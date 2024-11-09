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كليفلاند يسحق غولدن ستايت

11/9/2024 7:20:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬أنجليس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬واصل‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬بدايته‭ ‬الرائعة‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين،‭ ‬بفوز‭ ‬ساحق‭ ‬على‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬136‭-‬117،‭ ‬شهد‭ ‬تقدمه‭ ‬41‭ ‬نقطة‭ ‬بين‭ ‬الشوطين‭.‬

وحقق‭ ‬كليفلاند‭ ‬فوزه‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬عشر‭ ‬مباريات،‭ ‬ليبقى‭ ‬الوحيد‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خسارة،‭ ‬ملحقا‭ ‬بغولدن‭ ‬ستايت‭ ‬خسارته‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬والأولى‭ ‬خارج‭ ‬قواعده‭.‬

وقدم‭ ‬كليفلاند‭ ‬بداية‭ ‬صاخبة‭ ‬مسجلا‭ ‬83‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬ومعادلا‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬للنادي‭ ‬بعدد‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬واحد،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬فارق‭ ‬النقاط‭ ‬الـ41‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

أمام‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬صاحب‭ ‬ثاني‭ ‬أقوى‭ ‬دفاع،‭ ‬سجل‭ ‬ووريرز‭ ‬130‭ ‬نقطة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬ليعادل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لهذا‭ ‬العدد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬مباريات‭ ‬الموسم‭.‬

قال‭ ‬مدربه‭ ‬كيني‭ ‬أتكينسون‭ ‬‮«‬10‭-‬0‭ ‬رقم‭ ‬سحري‭. ‬نقدم‭ ‬كرة‭ ‬سلة‭ ‬جيدة‭ ‬وأنا‭ ‬سعيد‭ ‬جدا‭ ‬بالمستوى‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬المجموعة‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬قلقا‭ ‬الليلة،‭ ‬فريقهم‭ ‬حقق‭ ‬7‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬خسارة‭ ‬ويتألق‭. ‬هم‭ ‬أبطال‭ ‬وسيحاولون‭ ‬التغلب‭ ‬علينا‮»‬‭.‬

وسجل‭ ‬داريوس‭ ‬غارلاند‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬وإيفان‭ ‬موبلي‭ ‬23،‭ ‬فيما‭ ‬برز‭ ‬تاي‭ ‬جيروم‭ ‬من‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬مع‭ ‬20‭ ‬نقطة‭.‬

وفي‭ ‬بوسطن،‭ ‬سجل‭ ‬جايسون‭ ‬تايتوم‭ ‬33‭ ‬نقطة،‭ ‬ليقود‭ ‬سلتيكس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬إضافي‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭ ‬108-104‭.‬

ووصل‭ ‬تقدم‭ ‬بروكلين‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬ولم‭ ‬يتنازل‭ ‬عن‭ ‬الصدارة‭ ‬حتى‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭.‬

أضاف‭ ‬للفريق‭ ‬الأخضر‭ ‬البديل‭ ‬بايتون‭ ‬بريتشارد‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬وجرو‭ ‬هوليداي‭ ‬17،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬كام‭ ‬توماس‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬لدى‭ ‬الخاسر‭ ‬مع‭ ‬31‭ ‬نقطة‭.‬

وعزز‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬وصافته‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬بعد‭ ‬كليفلاند،‭ ‬بثمانية‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬خسارتين‭.‬

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