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ضربة ((مزدوجة))

11/9/2024 7:20:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬إصابة‭ ‬البرازيلي‭ ‬إيدير‭ ‬ميليتاو‭ ‬مدافع‭ ‬الفريق‭ ‬بقطع‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬للركبة‭.‬

وقال‭ ‬النادي‭ ‬المدريدي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الإلكتروني‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬الإنترنت‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬الفحوصات‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬لاعبنا‭ ‬إيدير‭ ‬ميليتاو‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الجهاز‭ ‬الطبي‭ ‬للنادي،‭ ‬تم‭ ‬تشخيص‭ ‬إصابته‭ ‬بتمزق‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬الأمامي‭ ‬مع‭ ‬إصابة‭ ‬الغضروفين‭ ‬الهلاليين‭ ‬في‭ ‬ساقه‭ ‬اليمنى‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬البيان‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المدافع‭ ‬البرازيلي‭ ‬الدولي‭ ‬سيخضع‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭.‬

وكان‭ ‬إيدير‭ ‬ميليتاو‭ ‬مدافع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬قد‭ ‬غادر‭ ‬الملعب‭ ‬محمولا‭ ‬على‭ ‬محفة‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لإصابة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬الساق‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬أوساسونا،‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬امس‭ ‬السبت‭.‬

سقط‭ ‬ميليتاو‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬26‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جزاء‭ ‬المنافس‭ ‬وأمسك‭ ‬بركبته‭ ‬اليمنى،‭ ‬ووضع‭ ‬القميص‭ ‬على‭ ‬وجهه‭ ‬عندما‭ ‬حمله‭ ‬المسعفون‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬الملعب‭. ‬وغاب‭ ‬ميليتاو‭ ‬عن‭ ‬معظم‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬للركبة‭ ‬اليسرى‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭.‬

وعاد‭ ‬المدافع‭ ‬البرازيلي‭ ‬الى‭ ‬الملاعب‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬ليسهم‭ ‬في‭ ‬تتويج‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬بلقبي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬والدوري‭ ‬الإسباني‭.‬

وبخلاف‭ ‬إصابة‭ ‬ميليتاو،‭ ‬فقد‭ ‬أصيب‭ ‬أيضا‭ ‬زميله‭ ‬البرازيلي‭ ‬رودريجو‭ ‬مهاجم‭ ‬الفريق،‭ ‬ليغادر‭ ‬الملعب‭ ‬واضعا‭ ‬الثلج‭ ‬على‭ ‬ساقه‭ ‬اليسرى‭ ‬أثناء‭ ‬الجلوس‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭.‬

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