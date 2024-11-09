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((الزلاق النسائي)) يتوج ببطولة نيوم 3X3

11/9/2024 7:20:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله


حقق‭ ‬فريق‭ ‬الزلاق‭ ‬النسائي‭ ‬البحريني‭ ‬إنجازا‭ ‬رائعا‭ ‬بتحقيقه‭ ‬بطولة‭ ‬نيوم‭ ‬3 x 3‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬المتميز‭ ‬مرتضى‭ ‬محمد،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬جدة‭ ‬21‭/‬12‭.‬

وحصدت‭ ‬اللاعبة‭ ‬المتميزة‭ ‬بيان‭ ‬سلمان‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بعد‭ ‬تقديمها‭ ‬مستوى‭ ‬متميزا‭ ‬يليق‭ ‬بكرة‭ ‬السلة‭ ‬النسائية‭ ‬البحرينية،‭ ‬ومساعدتها‭ ‬فريقها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬البطولة‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬بطولة‭ ‬نيوم‭ ‬3 x 3‭ ‬للسيدات‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬الدولية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬فيبا‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مدينة‭ ‬نيوم‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬منافساتها‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬حتى‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬نفسه‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬ستة‭ ‬فرق‭ ‬خليجية‭ ‬هي‭: ‬الرياض‭ ‬وجدة‭ ‬من‭ ‬السعودية،‭ ‬الدوحة‭ ‬القطري،‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي،‭ ‬مسقط‭ ‬العماني،‭ ‬الزلاق‭ ‬البحريني‭.‬

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