-Rail، وCFDT-Cheminots أن الإضراب سيبدأ في 11 ديسمبر كانون الأول المقبل، كما جددت الدعوة لإضراب قصير من 20 إلى 22 نوفمبر تشرين الثاني.

ورفضت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية التعليق على هذه الخطوة عند التواصل معها.

وتكررت حالات تعطيل السفر نتيجة الإضرابات في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية خلال فترات العطل المدرسية؛ حيث تسببت إضرابات مراقبي القطارات في فبراير الماضي في تعطيل سفر 150 ألف شخص خلال عطلة نهاية أسبوع، في حين أثرت إضرابات عيد الميلاد في ديسمبر 2022 على 200 ألف مسافر.

في عام 2023، أعلنت المفوضية الأوروبية عن تحقيق معمق فيما إذا كانت فرنسا قد انتهكت قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بدعم الدولة من خلال دعمها قسم الشحن في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية.

وأطلقت الحكومة الفرنسية عملية إعادة هيكلة سيتم بموجبها استبدال شركة الشحن Fret SNCF، بدءاً من 1 يناير كانون الثاني، بشركتين جديدتين هما Hexafret وTechnis، وذلك وفق خطة تم التفاوض عليها مع المفوضية الأوروبية لتجنب إجراءات قد تؤدي إلى تصفية الشركة التي توظف نحو 5000 شخص.

في بيانها، أكدت النقابات أن ((تجميد الخطوات الحالية ممكن وضروري للسماح للأطراف المختلفة بالعودة إلى طاولة الحوار وإيجاد سبل تضمن استمرارية Fret SNCF وتطويرها على المدى الطويل)).

قال جوليان تروكاز، الأمين الفيدرالي لنقابة Sud-Rail، إن إدارة الشركة ((رفضتنا)) في اجتماع عُقد هذا الأسبوع، وأضاف: ((لدينا زملاء عملوا طوال حياتهم، لمدة 20 أو 25 سنة، في الشركة العامة Fret SNCF، وابتداءً من 1 يناير، كل شيء يتوقف)).

وأضاف تروكاز ((اليوم، زملاؤنا لا يعرفون ما سيحدث في الأول من يناير، يعلمون أنهم سيعملون لصالح شركات خاصة، لكنهم لا يعرفون ما حقوقهم الاجتماعية)).

من جهته، قال توماس كافيل، الأمين العام لنقابة CFDT-Cheminots، إن هناك وقتاً كافياً للتفاوض قبل موسم الأعياد، مضيفاً ((ما زلنا في وقت مبكر قبل عيد الميلاد، هذه فرصة للحوار الاجتماعي)).

وتابع ((يجب أن تكون هناك نافذة فرصة للحوار للتوصل إلى قرار يصبُّ في المصلحة العامة)).

في عام 2018، خاض الرئيس إيمانويل ماكرون مواجهة مع نقابات SNCF القوية، وذلك لتمرير إصلاحات سحبت من الموظفين الضمانات التوظيفية مدى الحياة وامتيازات التقاعد، مع الوعد بإحياء الخطوط البطيئة، ورأى زعماء النقابات أن هذه الخطوة هي الأولى نحو الخصخصة، ونظموا إضرابات نقل ضخمة، لكنهم لم يتمكنوا من إيقاف الإصلاحات.

وفي الأسابيع الأخيرة، انتقدت النقابات التغييرات المستمرة في SNCF، واصفةً الأمر بـ((تجزئة)) الشبكة.