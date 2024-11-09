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لاعب المنتخب الوطني سلطان جابيزوف يحصد جائزة أفضل أداء لعام 2023

11/9/2024 7:20:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حصل‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬سلطان‭ ‬جابيزوف‭ ‬على‭ ‬جائزة‮
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‬لأفضل‭ ‬أداء‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‮
 IMMAF ،‭ ‬والذي‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوزبكية‭ ‬طشقند،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للشباب‭ ‬والعموم،‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭.‬

وجاء‭ ‬اختيار‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬سلطان‭ ‬جابيزوف‭ ‬لهذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬بعد‭ ‬المستوى‭ ‬والأداء‭ ‬العالي‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاته‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬خلال‭ ‬بطولات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬حصد‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬فوق‭ ‬97‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬صربيا‭ ‬فبراير‭ ‬2023،‭ ‬وحصد‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬فوق‭ ‬97‭ ‬كيلوجراما‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬ألبانيا‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حصد‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬أغسطس‭ ‬2024‭.‬

وتسلم‭ ‬اللاعب‭ ‬سلطان‭ ‬جابيزوف‭ ‬يرافقه‭ ‬عضو‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬الدولية،‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬كاريث‭ ‬براون،‭ ‬الذي‭ ‬أشاد‭ ‬بالمستويات‭ ‬الفنية‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬اللاعب‭ ‬طوال‭ ‬مشاركاته‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي،‭ ‬والتي‭ ‬ساهمت‭ ‬بشكل‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬وإبراز‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬هنأ‭ ‬عضو‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬سلطان‭ ‬جابيزوف‭ ‬لحصوله‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬الدولية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬حصول‭ ‬اللاعب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬لم‭ ‬يأت‭ ‬لولا‭ ‬رعاية‭ ‬ودعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬للرياضات‭ ‬القتالية‭ ‬وبخاصة‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬واهتمام‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية،‭ ‬حيث‭ ‬ساهم‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬والذي‭ ‬انعكس‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬تطور‭ ‬مستوى‭ ‬اللاعبين‭ ‬ودفعهم‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬المتواصلة،‭ ‬التي‭ ‬عززت‭ ‬المكانة‭ ‬المتقدمة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬العالمية‭.‬

وقال‭ ‬قمبر‭: ‬‮«‬سعداء‭ ‬بحصول‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬سلطان‭ ‬جابيزوف‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬الدولية،‭ ‬والتي‭ ‬نعتبرها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬ليست‭ ‬فقط‭ ‬الشخصية‭ ‬التي‭ ‬حصدها‭ ‬لاعبو‭ ‬المنتخب‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬البحرينية‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬والتي‭ ‬تواصل‭ ‬حصد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تضاف‭ ‬لسلسلة‭ ‬النتائج‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬لسجل‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭. ‬وإذ‭ ‬نتطلع‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمضي‭ ‬قدما‭ ‬نحو‭ ‬تطوير‭ ‬مستوى‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭ ‬ومستوى‭ ‬منتسبيها‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬والأجهزة‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬وكذلك‭ ‬الكوادر‭ ‬التحكيمية،‭ ‬بالصورة‭ ‬التي‭ ‬نواصل‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الجهود‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المرسومة‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والتي‭ ‬ترتقي‭ ‬بهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬وتحقق‭ ‬لها‭ ‬مستقبلا‭ ‬أكثر‭ ‬ازدهارا‮»‬‭.‬

جابيزوف‭: ‬سعيد‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬وأتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الأفضل

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬سلطان‭ ‬جابيزوف‭: ‬‮«‬سعيد‭ ‬بحصولي‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬تأت‭ ‬من‭ ‬فراغ،‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬حظيت‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬الواضح‭ ‬على‭ ‬تطور‭ ‬المستوى‭ ‬ودفعني‭ ‬لتمثيل‭ ‬المنتخب‭ ‬بصورة‭ ‬مشرفة‭ ‬وتحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬لرياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬البحرينية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬وأود‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬محمد‭ ‬قمبر‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬وتشجيعه‭ ‬المتواصل‭ ‬للاعبين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الظهور‭ ‬بالمستويات‭ ‬الفنية‭ ‬المطلوبة‭ ‬وإحراز‭ ‬النتائج‭ ‬المتميزة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب،‭ ‬فإنني‭ ‬أتطلع‭ ‬لمواصلة‭ ‬المسيرة‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأفضل‮»‬‭.‬


‬قمبر‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬على‭ ‬المكرمين

وقد‭ ‬شارك‭ ‬عضو‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬على‭ ‬المكرمين‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭. ‬حيث‭ ‬بارك‭ ‬للجميع‭ ‬حصولهم
على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬متمنيا‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مسيرتهم‭ ‬الرياضية‭.‬

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