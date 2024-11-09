لعنة طالت الجميع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

الدراسة‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬المواد‭ ‬الإباحية‭ ‬طالت‭ ‬نحو‭ ‬20‭% ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬الغربية‭ ‬وحدها،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أبرز‭ ‬التفاعلات‭ ‬الجنسية‭ ‬كانت‭ ‬الرسائل‭ ‬أو‭ ‬طلبات‭ ‬لأفعال‭ ‬من‭ ‬البالغين‭ ‬والصغار‭ ‬والابتزاز‭ ‬بالصور‭ ‬الحميمية،‭ ‬واستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لصناعة‭ ‬صور‭ ‬مزيفة،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬كل‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬أحد‭ ‬معدي‭ ‬الدراسة‭ ‬بول‭ ‬ستانفيلد‭ ‬بجائحة‭ ‬عالمية‭ ‬بقيت‭ ‬مستترة‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬تحركا‭ ‬دوليا‭ ‬لمواجهتها‭.‬

وكان‭ ‬الباحث‭ ‬الاجتماعي‭ ‬زكريا‭ ‬عبد‭ ‬الجبار‭ ‬قد‭ ‬حذر‭ ‬مؤخرًا‭ ‬من‭ ‬الغزو‭ ‬الفكري‭ ‬للجيل‭ ‬الجديد‭ ‬عبر‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ومن‭ ‬الألعاب‭ ‬والتطبيقات‭ ‬المنتشرة‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬مخاطر‭ ‬الاستدراج‭ ‬الإلكتروني‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬التحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬تمتد‭ ‬إلي‭ ‬التأثير‭ ‬في‭ ‬الأفكار‭ ‬والمعتقدات‭ ‬والمبادئ‭ ‬بشكل‭ ‬مسيء‭ ‬وغير‭ ‬صحيح،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬محاضرة‭ ‬توعوية‭ ‬قدمها‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬التابع‭ ‬لوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬من‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والابتزاز‮»‬‭! ‬

التحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بات‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬تتهدد‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد،‭ ‬والذي‭ ‬يخلف‭ ‬ضررا‭ ‬قصير‭ ‬أو‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأمراض‭ ‬النفسية‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬لاحقة‭ ‬من‭ ‬الحياة،‭ ‬وهو‭ ‬يعني‭ ‬أي‭ ‬سلوك‭ ‬لمحتوى‭ ‬غير‭ ‬أخلاقي‭ ‬أو‭ ‬مناف‭ ‬للعادات‭ ‬والتقاليد‭ ‬بغرض‭ ‬الابتزاز‭ ‬أو‭ ‬التنمر‭ ‬على‭ ‬الضحية،‭ ‬أو‭ ‬نشر‭ ‬صور‭ ‬ومقاطع‭ ‬صوتية‭ ‬ومرئية‭ ‬ونصوص‭ ‬كتابية‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬القلق‭ ‬والفزع،‭ ‬مع‭ ‬التهديد‭ ‬بالإرسال‭ ‬إلى‭ ‬الأهل‭ ‬والأصدقاء‭ ‬والمعارف،‭ ‬والإرغام‭ ‬على‭ ‬تدبير‭ ‬مقدار‭ ‬معين‭ ‬من‭ ‬المال،‭ ‬أو‭ ‬تلبية‭ ‬رغبة‭ ‬معينة‭.‬

إن‭ ‬التحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬بالأطفال‭ ‬أو‭ ‬‮«‬الغلمانية‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬بيدوفيليا‮»‬‭ ‬من‭ ‬الاضطرابات‭ ‬الجنسية‭ ‬الشهيرة‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬تحديا‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬العالم‭ ‬اليوم،‭ ‬وما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬وصول‭ ‬المتحرشين‭ ‬إلى‭ ‬الأطفال‭ ‬هو‭ ‬تنامي‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬مفتوح‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬وفي‭ ‬أحيان‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الآباء،‭ ‬مما‭ ‬يسهل‭ ‬من‭ ‬الإيقاع‭ ‬بهم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬المهمة‭ ‬الملقاة‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬الأهل‭. ‬

لذلك‭ ‬تبقى‭ ‬الرسالة‭ ‬الأهم‭ ‬والأصح‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬الآباء‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬قريبين‭ ‬من‭ ‬أبنائهم‭ ‬عبر‭ ‬خلق‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الصداقة‭ ‬والمصارحة‭ ‬بينهم،‭ ‬وعدم‭ ‬تركهم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬العزلة‭ ‬والتوحد‭ ‬مع‭ ‬عالمهم‭ ‬الافتراضي،‭ ‬والذي‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ ‬لعنة‭ ‬طالت‭ ‬الجميع‭.‬