رئـيـس الـوزراء الـعراقي يأمل من ترامب ((إنهاء الحروب)) في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بغداد - (أ ف ب): أعرب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في اتصال هاتفي أجراه مع دونالد ترامب، عن أمله في أن يفي الرئيس الأمريكي المنتخب بـ«وعوده» الانتخابية و«التزامه بإنهاء الحروب» في الشرق الأوسط، على ما أعلن مكتبه في بيان صدر ليل الجمعة. تسعى حكومة بغداد التي وصلت إلى السلطة بدعم أحزاب موالية لإيران، إلى تحقيق توازن دقيق بهدف إبقاء العراق بمنأى عن التوترات في الشرق الأوسط في ظل حرب اسرائيل مع حركة حماس في قطاع غزة ومع حزب الله في لبنان.
وجاء في البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن السوداني أشار خلال الاتصال إلى «اطلاعه على كلام ووعود السيد ترامب خلال الحملة الانتخابية، المتضمنة التزامه بإنهاء الحروب بالمنطقة» مضيفا أن «الجانبين اتفقا على التنسيق سوية لتحقيق ذلك». وينتشر حوالي 2500 جندي أمريكي في العراق في إطار التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية. واستهدف هؤلاء الجنود بعشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات، نفذتها جماعات مسلحة عراقية موالية لإيران أعلنت مسؤوليتها أيضا عن هجمات ضد إسرائيل.
وبعد أشهر من المحادثات بين واشنطن وبغداد بشأن مستقبل التحالف الذي تأسس عام 2014 لمساعدة القوات العراقية في استعادة مساحات شاسعة سيطر عليها التنظيم المتطرف في العراق وسوريا المجاورة، تم الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف العسكري «في موعد لا يتجاوز نهاية سبتمبر 2025». وتنص خطة انتقالية على انسحاب التحالف من قواعد في العراق في مرحلة أولى تستمر حتى سبتمبر 2025، ثم من إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي (شمال) بحلول سبتمبر 2026.
وخلال ولاية ترامب الأولى، قتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني وأحد أبرز مهندسي السياسة الإقليمية لطهران، بضربة أمريكية بطائرة مسيّرة قرب مطار بغداد في الثالث من يناير 2020. وقتل معه في الضربة ذاتها نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق، وهو تحالف فصائل عسكريّة موالية لإيران، أبو مهدي المهندس.
وأدى ذلك إلى تدهور العلاقات بين بغداد وواشنطن، وفي إطار التحقيق حول اغتيال سليمان والمهندس، أصدر القضاء العراقي في يناير 2021 مذكرة توقيف بحق ترامب.
MENAFN09112024000055011008ID1108868664
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.