المواجهة البرونزية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بكل تأكيد لم يأت المنتخب التونسي إلى أجواء النسخة العربية 23 الحالية كي يلعب على المركز الثالث والميدالية البرونزية، وهو الذي ينفرد بنصيب الأسد «7 ألقاب ذهبية» وثلاث ميداليات فضية وواحدة برونزية، ولكن الواقع يؤكّد ذلك خاصة أنه انهزم في البطولتين من أقرب منافسيه وهما اللذان يلعبان على النهائي «منتخبنا ومنتخب قطر»، ولم يبق أمام أبناء نسور قرطاج إلا تعويض كل ما سبق من خلال الوقوف على منصّة التتويج للتوشّح بالميدالية البرونزية.
على مستوى المنتخب العماني، يتأمل رفاق المدرب جمال المعمري أن يعيد التاريخ نفسه عندما حصل العمانيون على الميدالية البرونزية في نسخة 21 التي احتضنتها مصر 2018.
فالتونسيون قد خسروا لقاء نصف النهائي أمام قطر بثلاثة أشواط مقابل شوط، بينما خسر العمانيون لقاء الدور نفسه أمام منتخبنا بثلاثية نظيفة.
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