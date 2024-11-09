حراك شعبي للضغط على الأحزاب في البرلمان للمطالبة بعفو عام بقضايا إسقاط الحق الشخصي

(MENAFN
- Amman Net) يخوض أهالي سجناء في الأردن محكومين بقضايا الحق العام حراكاً لمطالبة الأحزاب في البرلمان
لاستصدار ملحق عفو عام جديد.
وكان أقر مجلس النواب الأردني، في مارس ٢٠٢٤ ، مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة واستثنى القانون قضايا الحق العام.
وزار أهالي السجناء عددا من الأحزاب الأردنية وسلموها مطالبهم.
نص الخطاب الموجه لعدد من الأحزاب:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: "وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ" صدق الله العظيم.
**الموضوع: قانون العفو العام لعام 2024**
تحية طيبة وبعد،
نتقدم إليكم بخالص المودة ونهنئكم على ثقة الشعب الأردني بحصولكم على تسعة عشر مقعداً في مجلس النواب. يُعد هذا مؤشراً على ثقة الشعب الأردني بكم، ومؤشراً قوياً لدعمنا لكم في تحقيق رؤية سيد البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم في تفعيل الحياة الحزبية بما يتماشى مع رؤية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وتماشياً مع مقولته:
"الجاهزية الحزبية عملية تراكمية شاقة تتطلب تقديم المصلحة العامة على المنفعة الذاتية والبرامج الواقعية على الطموحات الشخصية. لا نريد تكرار تجارب الماضي في مجال الحياة الحزبية بل نتعلم منها الدروس لنبني نموذجنا الخاص والمنسجم مع أحكام الدستور. وأعتقد أن الدولة بكل مؤسساتها وكذلك حالة التوافق الوطني من خلال إقرار التشريعات وجهت رسالة جدية، لها أصل دستوري وقانوني، تدعو الجميع للمشاركة في العمل الحزبي الذي لا أقبل إعاقته أو تعطيله أو مضايقة منتسبيه من أية جهة كانت، طالما هذا العمل لا يخرج عن القانون."
نخاطبكم اليوم ونحن على أعتاب تجربة حزبية جديدة وتحدي أمام الشعب الأردني. ألنجاح هذه التجربة وكلنا ثقة بتبنيكم لمطلبنا لما فيه مصلحة عامة يشمل شريحة واسعة من أبناء وأهالي أردننا الحبيب.
نحن أهالي النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، والمتضررين من قانون العفو العام رقم 5 لعام 2024، الذي تجاوز معناه ومضمونه مفهوم العفو العام الذي يمنح فرصة لمن ارتكبوا بعض الجرائم للعودة لإصلاح أنفسهم والبدء بحياة جديدة قوامها الاستقامة وإعادة إدماجهم في المجتمع، وإدخال الفرحة إلى نفوس ذويهم كما أراد سيد البلاد حفظه الله ورعاه.
يُعد هذا القانون من أكثر قوانين العفو العام احتواءً على استثناءات منذ تأسيس الدولة الأردنية. تم تمريره في المجلس النيابي السابق بطريقة أدهشت الشعب الأردني من حيث طرحه وعرضه ومناقشته واستثناءاته. نحن المتضررون، الذين يُقدر عددنا بعشرات الآلاف سواء من المساجين أو أهاليهم من أبناء وبنات وإخوة وآباء وأمهات، نود أن نلفت نظركم إلى المعاناة التي يعيشها أهالي النزلاء من تداعيات اقتصادية واجتماعية ونفسية، والتي أدت إلى اتساع دائرة الفقر والحرمان والألم.
نود أن نلفت الانتباه إلى أن العديد من النزلاء، والذين يُقدر عددهم بأكثر من خمسة عشر ألف نزيل، بالإضافة إلى من هم خارج الأردن، قد تكبدوا تكاليف مالية كبيرة من أجل تحقيق المصالحة مع المشتكين وإسقاط الحق الشخصي، ثم وجدوا أنهم لم يشملوا في هذا العفو، مما يفاقم معاناة عائلاتهم بعد أن اضطرهم لدفع مبالغ تفوق قدراتهم المادية لأجل إسقاط الحق الشخصي. فقد ضربت الحكومة السابقة بعرض الحائط كل الاحتجاجات النيابية والشعبية والعشائرية على شمول وتوسيع دائرة العفو في قانون العفو العام 2024 بهذه الكيفية والعدد الهائل من الاستثناءات، مخالفة بذلك الإرادة الملكية التي حثت على الصلح والعفو بين الناس.
نود أن ننوه على خطورة ما تم اتخاذه في قانون العفو العام السابق 2024 على دور العشيرة الأردنية الواحدة، التي قامت الحكومة بتهيميش شيوخ العشائر والشخصيات الوطنية الذين يقومون بالتدخل في أغلب المشاجرات وإجراء الصلح بين الناس. سيؤدي ذلك إلى عزوف عن إجراء الصلح بين الناس، كون الحكومة السابقة لم تأخذ بعين اعتبارها قراراتهم عندما أصدرت العفو العام السابق. لم تدر الحكومة السابقة أن العفو العام من الدولة لشعبها له العديد من الفوائد، ومنها:
1. التخفيف من اكتظاظ السجون.
2. إعادة الإدماج الاجتماعي.
3. التخفيف من الضغوط النفسية.
4. العدالة التصالحية.
5. تحسين الصورة العامة للدولة داخلياً وخارجياً.
6. تحقيق الإصلاحات السياسية.
7. توفير الموارد المالية.
8. تعزيز ثقة المواطنين.
9. تحسين العلاقات الاجتماعية.
10. تخفيف العبء على النظام القضائي.
11. تحفيز النزلاء على الإصلاح.
في الختام، نناشدكم تبني مطلبنا من خلال نواب الحزب في مجلس النواب، ومطالبة الحكومة بإعادة النظر في قانون العفو العام والعمل على إصدار مشروع قانون معدل يعالج الثغرات التي لم يتطرق لها قانون العفو العام رقم 5 لعام 2024، وذلك تعزيزاً لجبهتنا الداخلية وإدخال الفرح والسرور لعشرات الآلاف من أهالي وذوي النزلاء.
حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهالي النزلاء من مراكز الإصلاح والتأهيل ممثلين من جميع محافظات المملكة.
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