مصر.. رقم صادم لزواج القاصرات خلافا للبيانات الرسمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬الألفي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬ببرنامج‭ ‬‮«‬بصراحة‮»‬‭ ‬المذاع‭ ‬عبر‭ ‬فضائية‭ ‬‮«‬الحياة‮»‬،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الزواج‭ ‬المبكر‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يمثل‭ ‬مشكلة‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬معدلات‭ ‬الزواج‭ ‬المبكر‭ ‬في‭ ‬‮«‬مسح‭ ‬الأسرة‭ ‬المصرية‮»‬‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬الحقيقة،‭ ‬متابعة‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬ننزل‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬ونقابل‭ ‬الناس‭ ‬مازال‭ ‬الاعتقاد‭ ‬شديدا‭ ‬جدا‭ ‬بفكرة‭ ‬‮«‬ستر‭ ‬البنت‮»‬،‭ ‬أو‭ ‬الخلاص‭ ‬من‭ ‬مسؤوليتها،‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬المشاكل‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الموجودة‭ ‬الحالية‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬تسجيل‭ ‬أعلى‭ ‬نسب‭ ‬لزواج‭ ‬القاصرات‭ ‬تحت‭ ‬سن‭ ‬15‭ ‬عاما،‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬التداعيات‭ ‬الخطرة‭ ‬لهذه‭ ‬الظاهرة،‭ ‬لأن‭ ‬‮«‬الفتاة‭ ‬تفاجأ‭ ‬بمتطلبات‭ ‬الحياة‭ ‬الزوجية‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكرة،‭ ‬وهي‭ ‬مازالت‭ ‬طفلة‭ ‬لم‭ ‬تتعلم‭ ‬أو‭ ‬تعمل،‭ ‬وتجد‭ ‬نفسها‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬رجل‭ ‬وطفل‭ ‬في‭ ‬الطريق،‭ ‬وهي‭ ‬تشاهد‭ ‬زميلاتها‭ ‬يذهبون‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‮»‬‭.‬

ونوهت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬أطفال‭ ‬الزوجات‭ ‬القاصرات‭ ‬يولدون‭ ‬بتشوهات‭ ‬خلقية‭ ‬ومشاكل‭ ‬صحية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مشكلة‭ ‬أخرى‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬الأوراق‭ ‬الثبوتية‭ ‬للزواج‭ ‬والأطفال،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬حرمان‭ ‬الأم‭ ‬وأطفالها‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬سواء‭ ‬العلاج‭ ‬أو‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬عملية‭.‬

ولفتت‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬عاجلة‭ ‬لإنشاء‭ ‬مدارس‭ ‬للفتيات‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬الصعيد‭ ‬التي‭ ‬ترفض‭ ‬الأسر‭ ‬فيها‭ ‬إرسال‭ ‬بناتهن‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬المختلطة؛‭ ‬ما‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬حرمانهن‭ ‬من‭ ‬التعليم‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل‭ ‬كشفت‭ ‬الألفي‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬ختان‭ ‬الإناث،‭ ‬منوهة‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬المعدلات‭ ‬من‭ ‬75‭% ‬إلى‭ ‬20‭%.‬

ويحظر‭ ‬القانون‭ ‬المصري‭ ‬توثيق‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭ ‬لمن‭ ‬لم‭ ‬يبلغ‭ ‬18‭ ‬سنة‭ ‬ميلادية،‭ ‬كما‭ ‬يعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬سنة‭ ‬وغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تزوج‭ ‬أو‭ ‬زوَّج‭ ‬ذكرا‭ ‬أو‭ ‬أنثى‭ ‬لم‭ ‬يبلغ‭ ‬أي‭ ‬منهما‭ ‬18‭ ‬سنة‭ ‬وقت‭ ‬الزواج‭. ‬