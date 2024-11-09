ضربة ((مزدوجة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
مدريد - (د ب أ): أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
وقال النادي المدريدي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت «بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إيدير ميليتاو من تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي، تم تشخيص إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي مع إصابة الغضروفين الهلاليين في ساقه اليمنى».
وأشار البيان أيضا إلى أن المدافع البرازيلي الدولي سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة.
وكان إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد قد غادر الملعب محمولا على محفة بعد تعرضه لإصابة قوية في الساق خلال الشوط الأول من مباراة فريقه أمام أوساسونا، في الدوري الإسباني لكرة القدم امس السبت.
سقط ميليتاو البالغ من العمر 26 عاما على الأرض في منطقة جزاء المنافس وأمسك بركبته اليمنى، ووضع القميص على وجهه عندما حمله المسعفون إلى خارج الملعب. وغاب ميليتاو عن معظم الموسم الماضي بعد إصابة في الرباط الصليبي للركبة اليسرى في الجولة الأولى.
وعاد المدافع البرازيلي الى الملاعب في مارس الماضي، ليسهم في تتويج ريال مدريد بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.
وبخلاف إصابة ميليتاو، فقد أصيب أيضا زميله البرازيلي رودريجو مهاجم الفريق، ليغادر الملعب واضعا الثلج على ساقه اليسرى أثناء الجلوس على مقاعد البدلاء.
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