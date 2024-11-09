محمد الغيص بطلا للبحرينيين..ختام مثالي لطواف ناصر بن حمد للدراجات الهوائية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬أسدل‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬فعاليات‭ ‬طواف‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬للهواة،‭ ‬بتسجيل‭ ‬نجاح‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬وتطور‭ ‬ملحوظ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنافسة‭ ‬والمشاركة‭ ‬الواسعة‭.‬

وأقيم‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الصخير‭ ‬بحضور‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬والشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬والشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو،‭ ‬والشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬بيون،‭ ‬وسعود‭ ‬الحمر‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬وأحمد‭ ‬الحاج‭ ‬مدير‭ ‬طواف‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬وممثلين‭ ‬من‭ ‬مراسي‭ ‬البحرين‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬للسيارات‭.‬

وتمكن‭ ‬الدراج‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬جواد‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬من‭ ‬احتلال‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة،‭ ‬فيما‭ ‬حل‭ ‬ثانيا‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬محمد‭ ‬عيسى‭ ‬الغيص،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬عقيل‭ ‬ثامر‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬جاينت‭.‬

أما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الفئة‭ ‬المفتوحة‭ ‬للبحرينيين‭ ‬والخليجيين‭ ‬والأجانب‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حل‭ ‬الدراج‭ ‬الإماراتي‭ ‬ماجد‭ ‬محمد‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬شرطة‭ ‬دبي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬علي‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬إسعاد،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬البحريني‭ ‬حسين‭ ‬محمد‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬الوثبة‭ ‬الإماراتي‭.‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬الأقمصة‭ ‬للبحرينيين‭ ‬لأبطال‭ ‬الطواف،‭ ‬حاز‭ ‬القميص‭ ‬الأصفر‭ ‬لأفضل‭ ‬زمن‭ ‬دراج‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬محمد‭ ‬عيسى‭ ‬الغيص‭ ‬ليكون‭ ‬بطلا‭ ‬للطواف‭ ‬بالزمن،‭ ‬والقميص‭ ‬الأحمر‭ ‬لأكثر‭ ‬النقاط‭ ‬الدراج‭ ‬الواعد‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬جواد‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬الذي‭ ‬حاز‭ ‬أيضاً‭ ‬القميص‭ ‬الأزرق‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬سنة،‭ ‬فيما‭ ‬حافظ‭ ‬الدراج‭ ‬عقيل‭ ‬ثامر‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬جاينت‭ ‬على‭ ‬القميص‭ ‬الأخضر‭ ‬لفوق‭ ‬40‭ ‬سنة‭.‬

أما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الفئة‭ ‬المفتوحة‭ ‬للدراجين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬والمقيمين‭ ‬الأجانب،‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬القميص‭ ‬البرتقالي‭ ‬الدراج‭ ‬الإماراتي‭ ‬حمد‭ ‬الصابري‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬شرطة‭ ‬دبي‭ ‬لأفضل‭ ‬زمن،‭ ‬والقميص‭ ‬الرصاصي‭ ‬لأكثر‭ ‬النقاط‭ ‬حازه‭ ‬الدراج‭ ‬هلال‭ ‬جابر‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬ ABH ،‭ ‬والدراج‭ ‬مهدي‭ ‬حسن‭ ‬جواد‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬نسيج‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬القميص‭ ‬البنفسجي‭ ‬لتحت‭ ‬23‭ ‬سنة،‭ ‬والدراج‭ ‬سعد‭ ‬علي‭ ‬البلوشي‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬ ABH ‭ ‬حاز‭ ‬على‭ ‬القميص‭ ‬الوردي‭ ‬لفوق‭ ‬40‭ ‬سنة‭.‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬سباق‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم،‭ ‬فاز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البحرينيين‭ ‬الدراج‭ ‬يوسف‭ ‬جناحي،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬موسى‭ ‬الصايغ،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬سيدنور‭ ‬الوداعي،‭ ‬وفي‭ ‬فئة‭ ‬الخليجيين‭ ‬فاز‭ ‬العماني‭ ‬سامي‭ ‬السليمي‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول،‭ ‬والإماراتي‭ ‬عايض‭ ‬علي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬سعيد‭ ‬راشد‭ ‬من‭ ‬الإمارات،‭ ‬فيما‭ ‬توج‭ ‬الدراج‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬فئة‭ ‬المكفوفين‭.‬

كما‭ ‬أقيم‭ ‬سباق‭ ‬السيدات‭ ‬لمسافة‭ ‬40‭ ‬كم،‭ ‬حيث‭ ‬جاءت‭ ‬الدراجة‭ ‬فاطمة‭ ‬الطائي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬للترتيب‭ ‬العام،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬أبرار‭ ‬صالح‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬الإماراتية‭ ‬عايشة‭ ‬عبدالله،‭ ‬فيما‭ ‬تصدرت‭ ‬الدراجة‭ ‬مريم‭ ‬الخلاصي‭ ‬ترتيب‭ ‬سباق‭ ‬البحرينيات،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬فاطمة‭ ‬حسين‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬فاطمة‭ ‬مراد،‭ ‬أما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬فئة‭ ‬الخليجيات‭ ‬والأجانب‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬فرح‭ ‬المري‭ ‬من‭ ‬الإمارات،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬إيما‭ ‬بيكر،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬أولقا‭.‬

كما‭ ‬أقيم‭ ‬مهرجان‭ ‬خاص‭ ‬للأطفال‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬فئات‭ ‬وسط‭ ‬مشاركة‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭.‬

وبذلك‭ ‬مع‭ ‬ختام‭ ‬الطواف،‭ ‬تصدر‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬الفرق‭ ‬البحرينية‭ ‬وثانيا‭ ‬فريق‭ ‬الخيلان،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬فريق‭ ‬تربل‭ ‬أم،‭ ‬فيما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الفرق‭ ‬الخليجية‭ ‬والفئة‭ ‬المفتوحة‭ ‬والمقيمين‭ ‬تصدر‭ ‬شرطة‭ ‬دبي،‭ ‬وثانيا‭ ‬فريق‭ ‬ ABH ،‭ ‬وثالثا‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭.‬