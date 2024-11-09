Sunday, 10 November 2024 02:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئـيـس الـوزراء الـعراقي يأمل من ترامب ((إنهاء الحروب)) في الشرق الأوسط

11/9/2024 7:20:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بغداد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬أجراه‭ ‬مع‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يفي‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬المنتخب‭ ‬بـ«وعوده‮»‬‭ ‬الانتخابية‭ ‬و«التزامه‭ ‬بإنهاء‭ ‬الحروب‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬مكتبه‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭. ‬تسعى‭ ‬حكومة‭ ‬بغداد‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬بدعم‭ ‬أحزاب‭ ‬موالية‭ ‬لإيران،‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬توازن‭ ‬دقيق‭ ‬بهدف‭ ‬إبقاء‭ ‬العراق‭ ‬بمنأى‭ ‬عن‭ ‬التوترات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حرب‭ ‬اسرائيل‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ومع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬أن‭ ‬السوداني‭ ‬أشار‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬اطلاعه‭ ‬على‭ ‬كلام‭ ‬ووعود‭ ‬السيد‭ ‬ترامب‭ ‬خلال‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية،‭ ‬المتضمنة‭ ‬التزامه‭ ‬بإنهاء‭ ‬الحروب‭ ‬بالمنطقة‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجانبين‭ ‬اتفقا‭ ‬على‭ ‬التنسيق‭ ‬سوية‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬وينتشر‭ ‬حوالي‭ ‬2500‭ ‬جندي‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬واشنطن‭ ‬لمكافحة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭. ‬واستهدف‭ ‬هؤلاء‭ ‬الجنود‭ ‬بعشرات‭ ‬الهجمات‭ ‬بالصواريخ‭ ‬والمسيرات،‭ ‬نفذتها‭ ‬جماعات‭ ‬مسلحة‭ ‬عراقية‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭ ‬أعلنت‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬هجمات‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭.

وبعد‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وبغداد‭ ‬بشأن‭ ‬مستقبل‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬تأسس‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬لمساعدة‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬مساحات‭ ‬شاسعة‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬المجاورة،‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬مهمة‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬‮«‬في‭ ‬موعد‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬نهاية‭ ‬سبتمبر‭ ‬2025‮»‬‭. ‬وتنص‭ ‬خطة‭ ‬انتقالية‭ ‬على‭ ‬انسحاب‭ ‬التحالف‭ ‬من‭ ‬قواعد‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬أولى‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬سبتمبر‭ ‬2025،‭ ‬ثم‭ ‬من‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬المتمتع‭ ‬بالحكم‭ ‬الذاتي‭ (‬شمال‭) ‬بحلول‭ ‬سبتمبر‭ ‬2026‭. ‬

وخلال‭ ‬ولاية‭ ‬ترامب‭ ‬الأولى،‭ ‬قتل‭ ‬اللواء‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني،‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬الموكل‭ ‬العمليات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬وأحد‭ ‬أبرز‭ ‬مهندسي‭ ‬السياسة‭ ‬الإقليمية‭ ‬لطهران،‭ ‬بضربة‭ ‬أمريكية‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬قرب‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬2020‭. ‬وقتل‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬الضربة‭ ‬ذاتها‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وهو‭ ‬تحالف‭ ‬فصائل‭ ‬عسكريّة‭ ‬موالية‭ ‬لإيران،‭ ‬أبو‭ ‬مهدي‭ ‬المهندس‭.‬

وأدى‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬تدهور‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وواشنطن،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬التحقيق‭ ‬حول‭ ‬اغتيال‭ ‬سليمان‭ ‬والمهندس،‭ ‬أصدر‭ ‬القضاء‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2021‭ ‬مذكرة‭ ‬توقيف‭ ‬بحق‭ ‬ترامب‭.‬

MENAFN09112024000055011008ID1108868664

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث