إصدار جداول مباريات بطولة ((جيبك)) الـ36 المفتوحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أصدر‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬جداول‭ ‬مباريات‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬جيبك‮»‬‭ ‬الـ36‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬التنس‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬النادي‭ ‬برعاية‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬حتى‭ ‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وتنطلق‭ ‬مبارياتها‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم‭.‬

وكانت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭ ‬قد‭ ‬قامت‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬بسحب‭ ‬القرعة‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬220‭ ‬لاعبا‭ ‬ولاعبة‭ ‬تم‭ ‬توزيعهم‭ ‬على‭ ‬مسابقات‭ ‬البطولة،‭ ‬وفور‭ ‬اعتماد‭ ‬الجداول‭ ‬قامت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬بإعلانها‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لنادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬الإنترنت‭ ‬ >‭.‬ bahraintennisclub ‭.‬ com ‭ ‬وعلى‭ ‬صفحات‭ ‬النادي‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وضمت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭ ‬عبداللطيف‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬النشاط‭ ‬الرياضي‭ ‬بالنادي،‭ ‬والحكم‭ ‬الدولي‭ ‬البحريني‭ ‬أحمد‭ ‬الحواج‭ ‬وخالد‭ ‬غلوم،‭ ‬وأعضاء‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬بالنادي‭. ‬

وتضم‭ ‬البطولة‭ ‬10‭ ‬مسابقات‭ ‬في‭ ‬فردي‭ ‬وزوجي‭ ‬السوبر‭ ‬للرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬أبطال‭ ‬التنس‭ ‬البحرينيين‭ ‬والعرب‭ ‬والأجانب،‭ ‬منهم‭ ‬لاعبون‭ ‬مصنفون‭ ‬في‭ ‬رابطة‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬التنس‭ ‬للرجال‭ ‬والسيدات،‭ ‬ومسابقتي‭ ‬فردي‭ ‬وزوجي‭ ‬الرجال‭ ‬اللتين‭ ‬شهدتا‭ ‬أعلى‭ ‬نسبة‭ ‬مشاركة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسابقات‭ ‬فردي‭ ‬وزوجي‭ ‬الرواد‭ ‬سن‭ ‬45‭ ‬و55‭ ‬سنة‭.‬

وقد‭ ‬أعد‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬كؤوسا‭ ‬خاصة‭ ‬وحصرية‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬العريقة،‭ ‬كما‭ ‬خصص‭ ‬جوائز‭ ‬مالية‭ ‬للفائزين‭ ‬بالمراكز‭ ‬الأولى‭.‬