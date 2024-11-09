هناء زهير تنال شهادة الماجستير من جامعة Strathclyde
التاريخ
11/9/2024 7:11:25 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقت هناء زهير توفيقي التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بمناسبة حصولها على شهادة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من جامعة Strathclyde
الاسكتلندية.
عقبال الدكتوراه.
MENAFN09112024000055011008ID1108868561
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.