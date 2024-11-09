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اليوم انتخابات اتحاد كرة الطاولة

11/9/2024 7:20:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يقام‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬الذي‭ ‬سيشهد‭ ‬انتخاب‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬للدورة‭ ‬الانتخابية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬قادمة‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬المرحوم‭ ‬إياد‭ ‬حمزة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭.‬

وأنهى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬كافة‭ ‬التحضيرات‭ ‬اللازمة‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭.‬

وسيتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬التقريرين‭ ‬الإداري‭ ‬والمالي،‭ ‬وكذلك‭ ‬المقترحات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬الأعضاء‭ ‬ثم‭ ‬مناقشة‭ ‬الاستفسارات‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الأندية‭ ‬الأعضاء،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يختتم‭ ‬بإجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬الدورة‭ ‬الانتخابية‭ ‬الجديدة‭ ‬2024‭-‬2028‭.‬

وسوف‭ ‬يتم‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬حيث‭ ‬ترشح‭ ‬لهذا‭ ‬المنصب‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬نادي‭ ‬عالي،‭ ‬وحمد‭ ‬أحمد‭ ‬بوحجي‭ ‬عن‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭.‬

ويتنافس‭ ‬9‭ ‬مترشحين‭ ‬على‭ ‬عضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬بحيث‭ ‬سيتم‭ ‬انتخاب‭ ‬7‭ ‬أعضاء،‭ ‬والمترشحون‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬هم‭: ‬جعفر‭ ‬هادي‭ ‬محفوظ‭ (‬نادي‭ ‬سار‭)‬،‭ ‬بدر‭ ‬صالح‭ ‬شمسان‭ (‬نادي‭ ‬البسيتين‭)‬،‭ ‬خالد‭ ‬عبدالله‭ ‬يوسف‭ ‬البوسميط‭ (‬نادي‭ ‬باربار‭)‬،‭ ‬سلمان‭ ‬يوسف‭ ‬سلمان‭ (‬نادي‭ ‬الاتفاق‭)‬،‭ ‬عبدالله‭ ‬إبراهيم‭ ‬فرج‭ (‬نادي‭ ‬سماهيج‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬عبدعلي‭ ‬المادح‭ (‬نادي‭ ‬عالي‭)‬،‭ ‬عيسى‭ ‬علي‭ ‬جاسم‭ ‬الحداد‭ (‬نادي‭ ‬الحالة‭)‬،‭ ‬فريد‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الدوسري‭ (‬نادي‭ ‬البديع‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬بوكمال‭ (‬نادي‭ ‬البحرين‭).‬

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