انطلاق دورة ((صناعة المحتوى الرقمي للكرة الطائرة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة رامون سوزارا ورئيس الاتحادين العربي والبحريني للكرة الطائرة اللواء الركن الشيخ علي بن محمد آل خليفة انطلقت أمس بمقر الاتحاد الدورة الإعلامية «صناعة المحتوى الرقمي بالكرة الطائرة» والتي نظمها الاتحاد العربي على هامش البطولة العربية الـ 23 للرجال للكرة الطائرة بمشاركة عربية ومحلية واسعة.
وحاضر في الدورة أ. مهند سليمان النعيمي الذي قدم الدورة بأسلوب مميز وفعّال من خلال التطبيقات العملية في مختلف برامج الذكاء الاصطناعي، مما أسهم في تعزيز قدراتهم ومهاراتهم في مجال الإعلام الرياضي.
وتمحورت الدورة حول أحدث مستجدات صناعة المحتوى الرياضي، بما في ذلك تقنيات الصوت والصورة، إنتاج الفيديو، الأخبار المصورة، واستغلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما تناولت الدورة كيفية التعامل الأمثل مع الخوارزميات على منصات التواصل الاجتماعي والعديد من المعلومات والمهارات الأخرى.
وخلال الدورة أكد اللواء الشيخ علي بن محمد آل خليفة أن الدورة تأتي في إطار حرص الاتحاد العربي على تقديم برامج ودورات إضافية تعزز من مهارات وقدرات كل منتسبي اللعبة من مدربين وإداريين وحكام وإعلاميين حيث بدأ الاتحاد بدورة التحليل والإحصاء والآن قرر تنظيم دورة للإعلاميين بهدف مواكبة التطورات السريعة في مجال الإعلام الرياضي وتلبية احتياجات الجمهور المتزايدة، مشيدا بحجم المشاركة الكبيرة وأهمية الإعلام في الارتقاء باللعبة في الوطن العربي.
وبدوره عبر رئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة عن سعادته الكبيرة بحضور هذه الدورة التي تعكس اهتمام الاتحاد العربي بالتطوير المستمر لمختلف أركان اللعبة مؤكدا أن الاتحاد الآسيوي يعتزم تنفيذ استراتيجية جديدة تقوم على تطوير مختلف جوانب اللعبة ومن بينها الإعلام لما يلعبه من دور مؤثر في نشر اللعبة في كل أرجاء القارة الآسيوية متمنيا لجميع المشاركين التوفيق والنجاح.
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