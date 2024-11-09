دي تزيربي: إذا كنت المشكلة فسأرحل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مرسيليا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬‮«‬إذا‭ ‬كنتُ‭ ‬أنا‭ ‬المشكلة،‭ ‬فأنا‭ ‬مستعد‭ ‬للرحيل‮»‬‭. ‬هكذا‭ ‬عبر‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬روبرتو‭ ‬دي‭ ‬تزيربي‭ ‬عن‭ ‬غضبه‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬المفاجئة‭ ‬لفريقه‭ ‬مرسيليا‭ ‬أمام‭ ‬أوكسير‭ ‬1‭-‬3،‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬فرنسا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

قال‭ ‬دي‭ ‬تزيربي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬قادم‭ ‬من‭ ‬الشارع،‭ ‬أنا‭ ‬مباشر،‭ ‬لا‭ ‬أتحدث‭ ‬فقط‭ ‬لمجرد‭ ‬الكلام‭. ‬قلتها‭ ‬للمهدي‭ ‬بنعطية‭ (‬المستشار‭ ‬الرياضي‭) ‬وبابلو‭ ‬لونغوريا‭ (‬رئيس‭ ‬مرسيليا‭): (‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬أنا‭ ‬المشكلة،‭ ‬فأنا‭ ‬مستعد‭ ‬للرحيل‭. ‬أترك‭ ‬المال‭ ‬وأعيد‭ ‬عقدي‭)‬‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬هو‭ ‬المدرب‭ ‬المناسب‭. ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬تقديم‭ ‬الأجوبة‮»‬‭.‬

وشرح‭ ‬مدرب‭ ‬برايتون‭ ‬الإنجليزي‭ ‬السابق‭ ‬‮«‬جئت‭ ‬إلى‭ ‬مرسيليا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ (‬ملعب‭) ‬فيلودروم‭. ‬ولم‭ ‬أنجح‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الى‭ ‬تقديم‭ ‬ما‭ ‬أشاهده‭ ‬في‭ ‬التمارين‭ ‬والمباريات‭ ‬خارج‭ ‬أرضنا‭. ‬لذا‭ ‬فهي‭ ‬غلطتي،‭ ‬وهي‭ ‬مسؤوليتي‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬تخلفه‭ ‬0‭-‬3‭ ‬أمام‭ ‬أوكسير،‭ ‬أنهى‭ ‬الفريق‭ ‬المتوسطي‭ ‬المباراة‭ ‬خاسرا‭ ‬1‭-‬3،‭ ‬بعد‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬تلقيه‭ ‬خسارة‭ ‬أخرى‭ ‬موجعة‭ ‬أمام‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬0‭-‬3‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬داره‭.‬

وبات‭ ‬مركز‭ ‬مرسيليا‭ ‬الثاني‭ ‬معرضا‭ ‬للخطر،‭ ‬إذ‭ ‬يتساوى‭ ‬راهنا‭ ‬بعشرين‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬موناكو‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬السبت،‭ ‬بفارق‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الذي‭ ‬يحل‭ ‬على‭ ‬أنجيه‭ ‬السبت‭.‬

تابع‭ ‬دي‭ ‬تزيربي‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬فريقه‭ ‬فوزا‭ ‬وحيدا‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬فيما‭ ‬خسر‭ ‬مرة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬خارج‭ ‬معقله‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أعيش‭ ‬للمركز‭ ‬الثاني،‭ ‬للترتيب‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬للفوز‭. ‬لا‭ ‬يهمني‭ ‬كل‭ ‬هذا‭. ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬فيلودروم‭ ‬امتياز‭. ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أنقل‭ ‬الى‭ ‬العاملين‭ ‬معي‭ ‬كيف‭ ‬أفكر‭ ‬بكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ولم‭ ‬أنجح‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

أردف‭ ‬المدرب‭ ‬الذي‭ ‬شاهد‭ ‬فريقه‭ ‬يرتكب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬الدفاعية‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬لاعبون‭ ‬لديهم‭ ‬الشجاعة‭ ‬ويتمتعون‭ ‬بالمسؤولية‭. ‬يمكن‭ ‬تطوير‭ ‬ذلك‭. ‬إذا‭ ‬كنا‭ ‬محظوظين‭ ‬بالتواجد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النادي‭ ‬والملعب،‭ ‬فهذا‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬أكثر‭. ‬لكن‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬تعمل‭ ‬كموظف،‭ ‬بدون‭ ‬شغف،‭ ‬فهذا‭ ‬صعب‭. ‬اللاعبون‭ ‬أقوياء،‭ ‬لكنهم‭ ‬عليهم‭ ‬أن‭ ‬يفهموا‭ ‬بسرعة‭ ‬ان‭ ‬اللعب‭ ‬هنا‭ ‬مختلف‮»‬‭.‬

شرح‭ ‬ابن‭ ‬الخامسة‭ ‬والأربعين‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬فهم‭ ‬المدينة،‭ ‬تاريخ‭ ‬هذا‭ ‬النادي،‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد،‭ ‬عدم‭ ‬طرح‭ ‬التساؤلات،‭ ‬عدم‭ ‬التشكيك،‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مثل‭ ‬الكاميكاز‭... ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬مشككا،‭ ‬لن‭ ‬تلعب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‮»‬‭.‬

وتحمل‭ ‬الإيطالي‭ ‬المسؤولية‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬أنا‭ ‬المشكلة،‭ ‬فأنا‭ ‬مستعد‭ ‬للرحيل‮»‬‭.‬