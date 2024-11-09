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عظمة الأمم تبنى بالسلم لا بالحروب يا ترامب!

11/9/2024 7:11:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ترامب‭ ‬جاء‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬لرئاسة‭ ‬أمريكا‭ ‬وسواء‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬الرئيس‭ ‬45‭ ‬أو‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬حاليا‭ ‬الرئيس‭ ‬47،‭ ‬فإن‭ ‬خلاصة‭ ‬أفكاره‭ ‬ومواقفه‭ ‬وحملته‭ ‬الانتخابية‭ ‬في‭ ‬المرتين‭ ‬كانت‭ ‬تدور‭ ‬حول‭: (‬كيف‭ ‬نجعل‭ ‬أمريكا‭ ‬عظيمة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى؟‭)! ‬والسؤال‭ ‬هل‭ ‬كانت‭ ‬أمريكا‭ ‬بالفعل‭ ‬دولة‭ ‬عظيمة‭ ‬بالبعد‭ ‬الفلسفي‭ ‬والأخلاقي‭ ‬والإنساني،‭ ‬بل‭ ‬وحتى‭ ‬الحضاري‭ ‬لمفهوم‭ ‬العظمة،‭ ‬أم‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬قوة‭ ‬عسكرية‭ ‬واقتصادية‭ ‬عظمى،‭ ‬وفي‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬كانت‭ ‬عبر‭ ‬مسيرتها‭ ‬الاستعمارية‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية،‭ ‬قوة‭ ‬مستبدة‭ ‬ومهيمنة‭ ‬وتتحرك‭ ‬بمفهوم‭ ‬كونها‭ ‬ديكتاتورية‭ ‬عالمية‭! ‬تتعاطى‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬ومع‭ ‬المصالح‭ ‬والمبادئ‭ ‬الدولية،‭ ‬باعتبار‭ ‬أنها‭ ‬خاضعة‭ ‬لقانونها‭ ‬الخاص‭ ‬ولمصالحها‭ ‬الكولونيالية‭! ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يبقى‭ ‬في‭ ‬المساحة‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬يجرؤ‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مصالحه‭ ‬الخاصة،‭ ‬إذ‭ ‬كانت‭ ‬متعارضة‭ ‬مع‭ ‬الأجندات‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وإلا‭ ‬واجه‭ ‬إما‭ ‬حربا‭ ‬عسكرية‭ ‬أو‭ ‬عقوبات‭ ‬قاسية‭! ‬ولكأنها‭ ‬الجلاد‭ ‬والقاضي‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭! ‬وتفرض‭ ‬تلك‭ ‬الديكتاتورية‭ ‬الدولية‭ ‬بمنطقها‭ ‬الاستعماري‭ ‬وحده،‭ ‬دون‭ ‬يفوضها‭ ‬أحد‭ ‬للعب‭ ‬دور‭ ‬القاضي‭! ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬واقعا‭ ‬تحت‭ ‬رهان‭ ‬البلطجة‭ ‬الأمريكية‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬طويلة‭! ‬

{ الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬بناء‭ ‬كل‭ ‬مؤسساتها‭ ‬العسكرية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والمالية،‭ ‬بل‭ ‬والجيو‭ ‬استراتيجية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الحروب‭ ‬وصناعة‭ ‬الأعداء‭ ‬والأزمات‭ ‬ثم‭ ‬إدارتها،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬دولة‭ ‬سلم‭! ‬لأن‭ ‬بنيتها‭ ‬الاستعمارية‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬منذ‭ ‬تسلم‭ ‬العهدة‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬توصف‭ ‬قبلها‭ ‬بالإمبراطورية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تغيب‭ ‬عنها‭ ‬الشمس‭! ‬وكما‭ ‬كانت‭ ‬بريطانيا‭ ‬تصنع‭ ‬الحروب‭ ‬والصراعات‭ ‬والأزمات‭ ‬لزيادة‭ ‬نفوذها‭ ‬وقوتها،‭ ‬فإن‭ ‬أمريكا‭ ‬التي‭ ‬ورثت‭ ‬إرثها‭ ‬بذات‭ (‬المفهوم‭ ‬المرتبك‭ ‬للعظمة‭) ‬واصلت‭ ‬مسيرتها‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سطوة‭ ‬القوة‭ ‬العسكرية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬والاستفراد‭ ‬بقيادة‭ ‬العالم‭ ‬وشنت‭ ‬الحروب‭ ‬وأبادت‭ ‬في‭ ‬الشعوب،‭ ‬ودخلت‭ ‬حروبا‭ ‬لا‭ ‬حصر‭ ‬لها‭ ‬لكي‭ ‬تبني‭ ‬قوتها‭ ‬واستفرادها،‭ ‬وبسطوة‭ ‬القوة‭ ‬وحدها‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬بناء‭ ‬العظمة‭! ‬لأن‭ ‬العظمة‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬والحضارات‭ ‬تتداخل‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬كمفردة‭ ‬القوة‭ ‬المادية‭ ‬مع‭ ‬القوة‭ ‬الأخلاقية‭ ‬والروحية‭ ‬والإنسانية‭ ‬وقد‭ ‬حققت‭ ‬القوى‭ ‬الاستعمارية‭ ‬الباطشة‭ ‬النسق‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العظمة،‭ ‬مع‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬الشق‭ ‬الإنساني‭ ‬والأخلاقي‭ ‬والمعنوي‭ ‬والحضاري‭ ‬في‭ ‬القيادة‭ ‬الدولية‭! ‬ولذلك‭ ‬كانت‭ ‬عظمتها‭ ‬دائما‭ ‬ناقصة‭! ‬

{ العظمة‭ ‬التي‭ ‬يدور‭ ‬ترامب‭ ‬حولها‭ ‬ويقترب‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬من‭ ‬طموحه‭ ‬لتحقيقها،‭ ‬حين‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬الحروب‭ ‬القائمة‭ ‬ومحاربة‭
‬الدولة‭ ‬العميقة‭ ‬فإنه‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬لن‭ ‬يتمكن‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬من‭ ‬تحقيقها،‭ ‬لأنه‭ ‬يتلاقى‭ ‬مع‭ ‬الدولة‭ ‬العميقة‭ ‬أو‭ ‬النخبة‭ ‬الشيطانية‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬أمريكا‭ ‬والعالم،‭ ‬بمفهوم‭ ‬العظمة،‭ ‬باعتبارها‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الاستفراد‭ ‬الأمريكي‭ ‬بالعالم‭ ‬وعبر‭ ‬القوة‭ ‬العسكرية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتكنولوجية‭ ‬وحدها‭ ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬تلك‭ ‬الرؤية‭ ‬تعني‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬مرير،‭ ‬وتنافسية‭ ‬غير‭ ‬سليمة‭ ‬وغير‭ ‬حضارية‭ ‬مع‭ ‬الأمم‭ ‬الأخرى،‭ ‬التي‭ ‬تتطلع‭ ‬بدورها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قوى‭ ‬مؤثرة‭ ‬ومشاركة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬العالم،‭ ‬وعن‭ ‬طريق‭ ‬التنمية‭ ‬والتعددية‭ ‬القطبية‭ ‬والتكاملية‭ ‬والتنافسية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬الأمم‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ! ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يتنافى‭ ‬مع‭ ‬منطلقات‭ ‬المسار‭ ‬التاريخي‭ ‬للدول‭ ‬الاستعمارية،‭ ‬واليوم‭ ‬للمسار‭ ‬الأمريكي‭ ‬منذ‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬التهديد‭ ‬بالحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثالثة‭ ‬وأقطابها‭ ‬تدور‭ ‬حول‭ ‬الصين‭ ‬وروسيا‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وأمريكا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬فيما‭ ‬على‭ ‬الأمم‭ ‬والدول‭ ‬الأخرى‭ ‬الاختيار‭ ‬بين‭ ‬أمرين‭: ‬

إما‭ ‬ترسيخ‭ ‬الاستفراد‭ ‬الأمريكي‭ ‬والغربي‭ ‬مجددا‭ ‬وبالتهديد‭ ‬والضغوط‭ ‬أو‭ ‬بناء‭ ‬عالم‭ ‬جديد‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬تعدّد‭ ‬الأقطاب‭! ‬فهل‭ ‬بالإمكان‭ ‬أن‭ ‬يبني‭ ‬العالم‭ ‬عظمته‭ ‬وليس‭ ‬عظمة‭ ‬أمريكا‭ ‬والغرب‭ ‬الناقصة‭ ‬دون‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬كونية‭ ‬شاملة‭ ‬ومفصلية،‭ ‬تحددّ‭ ‬من‭ ‬يقود‭ ‬العالم‭ ‬دون‭ ‬استفراد‭ ‬قوة‭ ‬واحدة‭ ‬بهذا‭ ‬العالم،‭!‬

{ هذا‭ ‬سؤال‭ ‬جوهري‭ ‬لا‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬أو‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬الرؤساء‭ ‬الأمريكيين‭ ‬يعون‭ ‬أبعاده‭ ‬الحقيقية،‭ ‬أو‭ ‬هم‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ينظروا‭ ‬إلى‭ ‬عظمة‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬وليس‭ ‬عظمة‭ ‬أمريكا‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬بشكل‭ ‬منفرد،‭ ‬والتي‭ ‬إن‭ ‬اقتصرت‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬قطب‭ ‬واحد،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬يعني‭ ‬الاستبداد‭ ‬بالدول‭ ‬والديكتاتورية‭ ‬العولمية،‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬واحد‭ ‬بالأطراف‭ ‬الأخرى‭ ‬أو‭ ‬الأمم‭ ‬الأخرى‭! ‬وسؤال‭ ‬الحرب‭ ‬والسلم‭ ‬هو‭ ‬السؤال‭ ‬الذي‭ ‬يجعل‭ ‬العالم‭ ‬إما‭ ‬في‭ ‬أزمات‭ ‬وصراعات‭ ‬دائمة‭ ‬وحروب،‭ ‬أو‭ ‬يجعل‭ ‬العالم‭ ‬متجها‭ ‬إلى‭ ‬السلم‭ ‬والتنمية‭ ‬والتكاملية‭ ‬والشراكة‭ ‬الحقيقية‭ ‬للدول‭ (‬لبناء‭ ‬العالم‭ ‬بوجه‭ ‬حضاري‭ ‬حقيقي‭) ‬وليتخذ‭ ‬مفهوم‭ ‬عظمة‭ ‬العالم‭ ‬بعده‭ ‬الكامل،‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬اختزاله‭ ‬في‭ ‬القوة‭ ‬العسكرية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتكنولوجية‭ ‬والهيمنة‭ ‬بها‭! ‬

أمريكا‭ ‬لتكون‭ ‬عظيمة‭ ‬بالفعل‭ ‬كما‭ ‬يريدها‭ ‬ترامب‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬ترى‭ ‬العالم‭ ‬بعين‭ ‬جديدة‭! ‬وأن‭ ‬تمسح‭ ‬من‭ ‬بنيتها‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الحروب‭ ‬الجشع‭ ‬الاستعماري‭ ‬الذي‭ ‬يدفعها‭ ‬لتلك‭ ‬الحروب‭! ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬أخلاقية‭ ‬وإنسانية‭ ‬وحضارية‭ ‬باحترام‭ ‬كل‭ ‬الأمم‭ ‬والشعوب،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬ولن‭ ‬تتمكن‭ ‬أمريكا‭ ‬من‭ ‬تحقيقه‭ ‬ولذلك‭ ‬فليس‭ ‬بإمكانها‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬عظيمة‭ ‬بالمعنى‭ ‬الحقيقي‭! ‬ولكنها‭ ‬ستكون‭ ‬قوة‭ ‬استعمارية‭ ‬كبرى‭ ‬فقط‭ ‬ولا‭ ‬صلة‭ ‬لذلك‭ ‬بالمفهوم‭ ‬العميق‭ ‬للعظمة‭ ‬ذات‭ ‬الأبعاد‭ ‬الكثيرة‭ ‬وليس‭ ‬البعد‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والعسكري‭ ‬فقط‭!‬

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