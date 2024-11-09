لاعب المنتخب الوطني سلطان جابيزوف يحصد جائزة أفضل أداء لعام 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حصل لاعب المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة سلطان جابيزوف على جائزة
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لأفضل أداء لعام 2023، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة
IMMAF ، والذي جرى في العاصمة الأوزبكية طشقند، على هامش بطولة العالم لفنون القتال المختلطة للشباب والعموم، التي ينظمها الاتحاد الدولي بالتعاون مع فريق البحرين.
وجاء اختيار لاعب المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة سلطان جابيزوف لهذه الجائزة، بعد المستوى والأداء العالي الذي قدمه خلال مشاركاته مع المنتخب الوطني خلال بطولات الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة، حيث نجح في حصد الميدالية البرونزية في وزن فوق 97 كيلوجراما في بطولة العالم التي أقيمت في صربيا فبراير 2023، وحصد الميدالية الذهبية في وزن فوق 97 كيلوجراما لبطولة العالم التي أقيمت في ألبانيا في نوفمبر 2023، بالإضافة إلى حصد الميدالية الذهبية في بطولة آسيا الأخيرة التي أقيمت في باكستان أغسطس 2024.
وتسلم اللاعب سلطان جابيزوف يرافقه عضو الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة محمد علي قمبر هذه الجائزة الدولية، من رئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة كاريث براون، الذي أشاد بالمستويات الفنية الكبيرة التي قدمها اللاعب طوال مشاركاته في بطولات الاتحاد الدولي، والتي ساهمت بشكل فاعل في نجاح وإبراز هذه البطولات.
من جهته، هنأ عضو الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة محمد علي قمبر لاعب المنتخب الوطني سلطان جابيزوف لحصوله على هذه الجائزة الدولية، مؤكدا أن حصول اللاعب على هذه الجائزة لم يأت لولا رعاية ودعم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية للرياضات القتالية وبخاصة رياضة فنون القتال المختلطة، واهتمام ومتابعة سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، حيث ساهم ذلك في رفع مستوى هذه الرياضة والذي انعكس بشكل واضح على تطور مستوى اللاعبين ودفعهم إلى تحقيق الإنجازات المتواصلة، التي عززت المكانة المتقدمة لمملكة البحرين في هذه الرياضة العالمية.
وقال قمبر: «سعداء بحصول لاعب المنتخب الوطني سلطان جابيزوف على هذه الجائزة الدولية، والتي نعتبرها واحدة من الإنجازات ليست فقط الشخصية التي حصدها لاعبو المنتخب فحسب، بل على مستوى رياضة فنون القتال المختلطة البحرينية بشكل عام، والتي تواصل حصد المزيد من الإنجازات التي تضاف لسلسلة النتائج المشرفة التي حققتها لسجل الرياضة البحرينية. وإذ نتطلع في اتحاد فنون القتال المختلطة للمضي قدما نحو تطوير مستوى هذه اللعبة ومستوى منتسبيها من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وكذلك الكوادر التحكيمية، بالصورة التي نواصل من خلالها الجهود لتحقيق الأهداف والتطلعات المرسومة وفق رؤية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والتي ترتقي بهذه الرياضة وتحقق لها مستقبلا أكثر ازدهارا».
جابيزوف: سعيد بهذه الجائزة وأتطلع إلى الأفضل
من جانبه، قال لاعب المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة سلطان جابيزوف: «سعيد بحصولي على هذه الجائزة والتي لم تأت من فراغ، بل من الدعم الذي حظيت به من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والذي كان له الأثر الواضح على تطور المستوى ودفعني لتمثيل المنتخب بصورة مشرفة وتحقيق الإنجازات لرياضة فنون القتال المختلطة البحرينية».
وأضاف: «وأود أن أشكر رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة محمد قمبر على جهوده في متابعة المنتخب الوطني، وتشجيعه المتواصل للاعبين من أجل الظهور بالمستويات الفنية المطلوبة وإحراز النتائج المتميزة مع المنتخب، فإنني أتطلع لمواصلة المسيرة وتحقيق الأفضل».
قمبر يشارك في توزيع الجوائز على المكرمين
وقد شارك عضو الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة محمد علي قمبر في توزيع الجوائز على المكرمين في حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة. حيث بارك للجميع حصولهم
على هذه الجائزة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم الرياضية.
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