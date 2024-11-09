إيران تدعو ترامب إلى تغيير سياسة ((الضغوط القصوى))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

طهران‭ - ‬الوكالات‭: ‬أبدت‭ ‬إيران‭ ‬انفتاحا‭ ‬تجاه‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬أمس،‭ ‬داعية‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬المنتخب‭ ‬إلى‭ ‬تبني‭ ‬سياسات‭ ‬جديدة‭ ‬تجاهها‭ ‬بعد‭ ‬اتهام‭ ‬واشنطن‭ ‬لطهران‭ ‬بالتورط‭ ‬في‭ ‬مخطط‭ ‬لاغتياله‭. ‬

وحض‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬للشؤون‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬‮«‬تغيير‮»‬‭ ‬سياسة‭ ‬‮«‬الضغوط‭ ‬القصوى‮»‬‭ ‬التي‭ ‬اتبعها‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬خلال‭ ‬ولايته‭ ‬الأولى‭. ‬

وقال‭ ‬ظريف‭ ‬للصحفيين‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬على‭ ‬ترامب‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يتبع‭ ‬سياسات‭ ‬الماضي‭ ‬الخاطئة‮»‬‭.‬

وجاءت‭ ‬تصريحاته‭ ‬بعد‭ ‬توجيه‭ ‬السلطات‭ ‬القضائية‭ ‬الأمريكية‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬اتهامات‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬عميل‭ ‬للنظام‭ ‬الإيراني‮»‬‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مخطط‭ ‬لاغتيال‭ ‬ترامب‭ ‬وصحفية‭ ‬إيرانية‭ ‬–‭ ‬أمريكية‭ ‬معارضة‭ ‬بارزة‭.‬

ووصف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬أمس‭ ‬الاتهامات‭ ‬التي‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬اكس‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬ملفقة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬عراقجي‭ ‬تعليقا‭ ‬على‭ ‬المزاعم‭ ‬الأمريكية‭: ‬‮«‬بما‭ ‬أن‭ ‬القاتل‭ ‬غير‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬الواقع،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬جلب‭ ‬كتاب‭ ‬سيناريو‭ ‬لصناعة‭ ‬كوميديا‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثالثة‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬قالت‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬إن‭ ‬الاتهامات‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها‭ ‬إطلاقا‮»‬‭. ‬

وقطعت‭ ‬طهران‭ ‬وواشنطن‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بينهما‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬ثورة‭ ‬عام‭ ‬1979‭. ‬

وبات‭ ‬ظريف‭ ‬معروفا‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭ ‬بفضل‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬أداه‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬إبرام‭ ‬الاتفاق‭ ‬الدولي‭ ‬بشأن‭ ‬برنامج‭ ‬إيران‭ ‬النووي‭ ‬عام‭ ‬2015‭. ‬

وخلال‭ ‬ولايته‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬سعى‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬استراتيجية‭ ‬‮«‬الضغوط‭ ‬القصوى‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬إيران،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬جديدة‭.‬

وقام‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2018‭ ‬بسحب‭ ‬بلاده‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬أبرمته‭ ‬إيران‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬2015،‭ ‬وأعاد‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬قاسية‭ ‬على‭ ‬طهران،‭ ‬وخصوصا‭ ‬على‭ ‬القطاعين‭ ‬النفطي‭ ‬والمالي‭. ‬

وردت‭ ‬إيران‭ ‬بالتراجع‭ ‬عن‭ ‬التزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق،‭ ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬قامت‭ ‬بتخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬حتى‭ ‬60‭%‬،‭ ‬أي‭ ‬أقل‭ ‬بنسبة‭ ‬30‭% ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬النووية‭.‬

ورفضت‭ ‬إيران‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬الاتهامات‭ ‬الغربية‭ ‬لها‭ ‬بسعيها‭ ‬إلى‭ ‬امتلاك‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭. ‬

وقال‭ ‬عراقجي‭ ‬في‭ ‬منشوره‭: ‬‮«‬إيران‭ ‬لا‭ ‬تسعى‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية،‭ ‬نقطة‭ ‬على‭ ‬السطر‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬سياسة‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬التعاليم‭ ‬الإسلامية‭ ‬وحساباتنا‭ ‬الأمنية‮»‬‭. ‬

ورأى‭ ‬ظريف‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬نهج‭ ‬ترامب‭ ‬السياسي‭ ‬الذي‭ ‬اتبعه‭ ‬تجاه‭ ‬إيران‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬مستويات‭ ‬التخصيب‭. ‬

وأوضح‭: ‬‮«‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬أنه‭ (‬ترامب‭) ‬أدرك‭ ‬أن‭ ‬سياسة‭ ‬الضغوط‭ ‬القصوى‭ ‬التي‭ ‬بدأها‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬وصول‭ ‬تخصيب‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬3‭.‬5‭ ‬في‭ ‬المائة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬ظريف‭: ‬‮«‬كرجل‭ ‬حسابات،‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بالحسابات‭ ‬ويرى‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬مزايا‭ ‬وعيوب‭ ‬هذه‭ ‬السياسة‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يريد‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬السياسة‭ ‬الضارة‭ ‬أو‭ ‬تغييرها‮»‬‭.‬

وتصر‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬تستخدم‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬النووية‭ ‬لأغراض‭ ‬سلمية‭. ‬

وخلال‭ ‬ولايته‭ ‬الأولى‭ ‬أمر‭ ‬ترامب‭ ‬باغتيال‭ ‬اللواء‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني،‭ ‬القائد‭ ‬السابق‭ ‬لفيلق‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬ومهندس‭ ‬استراتيجية‭ ‬النفوذ‭ ‬الاقليمي‭ ‬لطهران،‭ ‬بضربة‭ ‬جوية‭ ‬قرب‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2020‭. ‬

وكان‭ ‬ترامب‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬إلحاق‭ ‬الضرر‭ ‬بإيران‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬بعد‭ ‬الإدلاء‭ ‬بصوته‭: ‬‮«‬شروطي‭ ‬سهلة‭ ‬للغاية‭. ‬لا‭ ‬يمكنهم‭ ‬امتلاك‭ ‬سلاح‭ ‬نووي‭. ‬أود‭ ‬منهم‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬دولة‭ ‬ناجحة‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

ويوم‭ ‬الخميس‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬إسماعيل‭ ‬بقائي‭ ‬إن‭ ‬فوز‭ ‬ترامب‭ ‬يمثل‭ ‬‮«‬فرصة‭ ‬لمراجعة‭ ‬وإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬المقاربات‭ ‬الخاطئة‭ ‬السابقة‮»‬‭ ‬لواشنطن‭.‬