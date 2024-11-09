اعتزال النجم البريطاني كافنديش

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس -(أ ف ب(: أعلن نجم سباقات الدراجات الهوائية البريطاني مارك كافنديش اعتزاله الرياضة، مشيرا إلى أن سباق اليوم الأحد في سنغافورة سيكون الأخير له.
كتب الدراج البالغ 39 عاما وحامل الرقم القياسي بعدد الفوز بمراحل طواف فرنسا (35) آخرها هذا العام: «الأحد سيكون السباق الأخير في مسيرتي الاحترافية في الدراجات الهوائية».
تابع: «منحتني الدراجات الكثير وأحب هذه الرياضة. أردت دوما صنع الفارق فيها وأنا جاهز الآن للفصل الجديد الذي ينتظرني».
ودخل كافنديش تاريخ طواف فرنسا في يوليو، عندما تخطى إيدي ميركس المحتفظ برقمه القياسي منذ عام 1975.
أضاف الدراج القادم من جزيرة مان «أنا محظوظ بما فيه الكفاية كي أقوم بما أحببت لنحو 20 سنة، ويمكنني القول الآن إنني حققت كل شيء بمقدوري على الدراجة.
وأحرز كافنديش بطولة العالم لسباق الطرق في 2011 وفضية سباق أومنيوم في أولمبياد ريو 2016.
على مدى عقدين، أحرز لقب 165 سباقا، بينها 17 مرحلة في طواف إيطاليا وثلاث في طواف إسبانيا.
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