اليوم انتخابات اتحاد كرة الطاولة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يقام اليوم الأحد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد البحريني لكرة الطاولة الذي سيشهد انتخاب مجلس الإدارة للدورة الانتخابية الجديدة التي تمتد أربع سنوات قادمة وذلك عند الساعة السابعة مساء في قاعة المرحوم إياد حمزة بالاتحاد البحريني لكرة الطاولة.
وأنهى الاتحاد البحريني لكرة الطاولة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة، والجهات المعنية، كافة التحضيرات اللازمة لعقد اجتماع الجمعية العمومية.
وسيتم خلال الاجتماع مناقشة التقريرين الإداري والمالي، وكذلك المقترحات المقدمة من الأندية الأعضاء ثم مناقشة الاستفسارات من ممثلي الأندية الأعضاء، على أن يختتم بإجراء انتخابات الدورة الانتخابية الجديدة 2024-2028.
وسوف يتم انتخاب رئيس لمجلس الإدارة، حيث ترشح لهذا المنصب الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة عن نادي عالي، وحمد أحمد بوحجي عن نادي البحرين.
ويتنافس 9 مترشحين على عضوية مجلس الإدارة، بحيث سيتم انتخاب 7 أعضاء، والمترشحون لعضوية مجلس الإدارة هم: جعفر هادي محفوظ (نادي سار)، بدر صالح شمسان (نادي البسيتين)، خالد عبدالله يوسف البوسميط (نادي باربار)، سلمان يوسف سلمان (نادي الاتفاق)، عبدالله إبراهيم فرج (نادي سماهيج)، علي عبدعلي المادح (نادي عالي)، عيسى علي جاسم الحداد (نادي الحالة)، فريد محمد علي الدوسري (نادي البديع)، محمد عبدالوهاب بوكمال (نادي البحرين).
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