متحف كانو يتعاون مع مقهى ((Romeo's)) لتقديم تجربة مميزة للزوار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بموجب‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬سيتم‭ ‬افتتاح‭ ‬مقهى‭ ‬‮«‬ Romeo's ‮»‬‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬الأرضي‭ ‬من‭ ‬متحف‭ ‬كانو‭ ‬وتدشين‭ ‬قائمة‭ ‬مخصصة‭ ‬وحصرية‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬إثراء‭ ‬تجربة‭ ‬زائري‭ ‬المتحف،‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بأجواء‭ ‬ترحيبية‭ ‬ووجهة‭ ‬للاستمتاع‭ ‬والاسترخاء‭ ‬أثناء‭ ‬استطلاعهم‭ ‬لمعروضات‭ ‬ومقتنيات‭ ‬المتحف‭. ‬وجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬بأنه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تعيين‭ ‬مكتب‭ ‬سند‭ ‬للاستشارات‭ ‬الهندسية‭ ‬لتولي‭ ‬مسؤولية‭ ‬تصميم‭ ‬المقهى،‭ ‬وذلك‭ ‬استنادًا‭ ‬على‭ ‬خبرتهم‭ ‬الطويلة‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬المخططات‭ ‬الهندسية‭ ‬للمشاريع‭ ‬المماثلة‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬تنفيذها‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭. ‬

هذا‭ ‬وعبّر‭ ‬محمد‭ ‬عبدالإله‭ ‬الكوهجي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬كانو‭ ‬للعقارات‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬مع‭ ‬مقهى‭ ‬‮«‬ Romeo's ‮»‬‭ ‬لتقديم‭ ‬خيارات‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬المأكولات‭ ‬والمشروبات،‭ ‬ونهدف‭ ‬بذلك‭ ‬للارتقاء‭ ‬بتجربة‭ ‬الزوار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الوجهة‭ ‬الثقافية‭ ‬الحيوية‭ ‬وضمان‭ ‬قضائهم‭ ‬وقتًا‭ ‬ممتعًا‭. ‬ونثق‭ ‬بأن‭ ‬افتتاح‭ ‬المقهى‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تكامل‭ ‬هذه‭ ‬الوجهة‭ ‬الملهمة،‭ ‬وجذب‭ ‬قاعدة‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬بمختلف‭ ‬أعمارهم‭ ‬للانغماس‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬الحافلة‭ ‬بمنجزات‭ ‬عائلة‭ ‬كانو‭ ‬وإسهاماتهم‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬الأصعدة‭ ‬التجارية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والثقافية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬سيتخذ‭ ‬المتحف‭ ‬المرتقب‭ ‬موقعًا‭ ‬استراتيجيًا‭ ‬قريبًا‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬البحرين،‭ ‬وسيحتفي‭ ‬بالموروثات‭ ‬التجارية‭ ‬العريقة‭ ‬لعائلة‭ ‬كانو‭ ‬والسجل‭ ‬التاريخي‭ ‬الممتد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬140‭ ‬عامًا‭ ‬الحافل‭ ‬بالإنجازات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬للترحيب‭ ‬بكلٍ‭ ‬من‭ ‬المقيمين‭ ‬والسياح‭ ‬لاستكشاف‭ ‬أرشيف‭ ‬العائلة‭ ‬التاريخي‭ ‬والمعارض‭ ‬الدائمة‭ ‬والمؤقتة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حضور‭ ‬الفعاليات‭ ‬الثقافية‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬استضافتها،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المبادرات‭ ‬المجتمعية‭ ‬المقرر‭ ‬تنظيمها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المتحف‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬عمر‭ ‬الزياني،‭ ‬الشريك‭ ‬المؤسس‭ ‬لمقهى‭ ‬‮«‬ Romeo's ‮»‬‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬سرورنا‭ ‬أن‭ ‬نفتتح‭ ‬فرعنا‭ ‬الجديد‭ ‬بمتحف‭ ‬كانو،‭ ‬مع‭ ‬قائمة‭ ‬حصرية‭ ‬خاصة‭ ‬تم‭ ‬انتقاؤها‭ ‬لتتناغم‭ ‬مع‭ ‬الإطار‭ ‬التاريخي‭ ‬والعائلي‭ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬به‭ ‬المتحف‭. ‬وبصفتنا‭ ‬شركة‭ ‬محلية‭ ‬مسؤولة‭ ‬وداعمة،‭ ‬نفخر‭ ‬بمشاركتنا‭ ‬في‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بالسجل‭ ‬الحافل‭ ‬لعائلة‭ ‬كانو‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الوطني‭. ‬ونطمح‭ ‬بهذا‭ ‬التعاون‭ ‬لخلق‭ ‬ملاذ‭ ‬فريد‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬يتيح‭ ‬للأفراد‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بتجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬ومتجددة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬يقومون‭ ‬فيها‭ ‬بزيارة‭ ‬المتحف‮»‬‭.‬

ووفق‭ ‬الإطار‭ ‬الزمني‭ ‬المحدد‭ ‬للمشروع،‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬افتتاح‭ ‬متحف‭ ‬كانو‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬ليضم‭ ‬مقتنيات‭ ‬مميزة‭ ‬ومصنوعات‭ ‬يدوية‭ ‬نادرة‭ ‬ويسرد‭ ‬بذلك‭ ‬قصصًا‭ ‬مميزة‭ ‬ويقدم‭ ‬دروسًا‭ ‬تعليمية‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬الفنون‭ ‬والثقافة‭. ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬سيتم‭ ‬تنظيم‭ ‬المعارض‭ ‬الدائمة‭ ‬والمؤقتة‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬لاستعراض‭ ‬مواهب‭ ‬الفنانين‭ ‬المحليين‭ ‬والعالميين‭. ‬كما‭ ‬سيكون‭ ‬السطح‭ ‬العلوي‭ ‬للمتحف‭ ‬بمثابة‭ ‬موقع‭ ‬حيوي‭ ‬ومخصص‭ ‬لاستضافة‭ ‬المناسبات‭ ‬والتجمعات‭ ‬الخاصة‭ ‬ومختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬إطلالاته‭ ‬المتميزة‭ ‬على‭ ‬أًفق‭ ‬المنامة‭.‬