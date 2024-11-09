رئـيـس الـوزراء الـعراقي يأمل من ترامب ((إنهاء الحروب)) في الشرق الأوسط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بغداد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬أجراه‭ ‬مع‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يفي‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬المنتخب‭ ‬بـ«وعوده‮»‬‭ ‬الانتخابية‭ ‬و«التزامه‭ ‬بإنهاء‭ ‬الحروب‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬مكتبه‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭. ‬تسعى‭ ‬حكومة‭ ‬بغداد‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬بدعم‭ ‬أحزاب‭ ‬موالية‭ ‬لإيران،‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬توازن‭ ‬دقيق‭ ‬بهدف‭ ‬إبقاء‭ ‬العراق‭ ‬بمنأى‭ ‬عن‭ ‬التوترات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حرب‭ ‬اسرائيل‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ومع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬أن‭ ‬السوداني‭ ‬أشار‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬اطلاعه‭ ‬على‭ ‬كلام‭ ‬ووعود‭ ‬السيد‭ ‬ترامب‭ ‬خلال‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية،‭ ‬المتضمنة‭ ‬التزامه‭ ‬بإنهاء‭ ‬الحروب‭ ‬بالمنطقة‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجانبين‭ ‬اتفقا‭ ‬على‭ ‬التنسيق‭ ‬سوية‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬وينتشر‭ ‬حوالي‭ ‬2500‭ ‬جندي‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬واشنطن‭ ‬لمكافحة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭. ‬واستهدف‭ ‬هؤلاء‭ ‬الجنود‭ ‬بعشرات‭ ‬الهجمات‭ ‬بالصواريخ‭ ‬والمسيرات،‭ ‬نفذتها‭ ‬جماعات‭ ‬مسلحة‭ ‬عراقية‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭ ‬أعلنت‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬هجمات‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭.

‬

وبعد‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وبغداد‭ ‬بشأن‭ ‬مستقبل‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬تأسس‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬لمساعدة‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬مساحات‭ ‬شاسعة‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬المجاورة،‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬مهمة‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬‮«‬في‭ ‬موعد‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬نهاية‭ ‬سبتمبر‭ ‬2025‮»‬‭. ‬وتنص‭ ‬خطة‭ ‬انتقالية‭ ‬على‭ ‬انسحاب‭ ‬التحالف‭ ‬من‭ ‬قواعد‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬أولى‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬سبتمبر‭ ‬2025،‭ ‬ثم‭ ‬من‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬المتمتع‭ ‬بالحكم‭ ‬الذاتي‭ (‬شمال‭) ‬بحلول‭ ‬سبتمبر‭ ‬2026‭. ‬

وخلال‭ ‬ولاية‭ ‬ترامب‭ ‬الأولى،‭ ‬قتل‭ ‬اللواء‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني،‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬الموكل‭ ‬العمليات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬وأحد‭ ‬أبرز‭ ‬مهندسي‭ ‬السياسة‭ ‬الإقليمية‭ ‬لطهران،‭ ‬بضربة‭ ‬أمريكية‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬قرب‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬2020‭. ‬وقتل‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬الضربة‭ ‬ذاتها‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وهو‭ ‬تحالف‭ ‬فصائل‭ ‬عسكريّة‭ ‬موالية‭ ‬لإيران،‭ ‬أبو‭ ‬مهدي‭ ‬المهندس‭.‬

وأدى‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬تدهور‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وواشنطن،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬التحقيق‭ ‬حول‭ ‬اغتيال‭ ‬سليمان‭ ‬والمهندس،‭ ‬أصدر‭ ‬القضاء‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2021‭ ‬مذكرة‭ ‬توقيف‭ ‬بحق‭ ‬ترامب‭.‬