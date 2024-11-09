((الزلاق النسائي)) يتوج ببطولة نيوم 3X3

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: حسين فتح الله
حقق فريق الزلاق النسائي البحريني إنجازا رائعا بتحقيقه بطولة نيوم 3 x 3 لكرة السلة بقيادة مدربه المتميز مرتضى محمد، وذلك بعد فوزه على فريق جدة 21/12.
وحصدت اللاعبة المتميزة بيان سلمان على جائزة أفضل لاعبة في البطولة بعد تقديمها مستوى متميزا يليق بكرة السلة النسائية البحرينية، ومساعدتها فريقها في تحقيق البطولة.
يذكر أن بطولة نيوم 3 x 3 للسيدات أقيمت على هامش منافسات الجولة العالمية الدولية تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، والتي تستضيفها مدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية والتي بدأت منافساتها في السابع من نوفمبر حتى التاسع من الشهر نفسه.
وشارك في هذه البطولة ستة فرق خليجية هي: الرياض وجدة من السعودية، الدوحة القطري، الكويت الكويتي، مسقط العماني، الزلاق البحريني.
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