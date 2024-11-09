حراك شعبي للضغط على الأحزاب في البرلمان للمطالبة بعفو عام بقضايا إسقاط الحق الشخصي

MENAFN - Amman Net) يخوض أهالي سجناء في الأردن محكومين بقضايا الحق العام حراكاً لمطالبة الأحزاب في لاستصدار ملحق عفو عام جديد.

وكان أقر مجلس النواب الأردني، في مارس ٢٠٢٤ ، مشروع قانون العفو العام كما ورد من الحكومة واستثنى القانون قضايا الحق العام.

وزار أهالي السجناء عددا من الأحزاب الأردنية وسلموها مطالبهم.

نص الخطاب الموجه لعدد من الأحزاب:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: "وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ" صدق الله العظيم.

**الموضوع: قانون العفو العام لعام 2024**

تحية طيبة وبعد،

نتقدم إليكم بخالص المودة ونهنئكم على ثقة الشعب الأردني بحصولكم على تسعة عشر مقعداً في مجلس النواب. يُعد هذا مؤشراً على ثقة الشعب الأردني بكم، ومؤشراً قوياً لدعمنا لكم في تحقيق رؤية سيد البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم في تفعيل الحياة الحزبية بما يتماشى مع رؤية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وتماشياً مع مقولته:

"الجاهزية الحزبية عملية تراكمية شاقة تتطلب تقديم المصلحة العامة على المنفعة الذاتية والبرامج الواقعية على الطموحات الشخصية. لا نريد تكرار تجارب الماضي في مجال الحياة الحزبية بل نتعلم منها الدروس لنبني نموذجنا الخاص والمنسجم مع أحكام الدستور. وأعتقد أن الدولة بكل مؤسساتها وكذلك حالة التوافق الوطني من خلال إقرار التشريعات وجهت رسالة جدية، لها أصل دستوري وقانوني، تدعو الجميع للمشاركة في العمل الحزبي الذي لا أقبل إعاقته أو تعطيله أو مضايقة منتسبيه من أية جهة كانت، طالما هذا العمل لا يخرج عن القانون."

نخاطبكم اليوم ونحن على أعتاب تجربة حزبية جديدة وتحدي أمام الشعب الأردني. ألنجاح هذه التجربة وكلنا ثقة بتبنيكم لمطلبنا لما فيه مصلحة عامة يشمل شريحة واسعة من أبناء وأهالي أردننا الحبيب.

نحن أهالي النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، والمتضررين من قانون العفو العام رقم 5 لعام 2024، الذي تجاوز معناه ومضمونه مفهوم العفو العام الذي يمنح فرصة لمن ارتكبوا بعض الجرائم للعودة لإصلاح أنفسهم والبدء بحياة جديدة قوامها الاستقامة وإعادة إدماجهم في المجتمع، وإدخال الفرحة إلى نفوس ذويهم كما أراد سيد البلاد حفظه الله ورعاه.

يُعد هذا القانون من أكثر قوانين العفو العام احتواءً على استثناءات منذ تأسيس الدولة الأردنية. تم تمريره في المجلس النيابي السابق بطريقة أدهشت الشعب الأردني من حيث طرحه وعرضه ومناقشته واستثناءاته. نحن المتضررون، الذين يُقدر عددنا بعشرات الآلاف سواء من المساجين أو أهاليهم من أبناء وبنات وإخوة وآباء وأمهات، نود أن نلفت نظركم إلى المعاناة التي يعيشها أهالي النزلاء من تداعيات اقتصادية واجتماعية ونفسية، والتي أدت إلى اتساع دائرة الفقر والحرمان والألم.

نود أن نلفت الانتباه إلى أن العديد من النزلاء، والذين يُقدر عددهم بأكثر من خمسة عشر ألف نزيل، بالإضافة إلى من هم خارج الأردن، قد تكبدوا تكاليف مالية كبيرة من أجل تحقيق المصالحة مع المشتكين وإسقاط الحق الشخصي، ثم وجدوا أنهم لم يشملوا في هذا العفو، مما يفاقم معاناة عائلاتهم بعد أن اضطرهم لدفع مبالغ تفوق قدراتهم المادية لأجل إسقاط الحق الشخصي. فقد ضربت الحكومة السابقة بعرض الحائط كل الاحتجاجات النيابية والشعبية والعشائرية على شمول وتوسيع دائرة العفو في قانون العفو العام 2024 بهذه الكيفية والعدد الهائل من الاستثناءات، مخالفة بذلك الإرادة الملكية التي حثت على الصلح والعفو بين الناس.

نود أن ننوه على خطورة ما تم اتخاذه في قانون العفو العام السابق 2024 على دور العشيرة الأردنية الواحدة، التي قامت الحكومة بتهيميش شيوخ العشائر والشخصيات الوطنية الذين يقومون بالتدخل في أغلب المشاجرات وإجراء الصلح بين الناس. سيؤدي ذلك إلى عزوف عن إجراء الصلح بين الناس، كون الحكومة السابقة لم تأخذ بعين اعتبارها قراراتهم عندما أصدرت العفو العام السابق. لم تدر الحكومة السابقة أن العفو العام من الدولة لشعبها له العديد من الفوائد، ومنها:

1. التخفيف من اكتظاظ السجون.

2. إعادة الإدماج الاجتماعي.

3. التخفيف من الضغوط النفسية.

4. العدالة التصالحية.

5. تحسين الصورة العامة للدولة داخلياً وخارجياً.

6. تحقيق الإصلاحات السياسية.

7. توفير الموارد المالية.

8. تعزيز ثقة المواطنين.

9. تحسين العلاقات الاجتماعية.

10. تخفيف العبء على النظام القضائي.

11. تحفيز النزلاء على الإصلاح.

في الختام، نناشدكم تبني مطلبنا من خلال نواب الحزب في مجلس النواب، ومطالبة الحكومة بإعادة النظر في قانون العفو العام والعمل على إصدار مشروع قانون معدل يعالج الثغرات التي لم يتطرق لها قانون العفو العام رقم 5 لعام 2024، وذلك تعزيزاً لجبهتنا الداخلية وإدخال الفرح والسرور لعشرات الآلاف من أهالي وذوي النزلاء.

حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أهالي النزلاء من مراكز الإصلاح والتأهيل ممثلين من جميع محافظات المملكة.



