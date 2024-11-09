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أوكرانيا.. استدعاء نصف سائقي الأجرة للخدمة العسكرية

11/9/2024 7:11:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرح‭ ‬رئيس‭ ‬أحد‭ ‬أقسام‭ ‬‮«‬بولت‮»‬،‭ ‬أكبر‭ ‬خدمة‭ ‬سيارات‭ ‬أجرة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬سيرغي‭ ‬بافليك‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬تجنيد‭ ‬50‭% ‬من‭ ‬السائقين‭ ‬المتعاونين‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التعبئة‭ ‬المستمرة‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬إيكونوميتشيسكايا‭ ‬برافدا‮»‬‭ ‬الأوكرانية‭: ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬مكاتب‭ ‬المركبات‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬الموقف‭ ‬الشائع‭ ‬جدا‭ ‬هو،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬عندما‭ ‬يجد‭ ‬المكتب‭ ‬سائقا‭ ‬يعمل‭ ‬لديه‭ ‬منذ‭ ‬أسبوعين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬يتم‭ ‬استدعاؤه،‭ ‬وبهذا‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نعرف‭ ‬أنه‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬ما،‭ ‬وثمة‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬50‭% ‬من‭ ‬السائقين‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬المكتب‭ ‬تم‭ ‬حشدهم‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬تواجه‭ ‬أوكرانيا‭ ‬مشكلة‭ ‬حادة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬نقص‭ ‬الموظفين‭ ‬بحيث‭ ‬يصل‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الصناعات‭ ‬إلى‭ ‬40‭%.‬

وفي‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬كان‭ ‬فلودومير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬غاضبا‭ ‬لأن‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬لديهم‭ ‬تحفظات‭ ‬على‭ ‬مسألة‭ ‬التعبئة‭. ‬وإثر‭ ‬ذلك‭ ‬تم،‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬تكليف‭ ‬الحكومة‭ ‬بمهمة‭ ‬خفض‭ ‬عدد‭ ‬الأفراد‭ ‬العسكريين‭ ‬بمقدار‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭. ‬

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