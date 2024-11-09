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((دبي الدولي للطب الرياضي)).. ناقش 300 ورقة بحثية

11/9/2024 7:20:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ ‬ ‭ (‬وام‭): ‬جاءت‭ ‬استضافة‭ ‬الإمارات‭ ‬للنسخة‭ ‬الـ‭ ‬38‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬للطب‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬إلى‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024،‭ ‬لتحقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المكاسب،‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬البناء‭ ‬عليها‭ ‬لمستقبل‭ ‬الطب‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬والعالم‭.‬

ونجح‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬الطب‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الإصابات‭ ‬الرياضية،‭ ‬والتغذية،‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي،‭ ‬وعلم‭ ‬النفس‭ ‬الرياضي،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬ورقة‭ ‬بحثية،‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬تتعلق‭ ‬بسلامة‭ ‬وصحة‭ ‬الرياضيين،‭ ‬كما‭ ‬أقيمت‭ ‬16‭ ‬جلسة‭ ‬علمية‭ ‬و6‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬مختلفة،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المعرفة‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي‭.‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬مخرجات‭ ‬المؤتمر،‭ ‬تركيزه‭ ‬على‭ ‬الابتكارات‭ ‬وأحدث‭ ‬الأبحاث‭ ‬المتعلقة‭ ‬بصحة‭ ‬الرياضيين،‭ ‬ما‭ ‬يدعم‭ ‬جهود‭ ‬الإمارات‭ ‬لتكون‭ ‬مركزا‭ ‬إقليميا‭ ‬ودوليا‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطب‭ ‬الرياضي،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الأبحاث‭ ‬الطبية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالرياضة،‭ ‬وتطوير‭ ‬سياسات‭ ‬الصحة‭ ‬الرياضية،‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬للرياضيين‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

كما‭ ‬أتاح‭ ‬المؤتمر‭ ‬الفرصة‭ ‬للمتخصصين‭ ‬الإماراتيين‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬جاهزيتهم‭ ‬لدعم‭ ‬تطور‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والعالمي‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬هاشل‭ ‬الطنيجي،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الطب‭ ‬الرياضي‭ ‬باللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الوطنية،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للمؤتمر،‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬الإمارات‭ ‬هذا‭ ‬الحدث،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذا‭ ‬الحضور‭ ‬الكبير،‭ ‬الذي‭ ‬تجاوز‭ ‬1000‭ ‬مشارك،‭ ‬و130‭ ‬متحدثا،‭ ‬قدموا‭ ‬304‭ ‬ورقات‭ ‬بحثية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬4‭ ‬أيام،‭ ‬تبلورت‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬13‭ ‬توصية،‭ ‬عززت‭ ‬المكانة‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بها‭ ‬الإمارات‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬المهم‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬أصدرها‭ ‬المؤتمر،‭ ‬تمثل‭ ‬إستراتيجية‭ ‬عمل‭ ‬للفترة‭ ‬المقبلة،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬خريطة‭ ‬مستقبلية‭ ‬للطب‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬والعالم‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬التوصيات‭ ‬تطرقت‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬المهمة،‭ ‬أبرزها‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والابتكارات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الحديثة،‭ ‬والشركات‭ ‬البحثية‭ ‬ومنصات‭ ‬التعاون‭ ‬البحثي،‭ ‬وأهمية‭ ‬مبادرات‭ ‬التوعية‭ ‬والمشاركات‭ ‬المجتمعية‭.‬

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