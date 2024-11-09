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اعتزال النجم البريطاني كافنديش

11/9/2024 7:20:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭(: ‬أعلن‭ ‬نجم‭ ‬سباقات‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬البريطاني‭ ‬مارك‭ ‬كافنديش‭ ‬اعتزاله‭ ‬الرياضة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سباق‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬سيكون‭ ‬الأخير‭ ‬له‭.‬

كتب‭ ‬الدراج‭ ‬البالغ‭ ‬39‭ ‬عاما‭ ‬وحامل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬بعدد‭ ‬الفوز‭ ‬بمراحل‭ ‬طواف‭ ‬فرنسا‭ (‬35‭) ‬آخرها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭: ‬‮«‬الأحد‭ ‬سيكون‭ ‬السباق‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‮»‬‭.‬

تابع‭: ‬‮«‬منحتني‭ ‬الدراجات‭ ‬الكثير‭ ‬وأحب‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭. ‬أردت‭ ‬دوما‭ ‬صنع‭ ‬الفارق‭ ‬فيها‭ ‬وأنا‭ ‬جاهز‭ ‬الآن‭ ‬للفصل‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬ينتظرني‮»‬‭.‬

ودخل‭ ‬كافنديش‭ ‬تاريخ‭ ‬طواف‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬يوليو،‭ ‬عندما‭ ‬تخطى‭ ‬إيدي‭ ‬ميركس‭ ‬المحتفظ‭ ‬برقمه‭ ‬القياسي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1975‭.‬

أضاف‭ ‬الدراج‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬جزيرة‭ ‬مان‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬محظوظ‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬الكفاية‭ ‬كي‭ ‬أقوم‭ ‬بما‭ ‬أحببت‭ ‬لنحو‭ ‬20‭ ‬سنة،‭ ‬ويمكنني‭ ‬القول‭ ‬الآن‭ ‬إنني‭ ‬حققت‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬بمقدوري‭ ‬على‭ ‬الدراجة‭.‬

وأحرز‭ ‬كافنديش‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباق‭ ‬الطرق‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬وفضية‭ ‬سباق‭ ‬أومنيوم‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬ريو‭ ‬2016‭.‬

على‭ ‬مدى‭ ‬عقدين،‭ ‬أحرز‭ ‬لقب‭ ‬165‭ ‬سباقا،‭ ‬بينها‭ ‬17‭ ‬مرحلة‭ ‬في‭ ‬طواف‭ ‬إيطاليا‭ ‬وثلاث‭ ‬في‭ ‬طواف‭ ‬إسبانيا‭.‬

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