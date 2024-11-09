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نيمار مستمر مع الهلال حتى نهاية عقده

11/9/2024 7:20:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬مسؤولو‭ ‬الفريق‭ ‬الإعلامي‭ ‬للنجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬العالمي‭ ‬نيمار‭ ‬جونيور،‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬مستمر‭ ‬مع‭ ‬الهلال‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬عقده‭.‬

وكانت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬برازيلية‭ ‬وعالمية‭ ‬تحدثت‭ ‬في‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين‭ ‬عن‭ ‬وصول‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬نيمار‭ ‬على‭ ‬رحيله‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬المقبل،‭ ‬وعدم‭ ‬الاستمرار‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬عقده‭ ‬بنهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري‭.‬

وقال‭ ‬داي‭ ‬كريسبو،‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬الإعلامي‭ ‬لنيمار‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬خاص‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الرياضية‮»‬‭ ‬السعودية‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭: ‬‮«‬كل‭ ‬ما‭ ‬تردد‭ ‬بشأن‭ ‬رحيل‭ ‬نيمار‭ ‬عن‭ ‬الهلال‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬وأخبار‭ ‬كاذبة،‭ ‬نيمار‭ ‬مستمر‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬الحالي‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬عقده‭ ‬وهذا‭ ‬مؤكد،‭ ‬حتى‭ ‬وقتنا‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬مختلف‭ ‬عن‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهلال‭ ‬أعلن‭ ‬رسميا‭ ‬أن‭ ‬النجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬تمزق‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬الخلفية،‭ ‬ويحتاج‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬أسابيع‭ ‬للتعافي‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬الفريق‭.‬

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