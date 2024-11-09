انطلاق دورة ((صناعة المحتوى الرقمي للكرة الطائرة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬رامون‭ ‬سوزارا‭ ‬ورئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬العربي‭ ‬والبحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬انطلقت‭ ‬أمس‭ ‬بمقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدورة‭ ‬الإعلامية‭ ‬‮«‬صناعة‭ ‬المحتوى‭ ‬الرقمي‭ ‬بالكرة‭ ‬الطائرة‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬نظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬الـ‭ ‬23‭ ‬للرجال‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بمشاركة‭ ‬عربية‭ ‬ومحلية‭ ‬واسعة‭.‬

وحاضر‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬أ‭. ‬مهند‭ ‬سليمان‭ ‬النعيمي‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬الدورة‭ ‬بأسلوب‭ ‬مميز‭ ‬وفعّال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التطبيقات‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬برامج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬مما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قدراتهم‭ ‬ومهاراتهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬الرياضي‭.‬

وتمحورت‭ ‬الدورة‭ ‬حول‭ ‬أحدث‭ ‬مستجدات‭ ‬صناعة‭ ‬المحتوى‭ ‬الرياضي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تقنيات‭ ‬الصوت‭ ‬والصورة،‭ ‬إنتاج‭ ‬الفيديو،‭ ‬الأخبار‭ ‬المصورة،‭ ‬واستغلال‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬كما‭ ‬تناولت‭ ‬الدورة‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬الأمثل‭ ‬مع‭ ‬الخوارزميات‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬والمهارات‭ ‬الأخرى‭.‬

وخلال‭ ‬الدورة‭ ‬أكد‭ ‬اللواء‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬برامج‭ ‬ودورات‭ ‬إضافية‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مهارات‭ ‬وقدرات‭ ‬كل‭ ‬منتسبي‭ ‬اللعبة‭ ‬من‭ ‬مدربين‭ ‬وإداريين‭ ‬وحكام‭ ‬وإعلاميين‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬الاتحاد‭ ‬بدورة‭ ‬التحليل‭ ‬والإحصاء‭ ‬والآن‭ ‬قرر‭ ‬تنظيم‭ ‬دورة‭ ‬للإعلاميين‭ ‬بهدف‭ ‬مواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬السريعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬الرياضي‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الجمهور‭ ‬المتزايدة،‭ ‬مشيدا‭ ‬بحجم‭ ‬المشاركة‭ ‬الكبيرة‭ ‬وأهمية‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬باللعبة‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭.‬

وبدوره‭ ‬عبر‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬الكبيرة‭ ‬بحضور‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬بالتطوير‭ ‬المستمر‭ ‬لمختلف‭ ‬أركان‭ ‬اللعبة‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬يعتزم‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجية‭ ‬جديدة‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مختلف‭ ‬جوانب‭ ‬اللعبة‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬الإعلام‭ ‬لما‭ ‬يلعبه‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬مؤثر‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أرجاء‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭ ‬متمنيا‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬