Sunday, 10 November 2024 02:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيران تدعو ترامب إلى تغيير سياسة ((الضغوط القصوى))

11/9/2024 7:20:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

طهران‭ - ‬الوكالات‭: ‬أبدت‭ ‬إيران‭ ‬انفتاحا‭ ‬تجاه‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬أمس،‭ ‬داعية‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬المنتخب‭ ‬إلى‭ ‬تبني‭ ‬سياسات‭ ‬جديدة‭ ‬تجاهها‭ ‬بعد‭ ‬اتهام‭ ‬واشنطن‭ ‬لطهران‭ ‬بالتورط‭ ‬في‭ ‬مخطط‭ ‬لاغتياله‭. ‬

وحض‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬للشؤون‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬‮«‬تغيير‮»‬‭ ‬سياسة‭ ‬‮«‬الضغوط‭ ‬القصوى‮»‬‭ ‬التي‭ ‬اتبعها‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬خلال‭ ‬ولايته‭ ‬الأولى‭. ‬

وقال‭ ‬ظريف‭ ‬للصحفيين‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬على‭ ‬ترامب‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يتبع‭ ‬سياسات‭ ‬الماضي‭ ‬الخاطئة‮»‬‭.‬

وجاءت‭ ‬تصريحاته‭ ‬بعد‭ ‬توجيه‭ ‬السلطات‭ ‬القضائية‭ ‬الأمريكية‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬اتهامات‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬عميل‭ ‬للنظام‭ ‬الإيراني‮»‬‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مخطط‭ ‬لاغتيال‭ ‬ترامب‭ ‬وصحفية‭ ‬إيرانية‭ ‬–‭ ‬أمريكية‭ ‬معارضة‭ ‬بارزة‭.‬

ووصف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬أمس‭ ‬الاتهامات‭ ‬التي‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬اكس‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬ملفقة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬عراقجي‭ ‬تعليقا‭ ‬على‭ ‬المزاعم‭ ‬الأمريكية‭: ‬‮«‬بما‭ ‬أن‭ ‬القاتل‭ ‬غير‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬الواقع،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬جلب‭ ‬كتاب‭ ‬سيناريو‭ ‬لصناعة‭ ‬كوميديا‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثالثة‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬قالت‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬إن‭ ‬الاتهامات‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها‭ ‬إطلاقا‮»‬‭. ‬

وقطعت‭ ‬طهران‭ ‬وواشنطن‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بينهما‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬ثورة‭ ‬عام‭ ‬1979‭. ‬

وبات‭ ‬ظريف‭ ‬معروفا‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‭ ‬بفضل‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬أداه‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬إبرام‭ ‬الاتفاق‭ ‬الدولي‭ ‬بشأن‭ ‬برنامج‭ ‬إيران‭ ‬النووي‭ ‬عام‭ ‬2015‭. ‬

وخلال‭ ‬ولايته‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬سعى‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬استراتيجية‭ ‬‮«‬الضغوط‭ ‬القصوى‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬إيران،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬جديدة‭.‬

وقام‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2018‭ ‬بسحب‭ ‬بلاده‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬أبرمته‭ ‬إيران‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬2015،‭ ‬وأعاد‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬قاسية‭ ‬على‭ ‬طهران،‭ ‬وخصوصا‭ ‬على‭ ‬القطاعين‭ ‬النفطي‭ ‬والمالي‭. ‬

وردت‭ ‬إيران‭ ‬بالتراجع‭ ‬عن‭ ‬التزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق،‭ ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬قامت‭ ‬بتخصيب‭ ‬اليورانيوم‭ ‬حتى‭ ‬60‭%‬،‭ ‬أي‭ ‬أقل‭ ‬بنسبة‭ ‬30‭% ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬النووية‭.‬

ورفضت‭ ‬إيران‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬الاتهامات‭ ‬الغربية‭ ‬لها‭ ‬بسعيها‭ ‬إلى‭ ‬امتلاك‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭. ‬

وقال‭ ‬عراقجي‭ ‬في‭ ‬منشوره‭: ‬‮«‬إيران‭ ‬لا‭ ‬تسعى‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية،‭ ‬نقطة‭ ‬على‭ ‬السطر‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬سياسة‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬التعاليم‭ ‬الإسلامية‭ ‬وحساباتنا‭ ‬الأمنية‮»‬‭. ‬

ورأى‭ ‬ظريف‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬نهج‭ ‬ترامب‭ ‬السياسي‭ ‬الذي‭ ‬اتبعه‭ ‬تجاه‭ ‬إيران‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬مستويات‭ ‬التخصيب‭. ‬

وأوضح‭: ‬‮«‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬أنه‭ (‬ترامب‭) ‬أدرك‭ ‬أن‭ ‬سياسة‭ ‬الضغوط‭ ‬القصوى‭ ‬التي‭ ‬بدأها‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬وصول‭ ‬تخصيب‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬3‭.‬5‭ ‬في‭ ‬المائة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬ظريف‭: ‬‮«‬كرجل‭ ‬حسابات،‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بالحسابات‭ ‬ويرى‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬مزايا‭ ‬وعيوب‭ ‬هذه‭ ‬السياسة‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يريد‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬السياسة‭ ‬الضارة‭ ‬أو‭ ‬تغييرها‮»‬‭.‬

وتصر‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬تستخدم‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬النووية‭ ‬لأغراض‭ ‬سلمية‭. ‬

وخلال‭ ‬ولايته‭ ‬الأولى‭ ‬أمر‭ ‬ترامب‭ ‬باغتيال‭ ‬اللواء‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني،‭ ‬القائد‭ ‬السابق‭ ‬لفيلق‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬ومهندس‭ ‬استراتيجية‭ ‬النفوذ‭ ‬الاقليمي‭ ‬لطهران،‭ ‬بضربة‭ ‬جوية‭ ‬قرب‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2020‭. ‬

وكان‭ ‬ترامب‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬إلحاق‭ ‬الضرر‭ ‬بإيران‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬بعد‭ ‬الإدلاء‭ ‬بصوته‭: ‬‮«‬شروطي‭ ‬سهلة‭ ‬للغاية‭. ‬لا‭ ‬يمكنهم‭ ‬امتلاك‭ ‬سلاح‭ ‬نووي‭. ‬أود‭ ‬منهم‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬دولة‭ ‬ناجحة‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

ويوم‭ ‬الخميس‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬إسماعيل‭ ‬بقائي‭ ‬إن‭ ‬فوز‭ ‬ترامب‭ ‬يمثل‭ ‬‮«‬فرصة‭ ‬لمراجعة‭ ‬وإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬المقاربات‭ ‬الخاطئة‭ ‬السابقة‮»‬‭ ‬لواشنطن‭.‬

MENAFN09112024000055011008ID1108868662

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث