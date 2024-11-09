متحف كانو يتعاون مع مقهى ((Romeo's)) لتقديم تجربة مميزة للزوار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أبرم متحف كانو، وهو متحف بوتيك مُدار من قبل عائلة كانو ويتم تطويره حاليًا في قلب المنامة من قبل شركة كانو للعقارات التابعة لمجموعة يوسف بن أحمد كانو، عقد شراكةً مع مقهى « Romeo's » المحلي الشهير بتقديمه الحلويات والقهوة المختصة. وقد أُقيمت مراسم توقيع العقد في برج يوسف بن أحمد كانو، وذلك بحضور كلٍ من محمد عبدالإله الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة كانو للعقارات، وعمر الزياني الشريك المؤسس لمقهى « Romeo's »، إلى جانب وجود ممثلين عن متحف كانو، وعددٍ من أعضاء الفريق الإداري للمقهى ومسؤولين من مكتب سند للاستشارات الهندسية.
بموجب هذه الشراكة، سيتم افتتاح مقهى « Romeo's » في الطابق الأرضي من متحف كانو وتدشين قائمة مخصصة وحصرية من شأنها إثراء تجربة زائري المتحف، وتزويدهم بأجواء ترحيبية ووجهة للاستمتاع والاسترخاء أثناء استطلاعهم لمعروضات ومقتنيات المتحف. وجدير بالذكر بأنه قد تم تعيين مكتب سند للاستشارات الهندسية لتولي مسؤولية تصميم المقهى، وذلك استنادًا على خبرتهم الطويلة في رسم المخططات الهندسية للمشاريع المماثلة والإشراف على تنفيذها على أكمل وجه.
هذا وعبّر محمد عبدالإله الكوهجي، الرئيس التنفيذي لشركة كانو للعقارات عن سعادته قائلاً: «يسعدنا أن نتعاون مع مقهى « Romeo's » لتقديم خيارات متميزة من المأكولات والمشروبات، ونهدف بذلك للارتقاء بتجربة الزوار في هذه الوجهة الثقافية الحيوية وضمان قضائهم وقتًا ممتعًا. ونثق بأن افتتاح المقهى سيسهم في تعزيز تكامل هذه الوجهة الملهمة، وجذب قاعدة أوسع من الزوار بمختلف أعمارهم للانغماس في المسيرة الحافلة بمنجزات عائلة كانو وإسهاماتهم في شتى الأصعدة التجارية والاجتماعية والثقافية».
وأضاف قائلاً: «سيتخذ المتحف المرتقب موقعًا استراتيجيًا قريبًا من باب البحرين، وسيحتفي بالموروثات التجارية العريقة لعائلة كانو والسجل التاريخي الممتد لأكثر من 140 عامًا الحافل بالإنجازات التجارية في المملكة. ونحن نتطلع للترحيب بكلٍ من المقيمين والسياح لاستكشاف أرشيف العائلة التاريخي والمعارض الدائمة والمؤقتة، إلى جانب حضور الفعاليات الثقافية وورش العمل التي سيتم استضافتها، إضافةً إلى المشاركة في المبادرات المجتمعية المقرر تنظيمها في هذا المتحف».
ومن جانبه، قال عمر الزياني، الشريك المؤسس لمقهى « Romeo's »: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نفتتح فرعنا الجديد بمتحف كانو، مع قائمة حصرية خاصة تم انتقاؤها لتتناغم مع الإطار التاريخي والعائلي الذي يتميز به المتحف. وبصفتنا شركة محلية مسؤولة وداعمة، نفخر بمشاركتنا في الاحتفاء بالسجل الحافل لعائلة كانو في القطاع التجاري على الصعيد الوطني. ونطمح بهذا التعاون لخلق ملاذ فريد من نوعه يتيح للأفراد الاستمتاع بتجربة استثنائية ومتجددة في كل مرة يقومون فيها بزيارة المتحف».
ووفق الإطار الزمني المحدد للمشروع، من المقرر افتتاح متحف كانو خلال العام المقبل، ليضم مقتنيات مميزة ومصنوعات يدوية نادرة ويسرد بذلك قصصًا مميزة ويقدم دروسًا تعليمية تتمحور حول الفنون والثقافة. إضافةً إلى ذلك، سيتم تنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة بشكل دوري لاستعراض مواهب الفنانين المحليين والعالميين. كما سيكون السطح العلوي للمتحف بمثابة موقع حيوي ومخصص لاستضافة المناسبات والتجمعات الخاصة ومختلف الفعاليات وذلك بفضل إطلالاته المتميزة على أًفق المنامة.
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