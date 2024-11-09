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منتخب قطر تحت الضغط

11/9/2024 7:20:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬تفاوت‭ ‬أداء‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بين‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬مطلع‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬احتفظ‭ ‬بلقبها‭ ‬وتصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026،‭ ‬ويدخل‭ ‬النافذة‭ ‬المقبلة‭ ‬بمواجهتين‭ ‬صعبتين‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬أوزبكستان‭ ‬الخميس‭ ‬ثم‭ ‬يزور‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

اكتفى‭ ‬‮«‬العنابي‮»‬‭ ‬بأربع‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬مباريات،‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬على‭ ‬قرغيزستان‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬3‭-‬1،‭ ‬وتعادل‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬2‭-‬2،‭ ‬مقابل‭ ‬خسارتين،‭ ‬الأولى‭ ‬مفاجئة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬الإمارات‭ ‬1‭-‬3‭ ‬والثانية‭ ‬ثقيلة‭ ‬أمام‭ ‬إيران‭ ‬1‭-‬4‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬محايدة‭ ‬في‭ ‬دبي‭.‬

يحتل‭ ‬مركزا‭ ‬رابعا‭ ‬في‭ ‬مجموعته‭ ‬الأولى‭ ‬ضمن‭ ‬الدور‭ ‬الثالث،‭ ‬بفارق‭ ‬بعيد‭ ‬عن‭ ‬إيران‭ ‬وأوزبكستان‭ ‬المتصدرتين‭ ‬بعشر‭ ‬نقاط،‭ ‬فيما‭ ‬تفصله‭ ‬نقطتان‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭.‬

يقول‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬منتخبنا‭ ‬مقنعا‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الأربع‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأداء‭ ‬او‭ ‬بالمحصلة‭ ‬النقطية،‭ ‬ووضع‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬إشكالية‭ ‬كبيرة‭. ‬تختلف‭ ‬المنافسة‭ ‬عن‭ ‬البطولة‭ ‬المجمعة‮»‬‭.‬

ويشير‭ ‬المحلل‭ ‬الفني‭ ‬الحالي‭ ‬والنجم‭ ‬السابق‭ ‬لنادي‭ ‬قطر‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يرمي‭ ‬اللاعبون‭ ‬المنديل،‭ ‬فالأمل‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬قائما،‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬مشروطا‭ ‬بالمواجهة‭ ‬المفصلية‭ ‬أمام‭ ‬أوزبكستان‮»‬‭.‬

الخشية‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر‭ ‬إلى‭ ‬المونديال‭ ‬عبر‭ ‬احتلال‭ ‬أحد‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬أو‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬دفعت‭ ‬بعض‭ ‬المراقبين‭ ‬والجماهير‭ ‬إلى‭ ‬المطالبة‭ ‬بإقالة‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬‮«‬تيتين‮»‬‭ ‬ماركيس‭ ‬لوبيس،‭ ‬رغم‭ ‬إنجازه‭ ‬بقيادة‭ ‬المنتخب‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬باللقب‭ ‬القاري‭.‬

قال‭ ‬الصحفي‭ ‬ماجد‭ ‬الخليفي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬عقب‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬آن‭ ‬أوان‭ ‬التبديل‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الفنية‮»‬،‭ ‬واصفا‭ ‬تينتين‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬مدرب‭ ‬المرحلة‭ ‬ولا‭ ‬يجيد‭ ‬قراءة‭ ‬المباريات‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬‮«‬طالبت‭ ‬بإقالة‭ ‬المدرب‭ ‬عقب‭ ‬الجولتين‭ ‬الأوليين‭ ‬والتعاقد‭ ‬مع‭ ‬مدرب‭ ‬بديل،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬القطري‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬الخارج‮»‬‭.‬

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