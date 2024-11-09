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عراك بالأيدي على متن طائرة عراقية يجبر قائدها على الهبوط الاضطرار

11/9/2024 7:16:41 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اضطر قائد طائرة عراقية للهبوط بها اضطراريا في مطار بغداد، بعد مشادة كلامية بين الركاب تطورت إلى عراك بالأيدي.

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام ومدونون عراقيون، عراكا بالأيادي داخل الطائرة في الهواء، على رحلة شركة فلاي بغداد، المتجهة إلى إسطنبول.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، تسببت الواقعة في عودة الطائرة اضطراريا إلى بغداد.

وجاءت تعليقات مستخدمي مواقع التواصل على الواقعة، منتقدة للمشهد والذي وصفوه بـ"المهزلة" و"الاستهتار"، فيما علق أحد المتابعين ساخرا: "إن شاء الله عندما أسافر أحط بظهري مظلة حتى يصير ميصير، أفتح الباب وأنزل بأمان".

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