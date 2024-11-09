هل يقود الذكاء الاصطناعي الفائق إلى فناء البشرية؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونشرت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التقارير‭ ‬والبحوث‭ ‬والرسائل‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬المنصرمين،‭ ‬وتحديداً‭ ‬منذ‭ ‬صدور‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‮»‬،‭ ‬تركز‭ ‬جميعها‭ ‬على‭ ‬مخاطر‭ ‬تحول‭ ‬هذا‭ ‬النمط‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬ومسار‭ ‬البشرية‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يطرح‭ ‬فكرة‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬قد‭ ‬يقود‭ ‬البشرية‭ ‬إلى‭ ‬حتفها،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬توضع‭ ‬ضوابط‭ ‬للتحكم‭ ‬به،‭ ‬فهل‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬فعلاً‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نهاية‭ ‬الحضارة‭ ‬الإنسانية‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬برنامج‭ ‬ابتكره‭ ‬الإنسان‭ ‬نفسه؟

‭ ‬إن‭ ‬الطفرة‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والاتساع‭ ‬الأفقي‭ ‬لبرامج‭ ‬‮«‬شات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‮»‬‭ ‬وانتعاش‭ ‬هذا‭ ‬السوق‭ ‬سجل‭ ‬قرابة‭ ‬621‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬بأن‭ ‬يصل‭ ‬حجم‭ ‬سوقه‭ ‬في‭ ‬2032‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬7‭ ‬تريليون‭ ‬دولار،‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬قد‭ ‬يدفع‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التطور‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬الاكتراث‭ ‬بالتأثيرات‭ ‬الكارثية‭ ‬لتفوق‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬واحتمال‭ ‬أن‭ ‬ينقلب‭ ‬على‭ ‬صانعه‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬تزايدت‭ ‬التساؤلات‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الخطر،‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬حقيقياً‭ ‬وقريباً‭ ‬أم‭ ‬أن‭ ‬خطره‭ ‬على‭ ‬البشرية‭ ‬مجرد‭ ‬فوبيا‭ ‬أو‭ ‬مخاوف‭ ‬غير‭ ‬مبررة،‭ ‬أو‭ ‬مبالغ‭ ‬فيها،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬ممن‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬برامج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الفائق‭ ‬حذروا‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المخاطر،‭ ‬منهم‭ ‬سام‭ ‬آلتمان‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬ «OpenAI» ‭ ‬نفسه‭.‬

وأول‭ ‬من‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬كان‭ ‬الفيلسوف‭ ‬البريطاني‭ ‬نيك‭ ‬بوستروم،‭ ‬الذي‭ ‬ألف‭ ‬كتاباً‭ ‬حمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬الذكاء‭ ‬الفائق‭: ‬المسارات‭ ‬والمخاطر‭ ‬والاستراتيجيات‮»‬،‭ ‬وفيه‭ ‬عزز‭ ‬فكرة‭ ‬أن‭ ‬أنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬قد‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬يوماً‭ ‬ما،‭ ‬وتدمر‭ ‬البشرية‭.‬

وفي‭ (‬مارس‭ ‬2023‭) ‬وقع‭ ‬مئات‭ ‬الخبراء‭ ‬على‭ ‬رسالة‭ ‬تضمنت‭ ‬المطالبة‭ ‬بتعليق‭ ‬تطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭ ‬فائقة‭ ‬القوة،‭ ‬مثل‭ ‬تطبيق‭ ‬الدردشة‭ ‬‮«‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬شركة «OpenAI» ‭ ‬مدة‭ ‬6‭ ‬أشهر؛‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬البرامج‭ ‬موثوقة‭ ‬وآمنة‭ ‬وشفافة‭ ‬ووفية‭ ‬وموائمة‭ ‬للقيم‭ ‬البشرية‭.‬

الخبراء‭ ‬قالوا‭ ‬في‭ ‬رسالتهم‭ ‬المنشورة‭ ‬إن‭ ‬أنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تشكل‭ ‬مخاطر‭ ‬جسيمة‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬والإنسانية،‭ ‬مستندين‭ ‬فيما‭ ‬ذهبوا‭ ‬إليه‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البحوث،‭ ‬وكذا‭ ‬إلى‭ ‬اعتراف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبريات‭ ‬مختبرات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

ولفتوا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬قد‭ ‬يحدث‭ ‬تغييراً‭ ‬عميقاً‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الحياة‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬مشددين‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التخطيط‭ ‬له‭ ‬وإدارته‭ ‬بالعناية‭ ‬والموارد‭ ‬المناسبة،‭ ‬محذرين‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬التخطيط‭ ‬لم‭ ‬يتوافر‭ ‬بعد‭.‬

وفي‭ (‬مايو‭ ‬2024‭) ‬حذر‭ ‬باحثون‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بات‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬خداع‭ ‬البشر،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬القادم‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أعظم،‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬أن‭ ‬ينقلب‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬الإنسان‭ ‬مستقبلاً‭.‬

وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬أعدها‭ ‬معهد‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬ونشرتها‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬باترنز‮»‬،‭ ‬وفيها‭ ‬حذر‭ ‬الخبراء‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬قد‭ ‬يرتكب‭ ‬عمليات‭ ‬احتيال‭ ‬أو‭ ‬تزوير‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬وكذا‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬خداع‭ ‬البشر‭. ‬