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إيران تحذر من خطر ((انتشار)) الحرب خارج الشرق الأوسط

11/9/2024 7:20:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

طهران‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حذر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬‮«‬انتشار‮»‬‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬

وقال‭ ‬عراقجي‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬بثها‭ ‬التلفزيون‭ ‬الإيراني‭: ‬‮«‬على‭ ‬العالم‭ ‬أن‭ ‬يعلم‭ ‬أن‭ ‬الحرب،‭ ‬إذا‭ ‬انتشرت‭ ‬فإن‭ ‬آثارها‭ ‬الضارة‭ ‬لن‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬فقط‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬انعدام‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ينتشرا‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى،‭ ‬حتى‭ ‬إلى‭ ‬أماكن‭ ‬بعيدة‮»‬‭.‬

ومع‭ ‬استمرار‭ ‬المواجهة‭ ‬المفتوحة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬تواصل‭ ‬إسرائيل‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وضربت‭ ‬الطائرات‭ ‬الحربية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬أكتوبر‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬صاروخي‭ ‬إيراني‭ ‬كبير‭ ‬استهدف‭ ‬إسرائيل‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭.‬

وأعلنت‭ ‬إيران‭ ‬أنها‭ ‬أطلقت‭ ‬200‭ ‬صاروخ‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬اغتيال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬جنوب‭ ‬بيروت‭ ‬ومدير‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬نسبت‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭. ‬الخميس،‭ ‬حذّر‭ ‬علي‭ ‬لاريجاني‭ ‬مستشار‭ ‬المرشد‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬رد‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مدروس‮»‬‭ ‬على‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬إيران‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

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