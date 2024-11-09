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منتخب رجال اليد يهزم الرأس الأخضر

11/9/2024 7:20:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق


هزم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬نظيره‭ ‬منتخب‭ ‬الرأس‭ ‬الأخضر‭ ‬بنتيجة‭ (‬29-21‭)‬،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الشيخ‭ ‬سعد‭ ‬العبدالله،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الودية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬ضمن‭ ‬الأيام‭ ‬الدولية،‭ ‬وضمن‭ ‬برنامج‭ ‬إعداد‭ ‬منتخبنا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭. ‬

وتعد‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الودية،‭ ‬وكان‭ ‬منتخبنا‭ ‬قد‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬بنتيجة‭ (‬25-22‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬الشقيق‭ ‬بنتيجة‭ (‬35-31‭).‬

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