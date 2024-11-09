البلغاري كوسيف والصينية شانع بطلان لفردي بطولة الاتحاد الدولي للتنس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حسم‭ ‬اللاعب‭ ‬البلغاري‭ ‬ستانسيلاف‭ ‬كوسيف‭ ‬والصيينية‭ ‬فانغيو‭ ‬شانغ‭ ‬لقبي‭ ‬الفردي‭ ‬لفئتي‭ ‬الأولاد‭ ‬والفتيات‭ ‬لبطولة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬‮«‬ J 30‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬أسدل‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬منافساتها‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭.‬

كما‭ ‬توّج‭ ‬الزوجي‭ ‬التركي‭ ‬عمران‭ ‬بولوت‭ ‬وياغيز‭ ‬يلديز،‭ ‬والثنائي‭ ‬الصيني‭ ‬تشانغ‭ ‬ليو‭ ‬وفانغيو‭ ‬شانغ‭ ‬بلقبي‭ ‬الزوجي‭ ‬للأولاد‭ ‬والفتيات‭.‬

نهائي‭ ‬مثير‭ ‬لمسابقة‭ ‬الفردي

وجاء‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬الفردي‭ ‬لفئتي‭ ‬الأولاد‭ ‬والفتيات‭ ‬قويا‭ ‬ومثيرا،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬أطراف‭ ‬مباراتي‭ ‬النهائي‭ ‬أحقيتهما‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬المباراتين‭ ‬النهائيتين‭ ‬بما‭ ‬قدموه‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬مميزة‭ ‬أثارت‭ ‬إعجاب‭ ‬الحضور‭.‬

في‭ ‬نهائي‭ ‬فردي‭ ‬الأولاد،‭ ‬قدم‭ ‬اللاعبان‭ ‬البلغاري‭ ‬ستانيسلاف‭ ‬كوسيف‭ ‬والتركي‭ ‬إيركوت‭ ‬بولوت‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬ومثيرة،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬اللاعب‭ ‬التركي‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬نتيجتها‭ ‬لصالحه‭ ‬بعد‭ ‬خوض‭ ‬مجموعة‭ ‬فاصلة،‭ ‬حيث‭ ‬تأخر‭ ‬كوسيف‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬لصالح‭ ‬التركي‭ ‬بولوت‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬6،‭ ‬لكنه‭ ‬عاد‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬المجموعتين‭ ‬الثانية‭ ‬والفاصلة‭ ‬ليحسمهما‭ ‬لصالحه‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬3‭ ‬و6‭/‬4،‭ ‬ويؤكد‭ ‬تتويجه‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭.‬

وفي‭ ‬نهائي‭ ‬فردي‭ ‬الفتيات،‭ ‬لم‭ ‬تجد‭ ‬اللاعبة‭ ‬الصينية‭ ‬فانغيو‭ ‬شانع‭ ‬صعوبة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مواطنتها‭ ‬تشانغ‭ ‬ليو‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للمسابقة،‭ ‬حيث‭ ‬تمكنت‭ ‬تشانغ‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬نتيجة‭ ‬المباراة‭ ‬لصالحها‭ ‬بمجموعتين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬وبنتيجة‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬2‭ ‬لتتوّج‭ ‬باللقب‭.‬

سيطرة‭ ‬تركية‭ ‬صينية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الزوجي

شهدت‭ ‬مسابقة‭ ‬الزوجي‭ ‬سيطرة‭ ‬تركية‭ ‬صينية‭ ‬على‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬بعد‭ ‬تتويج‭ ‬الثنائي‭ ‬التركي‭ ‬عمران‭ ‬بولوت‭ ‬وياغيز‭ ‬يلديز‭ ‬بلقب‭ ‬زوجي‭ ‬الأولاد،‭ ‬وتتويج‭ ‬الصينيتين‭ ‬تشانغ‭ ‬ليو‭ ‬وفانغيو‭ ‬شانغ‭ ‬بلقب‭ ‬زوجي‭ ‬الفتيات‭.‬

وجاء‭ ‬تتويج‭ ‬الثنائي‭ ‬التركي‭ ‬باللقب‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬الثنائي‭ ‬الهندي‭ ‬تيجاس‭ ‬أهوجا‭ ‬وكبير‭ ‬جوثاني‭ ‬بمجموعتين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬وبنتيجة‭ ‬6‭/‬3‭ ‬و6‭/‬4‭.‬

فيما‭ ‬توجت‭ ‬اللاعبتان‭ ‬الصينيتان‭ ‬ليو‭ ‬وتشانغ‭ ‬بلقب‭ ‬زوجي‭ ‬الفتيات‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬منافستيهما‭ ‬التركيتين‭ ‬دينيس‭ ‬جاكيل‭ ‬وبهار‭ ‬كيليج،‭ ‬حيث‭ ‬تمكنت‭ ‬الصينيتان‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬المباراة‭ ‬لصالحهما‭ ‬بمجموعتين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬وبواقع‭ ‬6‭/‬3‭ ‬و6‭/‬4‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للمسابقة‭.‬

تتويج‭ ‬الفائزين

وفي‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة،‭ ‬قام‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس،‭ ‬وأمين‭ ‬السر‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬فؤاد‭ ‬الرويعي‭ ‬بتتويج‭ ‬اللاعبين‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬مسابقتي‭ ‬الزوجي‭ ‬والفردي‭ ‬للأولاد‭ ‬والفتيات‭.‬

وأعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالنجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬بطولة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬رؤية‭ ‬هذه‭ ‬الكوكبة‭ ‬المميزة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الناشئين‭ ‬المميزين‭ ‬سنويا‭ ‬يتنافسون‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬يؤكد‭ ‬نجاح‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬الدولية‭ ‬المهمة،‭ ‬وتؤكد‭ ‬ثقة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬سيستمر‭ ‬في‭ ‬استضافتها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬خططه‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬ونشر‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬الاحتكاك‭ ‬للاعبي‭ ‬البحرين‭ ‬بنظرائهم‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬لاكتساب‭ ‬الخبرة‭ ‬وتحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬فائدة‭ ‬فنية‭ ‬ممكنة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭ ‬للاعبي‭ ‬البحرين‭.‬

وأشاد‭ ‬بالمستويات‭ ‬الفنية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬اللاعبون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أدوار‭ ‬البطولة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬المباريات‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬قمة‭ ‬في‭ ‬الإثارة‭ ‬والمستوى‭ ‬العالي‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭.‬

انطلاق‭ ‬تمهيدي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثاني

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬بدأت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬منافسات‭ ‬الأدوار‭ ‬التمهيدية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬لبطولة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬للناشئين‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬ J 30‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬للأسبوع‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬