إيران تحذر من خطر ((انتشار)) الحرب خارج الشرق الأوسط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
طهران - (أ ف ب): حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس من خطر «انتشار» الحرب في قطاع غزة ولبنان إلى خارج الشرق الأوسط.
وقال عراقجي في كلمة بثها التلفزيون الإيراني: «على العالم أن يعلم أن الحرب، إذا انتشرت فإن آثارها الضارة لن تقتصر على منطقة غرب آسيا فقط».
وأضاف: «انعدام الأمن والاستقرار يمكن أن ينتشرا إلى مناطق أخرى، حتى إلى أماكن بعيدة».
ومع استمرار المواجهة المفتوحة منذ أكثر من شهر مع حزب الله في لبنان، تواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة.
وضربت الطائرات الحربية الإسرائيلية مواقع عسكرية في إيران في 26 أكتوبر ردا على هجوم صاروخي إيراني كبير استهدف إسرائيل مطلع الشهر ذاته.
وأعلنت إيران أنها أطلقت 200 صاروخ على إسرائيل في الأول من أكتوبر ردا على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إلى جانب قيادي في الحرس الثوري في غارة إسرائيلية جنوب بيروت ومدير المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في عملية في طهران نسبت إلى إسرائيل. الخميس، حذّر علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي من أي رد «غير مدروس» على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت إيران الشهر الماضي.
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