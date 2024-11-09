نيمار مستمر مع الهلال حتى نهاية عقده

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض -(د ب أ): أكد مسؤولو الفريق الإعلامي للنجم البرازيلي العالمي نيمار جونيور، لاعب فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم، أن اللاعب مستمر مع الهلال حتى نهاية عقده.
وكانت وسائل إعلام برازيلية وعالمية تحدثت في اليومين الماضيين عن وصول الهلال السعودي إلى اتفاق مع نيمار على رحيله في شهر يناير المقبل، وعدم الاستمرار حتى نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.
وقال داي كريسبو، أحد أعضاء الفريق الإعلامي لنيمار في حديث خاص نشرته صحيفة «الرياضية» السعودية أمس السبت: «كل ما تردد بشأن رحيل نيمار عن الهلال في يناير المقبل غير صحيح وأخبار كاذبة، نيمار مستمر مع فريقه الحالي حتى نهاية عقده وهذا مؤكد، حتى وقتنا هذا لا يوجد أي شيء مختلف عن ذلك».
يشار إلى أن الهلال أعلن رسميا أن النجم البرازيلي يعاني من إصابة تمزق في العضلة الخلفية، ويحتاج من 4 إلى 6 أسابيع للتعافي والمشاركة في مباريات الفريق.
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