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وزارة العمل.. ودور ((أم العروس))..!!

11/9/2024 7:11:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬تشرفت‭ ‬بلقاء‭ ‬خاص‭ ‬مع‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭.. ‬استمر‭ ‬اللقاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ساعتين‭.. ‬واستمعت‭ ‬إلى‭ ‬شرح‭ ‬مفصل‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬احتساب‭ ‬نسبة‭ ‬البطالة‭ ‬والتوظيف،‭ ‬وأثر‭ ‬ذلك‭ ‬وعلاقته‭ ‬بخطط‭ ‬الدولة‭ ‬المستقبلية،‭ ‬وعلى‭ ‬تصنيف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دوليا‭.. ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بعملية‭ ‬توظيف‭ ‬مواطن‭ ‬فحسب‭.. ‬هي‭ ‬عملية‭ ‬أكبر‭ ‬وأوسع‭ ‬مما‭ ‬نتصور‭.

قلت‭ ‬لوزير‭ ‬العمل‭ ‬إن‭ ‬ملفات‭ ‬الوزارة‭ ‬متشعبة،‭ ‬ومسؤولياتها‭ ‬متعددة‭.. ‬وأي‭ ‬وزير‭ ‬للعمل‭ ‬أصبح‭ ‬اليوم‭ ‬وزيرا‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬وزارة‭.. ‬هي‭ ‬مثقلة‭ ‬بالمهام‭ ‬والواجبات‭.. ‬لقد‭ ‬أضحت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬ذات‭ ‬ارتباط‭ ‬مباشر‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬بيت‭ ‬بحريني‭.. ‬الأسرة‭ ‬والعمالة‭ ‬المنزلية‭.. ‬الشباب‭ ‬الخريجين‭.. ‬التعطل‭ ‬والقوى‭ ‬العاملة‭.. ‬بجانب‭ ‬مسؤوليات‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬التي‭ ‬يترأس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارتها‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭. ‬

ومع‭ ‬التركيز‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬التوظيف‭.. ‬أصبح‭ ‬دور‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬‮«‬أم‭ ‬العروس‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تبحث‭ ‬لابنتها‭ ‬عن‭ ‬‮«‬ولد‭ ‬الحلال‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬لها‭ ‬الوظيفة‭ ‬وسبل‭ ‬المعيشة،‭ ‬والرحمة‭ ‬والمودة‭.. ‬فرحة‭ ‬الوزارة‭ ‬عند‭ ‬توظيف‭ ‬أي‭ ‬خريج‭ ‬لا‭ ‬توصف،‭ ‬كفرحة‭ ‬‮«‬أم‭ ‬العروس‮»‬‭ ‬عند‭ ‬تزويج‭ ‬ابنتها‭.‬

تزداد‭ ‬مسؤولية‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬حينما‭ ‬تكتشف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ولد‭ ‬الحلال‮»‬‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بقبول‭ ‬توظيف‭ ‬‮«‬العروس‮»‬‭.. ‬قد‭ ‬تعسفت،‭ ‬أو‭ ‬اضطرت‭ ‬لفسخ‭ ‬عقد‭ ‬التوظيف‭ ‬لأسباب‭ ‬عديدة‭.. ‬مما‭ ‬يجبر‭ ‬الموظف‭ ‬على‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬بيت‭ ‬الأسرة‭ ‬‮«‬وزارة‭ ‬العمل‮»‬‭.. ‬لمحاولة‭ ‬إصلاح‭ ‬ذات‭ ‬البين،‭ ‬وتجنب‭ ‬وصول‭ ‬الأمور‭ ‬إلى‭ ‬ساحة‭ ‬المحاكم‭.‬

خاصة‭ ‬حينما‭ ‬يتولد‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬العلاقة‭ ‬الوظيفية‭ ‬‮«‬قروض‮»‬‭ ‬أخذها‭ ‬الموظف‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬بعد‭ ‬توظيفه‭.. ‬وتصبح‭ ‬تلك‭ ‬‮«‬القروض‭ ‬والالتزامات‮»‬‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬الطفل‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أنجبته‭ ‬تلك‭ ‬العلاقة‭ ‬التي‭ ‬تعطلت،‭ ‬والآثار‭ ‬والتداعيات‭ ‬التي‭ ‬نشأت،‭ ‬وتثقل‭ ‬كاهل‭ ‬الموظف‭ ‬‮«‬العروس‮»‬‭ ‬وأهله‭. ‬

تضطر‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬لاحتضان‭ ‬الموظف‭ ‬‮«‬العروس‮»‬‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬وتقوم‭ ‬بصرف‭ ‬‮«‬بدل‭ ‬التعطل‮»‬‭ ‬له،‭ ‬كي‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬العيش‭ ‬ومواجهة‭ ‬الالتزامات‭ ‬التي‭ ‬عليه‭.. ‬وتبدأ‭ ‬مرحلة‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬مؤسسة‭ ‬وظيفية‭ ‬جديدة‭.. ‬‮«‬معرس‭ ‬جديد‮»‬‭ ‬تقبل‭ ‬بـ«العروس‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعثرت‭ ‬مسيرتها‭ ‬الأولى‭. ‬

تتعقد‭ ‬تحركات‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬حينما‭ ‬تزداد‭ ‬مواصفات‭ ‬الموظف‭ ‬‮«‬العروس‮»‬‭ ‬بنوعية‭ ‬الوظيفة‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬الوزارة‭.. ‬فالبعض‭ ‬يريد‭ ‬وظيفة‭ ‬مكتبية‭ ‬أو‭ ‬وظيفة‭ ‬حكومية‭.. ‬مريحة‭ ‬ومضمونة‭.. ‬لكن‭ ‬الوزارة‭ ‬تمنح‭ ‬الموظف‭ ‬فرصا‭ ‬محددة‭ ‬لقبول‭ ‬الوظيفة،‭ ‬وإلا‭ ‬رفعت‭ ‬اسمه‭ ‬من‭ ‬القائمة،‭ ‬وأوقفت‭ ‬عنه‭ ‬‮«‬التعطل‮»‬‭.. ‬فالوزارة‭ ‬لديها‭ ‬قائمة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬وتحاول‭ ‬أن‭ ‬توفر‭ ‬لهم‭ ‬الوظائف‭ ‬بكل‭ ‬الطرق‭.. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معارض‭ ‬للتوظيف‭ ‬كـ‮«‬العرس‭ ‬الجماعي‮»‬‭.. ‬مكاتب‭ ‬للتدريب‭ ‬والتأهيل‭.. ‬دعم‭ ‬تمكين‭.. ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.. ‬تنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجامعات‭ ‬واحتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.. ‬تدشين‭ ‬خطة‭ ‬وبرامج‭ ‬وطنية‭ ‬للتوظيف‭.‬

تحاول‭ ‬الوزارة‭ ‬وفقا‭ ‬للأرقام‭ ‬والإحصائيات‭ ‬أن‭ ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬قامت‭ ‬بتوظيف‭ ‬الآلاف،‭ ‬وتعلن‭ ‬شكر‭ ‬من‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.. ‬ولكنها‭ ‬تواجه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬ببعض‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تعلن‭ ‬فصل‭ ‬موظف،‭ ‬أو‭ ‬تسريح‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬المواطنين،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬تأخير‭ ‬صرف‭ ‬الأجور‭ ‬للعمال‭.. ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعقد‭ ‬المسألة‭ ‬أمام‭ ‬الوزارة‭.. ‬مما‭ ‬يجبرها‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬دور‭ ‬‮«‬أم‭ ‬العروس‮»‬‭ ‬من‭ ‬جديد‭.. ‬التي‭ ‬وجدت‭ ‬ابنتها‭ ‬خارج‭ ‬نطاق‭ ‬‮«‬بيت‭ ‬الزوجية‮»‬‭..!‬

رؤية‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬تنظر‭: ‬‮«‬نحو‭ ‬سوق‭ ‬عمل‭ ‬منظم‭ ‬ومستقر،‭ ‬يحقق‭ ‬أدنى‭ ‬مستويات‭ ‬البطالة‮»‬‭.. ‬ورسالتها‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭: ‬‮«‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬عمالية‭ ‬مميزة‭ ‬للمستفيدين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬والشراكات‮»‬‭.. ‬وأهدافها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭: ‬‮«‬توفير‭ ‬وظائف‭ ‬لائقة‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل،‭ ‬وتدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل،‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬والرقابة‭ ‬لضمان‭ ‬استقرار‭ ‬سوق‭ ‬العمل‮»‬‭.‬

علاقة‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬‮«‬أم‭ ‬العروس‮»‬‭.. ‬هذه‭ ‬علاقة‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭.. ‬لقد‭ ‬أُجبرت‭ ‬الوزارة‭ ‬وحاجة‭ ‬الناس‭ ‬لإنشائها‭ ‬وتكوينها‭.. ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تغييره‭.. ‬وتصحيح‭ ‬بوصلة‭ ‬اتجاهه‭.. ‬وتعديل‭ ‬هندسته‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الشاملة‭.. ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مستقبل‭ ‬عملية‭ ‬التوظيف،‭ ‬والاستقرار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬الدولة‭.‬

للموظف‭ ‬‮«‬العروس‮»‬‭ ‬رغبات‭ ‬وطموحات‭.. ‬أهمها‭ ‬الاستقرار‭ ‬الوظيفي‭ ‬والترقي‭.. ‬وللمؤسسة‭ ‬التوظيفية‭ ‬‮«‬العريس‮»‬‭ ‬مواصفات‭ ‬واحتياجات‭.. ‬ويا‭ ‬بخت‭ ‬من‭ ‬وفق‭ ‬راسين‭ ‬بالحلال‭ ‬بشكل‭ ‬مستدام‭.. ‬دون‭ ‬معوقات‭ ‬وعراقيل‭.. ‬فقائمة‭ ‬العرسان‭ ‬‮«‬الخريجين‮»‬‭ ‬طويلة‭ ‬ومتجددة‭.. ‬تزداد‭ ‬وتتضاعف‭ ‬كل‭ ‬عام‭.. ‬وكان‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬عون‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭.. ‬من‭ ‬طموحات‭ ‬‮«‬العروس‮»‬‭ ‬وأهلها‭.. ‬واشتراطات‭ ‬‮«‬العريس‮»‬‭ ‬وأهله‭..!!

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