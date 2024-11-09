عراك بالأيدي على متن طائرة عراقية يجبر قائدها على الهبوط الاضطرار

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اضطر قائد طائرة عراقية للهبوط بها اضطراريا في مطار بغداد، بعد مشادة كلامية بين الركاب تطورت إلى عراك بالأيدي.
وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام ومدونون عراقيون، عراكا بالأيادي داخل الطائرة في الهواء، على رحلة شركة فلاي بغداد، المتجهة إلى إسطنبول.
وبحسب وسائل إعلام عراقية، تسببت الواقعة في عودة الطائرة اضطراريا إلى بغداد.
وجاءت تعليقات مستخدمي مواقع التواصل على الواقعة، منتقدة للمشهد والذي وصفوه بـ"المهزلة" و"الاستهتار"، فيما علق أحد المتابعين ساخرا: "إن شاء الله عندما أسافر أحط بظهري مظلة حتى يصير ميصير، أفتح الباب وأنزل بأمان".
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