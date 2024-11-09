منتخب قطر تحت الضغط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الدوحة -(أ ف ب) : تفاوت أداء منتخب قطر لكرة القدم بين كأس آسيا مطلع 2024 التي احتفظ بلقبها وتصفيات مونديال 2026، ويدخل النافذة المقبلة بمواجهتين صعبتين أمام ضيفه أوزبكستان الخميس ثم يزور الإمارات في 19 نوفمبر الجاري.
اكتفى «العنابي» بأربع نقاط من أربع مباريات، من فوز على قرغيزستان في الدوحة 3-1، وتعادل مع كوريا الشمالية 2-2، مقابل خسارتين، الأولى مفاجئة على أرضه أمام الإمارات 1-3 والثانية ثقيلة أمام إيران 1-4 على أرض محايدة في دبي.
يحتل مركزا رابعا في مجموعته الأولى ضمن الدور الثالث، بفارق بعيد عن إيران وأوزبكستان المتصدرتين بعشر نقاط، فيما تفصله نقطتان فقط عن قاع الترتيب.
يقول اللاعب الدولي السابق عبد العزيز لوكالة فرانس برس «لم يكن منتخبنا مقنعا في المباريات الأربع سواء على مستوى الأداء او بالمحصلة النقطية، ووضع نفسه في إشكالية كبيرة. تختلف المنافسة عن البطولة المجمعة».
ويشير المحلل الفني الحالي والنجم السابق لنادي قطر «لا يمكن أن يرمي اللاعبون المنديل، فالأمل ما زال قائما، وإن كان مشروطا بالمواجهة المفصلية أمام أوزبكستان».
الخشية من عدم القدرة على التأهل المباشر إلى المونديال عبر احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني في المجموعة الأولى، دفعت بعض المراقبين والجماهير إلى المطالبة بإقالة المدرب الإسباني «تيتين» ماركيس لوبيس، رغم إنجازه بقيادة المنتخب للاحتفاظ باللقب القاري.
قال الصحفي ماجد الخليفي في تصريحات تلفزيونية عقب الخسارة أمام إيران «آن أوان التبديل في الإدارة الفنية»، واصفا تينتين بأنه «ليس مدرب المرحلة ولا يجيد قراءة المباريات».
أضاف «طالبت بإقالة المدرب عقب الجولتين الأوليين والتعاقد مع مدرب بديل، سواء من الدوري القطري أو حتى من الخارج».
MENAFN09112024000055011008ID1108868656
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.