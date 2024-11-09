اليوم.. مسك الختام لبطولة المنتخبات العربيةمنتخبنا مع قطر.. لمن يبتسم النهائي الذهبي 23؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تشهد‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬اليوم‭ ‬مسك‭ ‬الختام‭ ‬لمنافسات‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬للرجال‭ ‬23‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬إذ‭ ‬يتبارى‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬النهائي‭ ‬المقرّر‭ ‬له‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬30‭ ‬مساء،‭ ‬ويسبقه‭ ‬مباراة‭ ‬المنتخبين‭ ‬التونسي‭ ‬والعماني‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬3‭:‬30‭ ‬لتحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع،‭ ‬وينتظر‭ ‬أن‭ ‬تكتظ‭ ‬مقاعد‭ ‬الصالة‭ ‬بالحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬الذي‭ ‬سيزحف‭ ‬للوقوف‭ ‬خلف‭ ‬رفاق‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬لدعمهم‭ ‬ومؤازرتهم‭.‬





لقب‭ ‬ثالث‭ ‬لمنتخبنا

أم‭ ‬الأول‭ ‬لقطر؟

سيكون‭ ‬لقب‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬معلقا‭ ‬بين‭ ‬منتخبنا‭ ‬والمنتخب‭ ‬القطري‭ ‬حتى‭ ‬صافرة‭ ‬الحكم‭ ‬النهائية،‭ ‬فسبق‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬عرف‭ ‬طعم‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬مناسبتين‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬1992‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬والثانية‭ ‬2008‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وتذوق‭ ‬طعم‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مناسبات‭ ‬2012‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬2016‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬والبرونزية‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬واحدة‭ ‬1998‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بينما‭ ‬تذوّق‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬طعم‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬مناسبتين‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬1996‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬والثانية‭ ‬2014‭ ‬في‭ ‬قطر‭.‬





السيناريو‭ ‬المرتقب

الأوراق‭ ‬الرابحة‭ ‬مكشوفة‭ ‬لمدربي‭ ‬المنتخبين‭ ‬الأرجنتينيين‭ ‬إليقيتا‭ ‬‮«‬البحرين‮»‬‭ ‬وكاميلو‭ ‬سوتو‭ ‬‮«‬قطر‮»‬،‭ ‬وينتظر‭ ‬أنّ‭ ‬يلجأ‭ ‬منتخبنا‭ ‬لكل‭ ‬أصناف‭ ‬الإرسال‭ ‬لزعزعة‭ ‬استقبال‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭ ‬عند‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬لوقف‭ ‬منطقة‭ ‬الخطر‭ ‬من‭ ‬مركز3‭ ‬التي‭ ‬ينطلق‭ ‬منها‭ ‬المرعب‭ ‬‮«‬بابي‭ ‬ماجويتي‮»‬‭ ‬صاحب‭ ‬المترين‭ ‬و10سم‭ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬بتدخلاته‭ ‬الهجومية‭ ‬الناجحة‭ ‬وحوائط‭ ‬صده‭ ‬الإسمنتية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬لاعب‭ ‬مركز2‭ ‬يوسف‭ ‬غلاف‭ ‬مترين‭ ‬و3‭ ‬سم‭ ‬المتمرّس‭ ‬الذي‭ ‬يجيد‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الكرات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز،‭ ‬وهناك‭ ‬القائد‭ ‬‮«‬رينان‭ ‬ريبيرو‮»‬‭ ‬ضارب‭ ‬مركز4‭ ‬الذي‭ ‬يلجأ‭ ‬كثيرا‭ ‬إلى‭ ‬كرات‭ ‬‮«‬التج‮»‬‭ ‬ليريح‭ ‬ويستريح،‭ ‬كي‭ ‬يحتفظ‭ ‬بطاقته‭ ‬لأطول‭ ‬فترة‭ ‬ممكنة‭ ‬خلال‭ ‬المباراة،‭ ‬هكذا‭ ‬علمته‭ ‬خبرة‭ ‬السنين،‭ ‬ومحمد‭ ‬الوليد‭ ‬أحد‭ ‬الوجوه‭ ‬الجديدة‭ ‬الدّاخلة‭ ‬على‭ ‬التشطيلة‭ ‬القطرية،‭ ‬ويقف‭ ‬وراء‭ ‬كل‭ ‬هؤلاء‭ ‬والبقية‭ ‬صانع‭ ‬اللعب‭ ‬بوريسلاف‭ ‬هريستوف‭ ‬الذي‭ ‬تعرف‭ ‬كراته‭ ‬المكان‭ ‬والزمان‭.‬

على‭ ‬مستوى‭ ‬منتخبنا‭ ‬يعرف‭ ‬القطريون‭ ‬أنّ‭ ‬رباعي‭ ‬الأطراف‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ ‬وناصر‭ ‬عنان‭ ‬وعلي‭ ‬إبراهيم‭ ‬ومحمد‭ ‬عنان‭ ‬هؤلاء‭ ‬يشكلون‭ ‬مكمن‭ ‬الخطر‭ ‬بإمكاناتهم‭ ‬الفنية‭ ‬المدعومة‭ ‬بخبراتهم،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬سيعمل‭ ‬القطريون‭ ‬على‭ ‬تحجيم‭ ‬مردود‭ ‬هذا‭ ‬الرباعي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الإرسال‭ ‬التكتيكي‭ ‬الموجّه،‭ ‬خاصة‭ ‬أنّ‭ ‬مركز6‭ ‬يعطي‭ ‬امتيازا‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تدخلات‭ ‬الثنائي‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬ومحمد‭ ‬يعقوب،‭ ‬فكل‭ ‬ذلك‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الجزئيات‭ ‬لن‭ ‬يغفل‭ ‬عنها‭ ‬القطريون،‭ ‬ونذهب‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬منتخبنا‭ ‬سيستثمر‭ ‬مركز3‭ ‬للتمويه‭ ‬التكتيكي‭ ‬إلا‭ ‬ما‭ ‬ندر،‭ ‬وسيكون‭ ‬لضاربي‭ ‬الأطراف‭ ‬نصيب‭ ‬الأسد‭ ‬من‭ ‬كرات‭ ‬حسين‭ ‬منصور‭ ‬‮«‬محمود‭ ‬حسن‮»‬،‭ ‬ويبقى‭ ‬الإرسال‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬سيشكل‭ ‬مفترق‭ ‬طرق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬السجال‭ ‬الخليجي‭ ‬العربي‭.‬