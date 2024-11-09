البلغاري كوسيف والصينية شانع بطلان لفردي بطولة الاتحاد الدولي للتنس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حسم اللاعب البلغاري ستانسيلاف كوسيف والصيينية فانغيو شانغ لقبي الفردي لفئتي الأولاد والفتيات لبطولة الاتحاد الدولي للتنس « J 30»، والتي أسدل الستار على منافساتها صباح أمس السبت على ملاعب الاتحاد البحريني للتنس.
كما توّج الزوجي التركي عمران بولوت وياغيز يلديز، والثنائي الصيني تشانغ ليو وفانغيو شانغ بلقبي الزوجي للأولاد والفتيات.
نهائي مثير لمسابقة الفردي
وجاء نهائي مسابقة الفردي لفئتي الأولاد والفتيات قويا ومثيرا، حيث أكد أطراف مباراتي النهائي أحقيتهما بالوصول إلى المباراتين النهائيتين بما قدموه من مستويات مميزة أثارت إعجاب الحضور.
في نهائي فردي الأولاد، قدم اللاعبان البلغاري ستانيسلاف كوسيف والتركي إيركوت بولوت مباراة كبيرة ومثيرة، حيث تمكن اللاعب التركي من حسم نتيجتها لصالحه بعد خوض مجموعة فاصلة، حيث تأخر كوسيف بالمجموعة الأولى لصالح التركي بولوت بنتيجة 3/6، لكنه عاد بقوة في المجموعتين الثانية والفاصلة ليحسمهما لصالحه بنتيجة 6/3 و6/4، ويؤكد تتويجه بلقب البطولة.
وفي نهائي فردي الفتيات، لم تجد اللاعبة الصينية فانغيو شانع صعوبة كبيرة في الفوز على مواطنتها تشانغ ليو في المباراة النهائية للمسابقة، حيث تمكنت تشانغ من حسم نتيجة المباراة لصالحها بمجموعتين دون مقابل وبنتيجة 6/2 و6/2 لتتوّج باللقب.
سيطرة تركية صينية في منافسات الزوجي
شهدت مسابقة الزوجي سيطرة تركية صينية على منافسات البطولة بعد تتويج الثنائي التركي عمران بولوت وياغيز يلديز بلقب زوجي الأولاد، وتتويج الصينيتين تشانغ ليو وفانغيو شانغ بلقب زوجي الفتيات.
وجاء تتويج الثنائي التركي باللقب بعد تغلبه على الثنائي الهندي تيجاس أهوجا وكبير جوثاني بمجموعتين دون مقابل وبنتيجة 6/3 و6/4.
فيما توجت اللاعبتان الصينيتان ليو وتشانغ بلقب زوجي الفتيات على حساب منافستيهما التركيتين دينيس جاكيل وبهار كيليج، حيث تمكنت الصينيتان من حسم المباراة لصالحهما بمجموعتين دون مقابل وبواقع 6/3 و6/4 في المباراة النهائية للمسابقة.
تتويج الفائزين
وفي ختام منافسات البطولة، قام الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للتنس، وأمين السر العام للاتحاد فؤاد الرويعي بتتويج اللاعبين الفائزين بالمركزين الأول والثاني في مسابقتي الزوجي والفردي للأولاد والفتيات.
وأعرب الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة رئيس الاتحاد عن سعادته بالنجاح الذي حققته بطولة الأسبوع الأول، مؤكدا أن رؤية هذه الكوكبة المميزة من اللاعبين الناشئين المميزين سنويا يتنافسون على ملاعب الاتحاد يؤكد نجاح الاتحاد في استضافة هذه البطولة الدولية المهمة، وتؤكد ثقة الاتحاد الدولي للعبة في الاتحاد البحريني الذي سيستمر في استضافتها من أجل دعم خططه الاستراتيجية الرامية إلى تطوير ونشر اللعبة في المملكة من جهة، وتوفير فرص الاحتكاك للاعبي البحرين بنظرائهم من مختلف دول العالم لاكتساب الخبرة وتحقيق أقصى فائدة فنية ممكنة من هذه البطولات للاعبي البحرين.
وأشاد بالمستويات الفنية المتميزة التي قدمها اللاعبون في مختلف أدوار البطولة، وخصوصا المباريات النهائية التي كانت قمة في الإثارة والمستوى العالي من اللاعبين.
انطلاق تمهيدي الأسبوع الثاني
من جانب آخر، بدأت يوم أمس منافسات الأدوار التمهيدية المؤهلة إلى الدور الرئيسي لبطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين فئة « J 30» والتي ينظمها الاتحاد للأسبوع الثاني على التوالي.
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