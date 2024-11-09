المواجهة البرونزية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬لم‭ ‬يأت‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬إلى‭ ‬أجواء‭ ‬النسخة‭ ‬العربية‭ ‬23‭ ‬الحالية‭ ‬كي‭ ‬يلعب‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والميدالية‭ ‬البرونزية،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬ينفرد‭ ‬بنصيب‭ ‬الأسد‭ ‬‮«‬7‭ ‬ألقاب‭ ‬ذهبية‮»‬‭ ‬وثلاث‭ ‬ميداليات‭ ‬فضية‭ ‬وواحدة‭ ‬برونزية،‭ ‬ولكن‭ ‬الواقع‭ ‬يؤكّد‭ ‬ذلك‭ ‬خاصة‭ ‬أنه‭ ‬انهزم‭ ‬في‭ ‬البطولتين‭ ‬من‭ ‬أقرب‭ ‬منافسيه‭ ‬وهما‭ ‬اللذان‭ ‬يلعبان‭ ‬على‭ ‬النهائي‭ ‬‮«‬منتخبنا‭ ‬ومنتخب‭ ‬قطر‮»‬،‭ ‬ولم‭ ‬يبق‭ ‬أمام‭ ‬أبناء‭ ‬نسور‭ ‬قرطاج‭ ‬إلا‭ ‬تعويض‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬سبق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬منصّة‭ ‬التتويج‭ ‬للتوشّح‭ ‬بالميدالية‭ ‬البرونزية‭.‬

على‭ ‬مستوى‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني،‭ ‬يتأمل‭ ‬رفاق‭ ‬المدرب‭ ‬جمال‭ ‬المعمري‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬التاريخ‭ ‬نفسه‭ ‬عندما‭ ‬حصل‭ ‬العمانيون‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬21‭ ‬التي‭ ‬احتضنتها‭ ‬مصر‭ ‬2018‭.‬

فالتونسيون‭ ‬قد‭ ‬خسروا‭ ‬لقاء‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬قطر‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط،‭ ‬بينما‭ ‬خسر‭ ‬العمانيون‭ ‬لقاء‭ ‬الدور‭ ‬نفسه‭ ‬أمام‭ ‬منتخبنا‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭.‬