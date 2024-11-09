إصدار جداول مباريات بطولة ((جيبك)) الـ36 المفتوحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أصدر نادي البحرين للتنس مساء أمس جداول مباريات بطولة «جيبك» الـ36 المفتوحة في التنس التي ينظمها النادي برعاية شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات من 12 حتى 26 نوفمبر الجاري، وتنطلق مبارياتها يوم الثلاثاء القادم.
وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد قامت مساء يوم الأربعاء الماضي بسحب القرعة على مباريات البطولة التي يشارك فيها 220 لاعبا ولاعبة تم توزيعهم على مسابقات البطولة، وفور اعتماد الجداول قامت اللجنة المنظمة بإعلانها على الموقع الرسمي لنادي البحرين للتنس على شبكة الإنترنت >. bahraintennisclub . com وعلى صفحات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وضمت اللجنة المنظمة للبطولة عبداللطيف محمد أحمد رئيس لجنة النشاط الرياضي بالنادي، والحكم الدولي البحريني أحمد الحواج وخالد غلوم، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالنادي.
وتضم البطولة 10 مسابقات في فردي وزوجي السوبر للرجال والسيدات التي يشارك فيها عدد كبير من أبطال التنس البحرينيين والعرب والأجانب، منهم لاعبون مصنفون في رابطة اللاعبين المحترفين في التنس للرجال والسيدات، ومسابقتي فردي وزوجي الرجال اللتين شهدتا أعلى نسبة مشاركة، بالإضافة إلى مسابقات فردي وزوجي الرواد سن 45 و55 سنة.
وقد أعد نادي البحرين للتنس كؤوسا خاصة وحصرية لهذه البطولة العريقة، كما خصص جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى.
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