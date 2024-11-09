Sunday, 10 November 2024 02:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر.. رقم صادم لزواج القاصرات خلافا للبيانات الرسمية

11/9/2024 7:11:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬نائبة‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬عبلة‭ ‬الألفي‭ ‬تجاوز‭ ‬نسبة‭ ‬الزواج‭ ‬المبكر‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬نسبة‭ ‬25‭%‬،‭ ‬خلافا‭ ‬للنسبة‭ ‬المعلنة‭ ‬في‭ ‬إحصاء‭ ‬الأسرة‭ ‬البالغة‭ ‬15‭%.‬

وقالت‭ ‬الألفي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬ببرنامج‭ ‬‮«‬بصراحة‮»‬‭ ‬المذاع‭ ‬عبر‭ ‬فضائية‭ ‬‮«‬الحياة‮»‬،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الزواج‭ ‬المبكر‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يمثل‭ ‬مشكلة‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬معدلات‭ ‬الزواج‭ ‬المبكر‭ ‬في‭ ‬‮«‬مسح‭ ‬الأسرة‭ ‬المصرية‮»‬‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬الحقيقة،‭ ‬متابعة‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬ننزل‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬ونقابل‭ ‬الناس‭ ‬مازال‭ ‬الاعتقاد‭ ‬شديدا‭ ‬جدا‭ ‬بفكرة‭ ‬‮«‬ستر‭ ‬البنت‮»‬،‭ ‬أو‭ ‬الخلاص‭ ‬من‭ ‬مسؤوليتها،‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬المشاكل‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الموجودة‭ ‬الحالية‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬تسجيل‭ ‬أعلى‭ ‬نسب‭ ‬لزواج‭ ‬القاصرات‭ ‬تحت‭ ‬سن‭ ‬15‭ ‬عاما،‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬التداعيات‭ ‬الخطرة‭ ‬لهذه‭ ‬الظاهرة،‭ ‬لأن‭ ‬‮«‬الفتاة‭ ‬تفاجأ‭ ‬بمتطلبات‭ ‬الحياة‭ ‬الزوجية‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكرة،‭ ‬وهي‭ ‬مازالت‭ ‬طفلة‭ ‬لم‭ ‬تتعلم‭ ‬أو‭ ‬تعمل،‭ ‬وتجد‭ ‬نفسها‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬رجل‭ ‬وطفل‭ ‬في‭ ‬الطريق،‭ ‬وهي‭ ‬تشاهد‭ ‬زميلاتها‭ ‬يذهبون‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‮»‬‭.‬

ونوهت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬أطفال‭ ‬الزوجات‭ ‬القاصرات‭ ‬يولدون‭ ‬بتشوهات‭ ‬خلقية‭ ‬ومشاكل‭ ‬صحية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مشكلة‭ ‬أخرى‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬الأوراق‭ ‬الثبوتية‭ ‬للزواج‭ ‬والأطفال،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬حرمان‭ ‬الأم‭ ‬وأطفالها‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬سواء‭ ‬العلاج‭ ‬أو‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬عملية‭.‬

ولفتت‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬عاجلة‭ ‬لإنشاء‭ ‬مدارس‭ ‬للفتيات‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬الصعيد‭ ‬التي‭ ‬ترفض‭ ‬الأسر‭ ‬فيها‭ ‬إرسال‭ ‬بناتهن‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬المختلطة؛‭ ‬ما‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬حرمانهن‭ ‬من‭ ‬التعليم‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل‭ ‬كشفت‭ ‬الألفي‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬ختان‭ ‬الإناث،‭ ‬منوهة‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬المعدلات‭ ‬من‭ ‬75‭% ‬إلى‭ ‬20‭%.‬

ويحظر‭ ‬القانون‭ ‬المصري‭ ‬توثيق‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭ ‬لمن‭ ‬لم‭ ‬يبلغ‭ ‬18‭ ‬سنة‭ ‬ميلادية،‭ ‬كما‭ ‬يعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬سنة‭ ‬وغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تزوج‭ ‬أو‭ ‬زوَّج‭ ‬ذكرا‭ ‬أو‭ ‬أنثى‭ ‬لم‭ ‬يبلغ‭ ‬أي‭ ‬منهما‭ ‬18‭ ‬سنة‭ ‬وقت‭ ‬الزواج‭. ‬

MENAFN09112024000055011008ID1108868562

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث