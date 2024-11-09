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هناء زهير تنال شهادة الماجستير من جامعة Strathclyde

11/9/2024 7:11:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقت‭ ‬هناء‭ ‬زهير‭ ‬توفيقي‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬من‭ ‬الأهل‭ ‬والأصدقاء‭ ‬بمناسبة‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الماجستير‭ ‬مع‭ ‬مرتبة‭ ‬الشرف‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬جامعة Strathclyde
 الاسكتلندية‭.‬

عقبال‭ ‬الدكتوراه‭. ‬

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