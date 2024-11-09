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حاسة الشم دليلا في محكمة

11/9/2024 7:11:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الشتاء‭ ‬على‭ ‬الأبواب،‭ ‬وأنا‭ ‬عاشق‭ ‬للشتاء،‭ ‬فأنا‭ ‬من‭ ‬افريقيا‭ ‬صحرائها‭ ‬الكبرى‭ ‬وخط‭ ‬الاستواء‭/ ‬لفحتني‭ ‬بالحرارات‭ ‬الشموس‭/ ‬وشوتني‭ ‬كالقرابين‭ ‬على‭ ‬نار‭ ‬المجوس‭ ‬فأنا‭ ‬منها‭ ‬كعود‭ ‬الأبنوس‭ (‬الشاعر‭ ‬صلاح‭ ‬أحمد‭ ‬إبراهيم‭)‬،‭ ‬واعترف‭ ‬بأنني‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الشتاءات،‭ ‬اعتزم‭ ‬الاستحمام‭ ‬وأقرأ‭ ‬‮«‬يس‮»‬،‭ ‬في‭ ‬أغيِّر‭ ‬رأيي،‭ ‬واصرف‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الاستحمام‭ ‬كذا‭ ‬يوم‭ ‬متعللا‭ ‬بأن‭ ‬الله‭ ‬أمرنا‭ ‬بعدم‭ ‬القاء‭ ‬أنفسنا‭ ‬الى‭ ‬التهلكة‭.‬

وإليكم‭ ‬حكاية‭ ‬السيدة‭ ‬عواطف‭ ‬التي‭ ‬بعريضة‭ ‬الى‭ ‬القاضي‭ ‬تطالب‭ ‬فيها‭ ‬بالطلاق‭ ‬من‭ ‬زوجها‭ ‬عين‭ ‬صاد،‭ (‬هذه‭ ‬حكاية‭ ‬وقائعها‭ ‬حقيقية‭ ‬شهدتها‭ ‬مدينة‭ ‬عربية،‭ ‬واحتفظ‭ ‬بقصاصة‭ ‬صحفية‭ ‬تحوي‭ ‬تفاصيلها‭)‬،‭ ‬وتعاطف‭ ‬معها‭ ‬أقاربها‭ ‬ونصحوها‭ ‬بالاستعانة‭ ‬بأحد‭ ‬المحامين‭ ‬كي‭ ‬تكسب‭ ‬القضية،‭ ‬ولكنها‭ ‬رفضت‭ ‬ذلك،‭ ‬متعللة‭ ‬بأنها‭ ‬ستطرح‭ ‬قضية‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬محام،‭ ‬وأن‭ ‬القضية‭ ‬‮«‬في‭ ‬جيبها‮»‬،‭ ‬أي‭ ‬أنها‭ ‬واثقة‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬ستحصل‭ ‬على‭ ‬الطلاق‭ ‬الذي‭ ‬تنشده‭. ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬المحدد‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬وقفت‭ ‬أمام‭ ‬القاضي‭ ‬الذي‭ ‬نبهها‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬لاحظ‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تحمل‭ ‬أي‭ ‬مستندات‭ ‬او‭ ‬تقدم‭ ‬أسماء‭ ‬أي‭ ‬شهود‭ ‬تستعين‭ ‬بهم‭ ‬لعرض‭ ‬وجهة‭ ‬نظرها‭ ‬كي‭ ‬تكسب‭ ‬قضية‭ ‬الطلاق،‭ ‬ولكن‭ ‬عواطف‭ ‬قالت‭ ‬للقاضي‭ ‬ما‭ ‬معناه‭ ‬‮«‬مفيش‭ ‬لزوم‭.. ‬ما‭ ‬يحتاج‭ ‬لكل‭ ‬هذا‮»‬،‭ ‬وابتسم‭ ‬القاضي‭ ‬في‭ ‬إشفاق،‭ ‬وأبلغها‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬حقها‭ ‬طلب‭ ‬تأجيل‭ ‬الجلسة‭ ‬كي‭ ‬يتسنى‭ ‬لها‭ ‬إحضار‭ ‬الشهود‭ ‬او‭ ‬المستندات‭ ‬أو‭ ‬تستعين‭ ‬بمحام‭ ‬أو‭ ‬صديق‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬جورج‭ ‬قرداحي،‭ ‬ولكنها‭ ‬قالت‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭: ‬مفيش‭ ‬لزوم‭.‬

لم‭ ‬يكن‭ ‬الزوج‭ ‬وقتها‭ ‬قد‭ ‬حضر‭ ‬أمام‭ ‬القاضي،‭ ‬وبحسب‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬معمول‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬المحاكم‭ ‬فإن‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬يستمر‭ ‬طالما‭ ‬تم‭ ‬إبلاغ‭ ‬الطرفين‭ ‬بموعد‭ ‬المثول‭ ‬أمام‭ ‬القاضي،‭ ‬ولم‭ ‬يتقدم‭ ‬أي‭ ‬منهما‭ ‬بطلب‭ ‬تأجيل‭ ‬الجلسة،‭ ‬وطلب‭ ‬القاضي‭ ‬من‭ ‬عواطف‭ ‬طرح‭ ‬أسباب‭ ‬مطالبتها‭ ‬بالطلاق‭ ‬من‭ ‬رجل‭ ‬ظلت‭ ‬متزوجة‭ ‬به‭ ‬عدة‭ ‬سنوات‭ ‬فقالت‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يستحم‭! ‬صاح‭ ‬القاضي‭ ‬وهو‭ ‬يكتم‭ ‬ضحكته‭: ‬نعم،‭ ‬ماذا؟‭ ‬قالت‭: ‬قلت‭ ‬لك‭ ‬ان‭ ‬زوجي‭ ‬عين‭ ‬صاد‭ ‬لا‭ ‬يستحم‭ ‬أي‭ ‬لا‭ ‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬الماء‭ ‬والصابون‭! ‬وقع‭ ‬القاضي‭ ‬في‭ ‬حيص‭ ‬بيص‭ ‬فكون‭ ‬أحد‭ ‬الزوجين‭ ‬وسخ‭ ‬البدن‭ ‬وكريه‭ ‬الرائحة‭ ‬يعد‭ ‬سببا‭ ‬كافيا‭ ‬للتفريق‭ ‬بينهما‭ ‬إذا‭ ‬طلب‭ ‬الطرف‭ ‬‮«‬النظيف‮»‬‭ ‬ذلك،‭ ‬ولكن‭ ‬كيف‭ ‬له‭ ‬كقاض‭ ‬ان‭ ‬يتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الزوج‭ ‬هذا‭ ‬يستحم‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬يستحم‭. ‬وبعد‭ ‬صمت‭ ‬طويل‭ ‬سألها‭ ‬القاضي‭: ‬ماذا‭ ‬تقصدين‭ ‬بالضبط‭ ‬بالقول‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يستحم؟‭ ‬ردت‭ ‬عليه‭: ‬أقصد‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬إنه‭ ‬معفن‭ ‬ونتن‭ ‬الرائحة‭ ‬والجلوس‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬أمتار‭ ‬منه‭ ‬كالجلوس‭ ‬داخل‭ ‬برميل‭ ‬قمامة‭. ‬ثم‭ ‬أضافت‭: ‬باختصار‭ ‬يا‭ ‬حضرة‭ ‬القاضي‭ ‬زوجي‭ ‬لم‭ ‬يستحم‭ ‬سوى‭ ‬مرتين‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭ ‬بواقع‭ ‬مرة‭ ‬كل‭ ‬سنة‭! ‬أحس‭ ‬القاضي‭ ‬بأنه‭ ‬أمام‭ ‬قضية‭ ‬حساسة‭ ‬وأن‭ ‬السيدة‭ ‬الواقفة‭ ‬أمامه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬بلهاء‭ ‬وتفبرك‭ ‬كذبة‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬حول‭ ‬زوجها‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭. ‬وبينما‭ ‬هو‭ ‬يملي‭ ‬على‭ ‬كاتب‭ ‬المحكمة‭ ‬انه‭ ‬تقرر‭ ‬تأجيل‭ ‬الجلسة‭ ‬لتاريخ‭ ‬لاحق‭ ‬لمنح‭ ‬الزوج‭ ‬فرصة‭ ‬للإدلاء‭ ‬بوجهة‭ ‬نظره‭ ‬ودحض‭ ‬مزاعم‭ ‬الزوجة،‭ ‬أعلن‭ ‬الحاجب‭ ‬وصول‭ ‬الزوج،‭ ‬فأمر‭ ‬القاضي‭ ‬بإدخاله‭ ‬القاعة‭. ‬ودخل‭ ‬الرجل‭ ‬القاعة‭ ‬فانتفض‭ ‬القاضي‭ ‬واقفا‭ ‬وقال‭: ‬رفعت‭ ‬الجلسة‭. ‬ذلك‭ ‬أنه‭ ‬وبمجرد‭ ‬دخول‭ ‬الرجل‭ ‬القاعة‭ ‬أحس‭ ‬القاضي‭ ‬بروائح‭ ‬عجيبة‭ ‬تصفع‭ ‬فمه‭ ‬وتصيبه‭ ‬بصداع‭ ‬نصفي‭. ‬ولكن‭ ‬وقبل‭ ‬ان‭ ‬يغادر‭ ‬القاعة‭ ‬غير‭ ‬رأيه،‭ ‬وطلب‭ ‬إبعاد‭ ‬الزوج‭ ‬عن‭ ‬المنصة،‭ ‬بالتحديد‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬نقطة‭ ‬منها،‭ ‬وسأله‭: ‬هل‭ ‬صحيح‭ ‬أنك‭ ‬لم‭ ‬تستحم‭ ‬سوى‭ ‬مرتين‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين؟‭ ‬قال‭ ‬عليش‭: ‬نعم‭. ‬سأله‭ ‬القاضي‭: ‬ولماذا‭ ‬‮«‬غلّبت‭ ‬حالك‮»‬‭ ‬واستحممت‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬شهرا‭. ‬فجاءه‭ ‬رد‭ ‬عليش‭ ‬بأنه‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬ان‭ ‬يغتسل‭ ‬للتطهر‭ ‬وأداء‭ ‬الصلاة‭. ‬هنا‭ ‬صاح‭ ‬القاضي‭ ‬بأعلى‭ ‬صوته‭: ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بالطلاق‭ ‬بين‭ ‬عواطف‭... ‬وعين‭ ‬صاد‭. ‬وأمر‭ ‬عليش‭ ‬بمغادرة‭ ‬المكان‭ ‬فورا‭.. ‬يعني‭ ‬أدرك‭ ‬القاضي‭ ‬ان‭ ‬الزوج‭ ‬لم‭ ‬يكتف‭ ‬فقط‭ ‬بالنتانة‭ ‬بل‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يقرب‭ ‬زوجته‭ ‬سوى‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬سنتين،‭ ‬ولولا‭ ‬ذلك‭ ‬لما‭ ‬استحم‭ ‬تينكما‭ ‬المرتين‭!‬

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