محمد الغيص بطلا للبحرينيين..ختام مثالي لطواف ناصر بن حمد للدراجات الهوائية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أسدل الستار على فعاليات طواف ناصر بن حمد للدراجات الهوائية للهواة، بتسجيل نجاح جديد في النسخة الرابعة وتطور ملحوظ على مستوى المنافسة والمشاركة الواسعة.
وأقيم اليوم الختامي في منطقة الصخير بحضور د. عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، والشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية، والشيخ إبراهيم بن خالد آل خليفة نائب الرئيس التنفيذي لشركة بابكو، والشيخ خليفة بن خالد آل خليفة من شركة بيون، وسعود الحمر من بنك السلام، وأحمد الحاج مدير طواف ناصر بن حمد للدراجات الهوائية، وممثلين من مراسي البحرين وممثلين عن شركة بن هندي للسيارات.
وتمكن الدراج محمد حسن جواد من فريق فيكتوريوس من احتلال المركز الأول في المرحلة الرابعة، فيما حل ثانيا زميله في الفريق محمد عيسى الغيص، والمركز الثالث عقيل ثامر من فريق جاينت.
أما على مستوى الفئة المفتوحة للبحرينيين والخليجيين والأجانب المقيمين في البحرين، حل الدراج الإماراتي ماجد محمد من فريق شرطة دبي في المركز الأول، والمركز الثاني إبراهيم آل علي من فريق إسعاد، والمركز الثالث البحريني حسين محمد من فريق الوثبة الإماراتي.
وعلى مستوى الأقمصة للبحرينيين لأبطال الطواف، حاز القميص الأصفر لأفضل زمن دراج فريق فيكتوريوس محمد عيسى الغيص ليكون بطلا للطواف بالزمن، والقميص الأحمر لأكثر النقاط الدراج الواعد محمد حسن جواد من فريق فيكتوريوس الذي حاز أيضاً القميص الأزرق تحت 23 سنة، فيما حافظ الدراج عقيل ثامر من فريق جاينت على القميص الأخضر لفوق 40 سنة.
أما على مستوى الفئة المفتوحة للدراجين من دول مجلس التعاون والمقيمين الأجانب، حصل على القميص البرتقالي الدراج الإماراتي حمد الصابري من فريق شرطة دبي لأفضل زمن، والقميص الرصاصي لأكثر النقاط حازه الدراج هلال جابر من فريق ABH ، والدراج مهدي حسن جواد من فريق نسيج حصل على القميص البنفسجي لتحت 23 سنة، والدراج سعد علي البلوشي من فريق ABH حاز على القميص الوردي لفوق 40 سنة.
وعلى مستوى سباق ذوي الهمم، فاز بالمركز الأول على مستوى البحرينيين الدراج يوسف جناحي، والمركز الثاني موسى الصايغ، والمركز الثالث سيدنور الوداعي، وفي فئة الخليجيين فاز العماني سامي السليمي بالمركز الأول، والإماراتي عايض علي في المركز الثاني، والمركز الثالث سعيد راشد من الإمارات، فيما توج الدراج الشيخ علي بن خالد آل خليفة بالمركز الأول على مستوى فئة المكفوفين.
كما أقيم سباق السيدات لمسافة 40 كم، حيث جاءت الدراجة فاطمة الطائي في المركز الأول للترتيب العام، والمركز الثاني أبرار صالح من المملكة العربية السعودية، والمركز الثالث الإماراتية عايشة عبدالله، فيما تصدرت الدراجة مريم الخلاصي ترتيب سباق البحرينيات، والمركز الثاني من نصيب فاطمة حسين والمركز الثالث فاطمة مراد، أما على مستوى فئة الخليجيات والأجانب جاءت في المركز الأول فرح المري من الإمارات، والمركز الثاني إيما بيكر، والمركز الثالث أولقا.
كما أقيم مهرجان خاص للأطفال لأكثر من 4 فئات وسط مشاركة مميزة من الأطفال.
وبذلك مع ختام الطواف، تصدر فريق فيكتوريوس الفرق البحرينية وثانيا فريق الخيلان، والمركز الثالث فريق تربل أم، فيما على مستوى الفرق الخليجية والفئة المفتوحة والمقيمين تصدر شرطة دبي، وثانيا فريق ABH ، وثالثا فريق فيكتوريوس.
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