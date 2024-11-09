منتخب رجال اليد يهزم الرأس الأخضر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد توفيق
هزم منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد نظيره منتخب الرأس الأخضر بنتيجة (29-21)، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على صالة الشيخ سعد العبدالله، وذلك في البطولة الودية التي تقام في الكويت ضمن الأيام الدولية، وضمن برنامج إعداد منتخبنا للمشاركة في كأس العالم.
وتعد هذه المباراة الأخيرة لمنتخبنا الوطني في البطولة الودية، وكان منتخبنا قد خسر في مباراته الأولى أمام نظيره المنتخب التونسي بنتيجة (25-22)، بينما فاز على المنتخب الكويتي الشقيق بنتيجة (35-31).
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