بعد إسدال الستار على فعاليات المهرجان...المشاركون: مهرجان البحرين السينمائي ٢٠٢٤ يتألق هذا العام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أشعل‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬السينمائي‭ ‬الحراك‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬استطاع‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬المنامة‭ ‬عاصمة‭ ‬للإعلام‭ ‬العربي‮»‬،‭ ‬وتحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬الاحتفاء‭ ‬بفن‭ ‬صناعة‭ ‬الأفلام‭ ‬لها‮»‬‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬3‭-‬7‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬مراسي‭ ‬جاليريا،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬‮«‬مراسي‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬الشريك‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الرئيسي‭ ‬للمهرجان،‭ ‬وهيئة‭ ‬الأفلام‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬شريك‭ ‬التطوير‭ ‬للمهرجان‭ ‬أن‭ ‬يستقطب‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬فناني‭ ‬وصناع‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‮»‬‭.‬

وبين‭ ‬أروقة‭ ‬ندوات‭ ‬وورش‭ ‬المهرجان‭ ‬طرحنا‭ ‬السؤال‭: ‬كيف‭ ‬تدعم‭ ‬هذه‭ ‬الكوكبة‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬السينمائي؟

واتفقت‭ ‬الآراء‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬المهرجان‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬وبالشراكة‭ ‬شركة‭ ‬ «HerStory Films» ،‭ ‬لأول‭ ‬حاضنة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬أفلام‭ ‬مجتمعية‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬صانعات‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬جسدت‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬الفوري‭ ‬للمهرجان،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعطاء‭ ‬فرصة‭ ‬للمخرجات‭ ‬البحرينيات‭ ‬لتحقيق‭ ‬طموحهن‭ ‬الفني‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬الحاضنة‭.‬

وأكدت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الفنانة‭ ‬منى‭ ‬زكي‭ ‬مؤسسة‭ ‬الشركة‭ ‬وشريكتها‭ ‬رائدة‭ ‬الأعمال‭ ‬مي‭ ‬عبدالعظيم‭ ‬أن‭ ‬اختيار‭ ‬الشركة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتكون‭ ‬المحطة‭ ‬الثانية‭ ‬لإطلاق‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬عقب‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬يؤكد‭ ‬رؤية‭ ‬الشركة‭ ‬لأهمية‭ ‬دور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬السينما،‭ ‬ودعماً‭ ‬لمهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬السينمائي‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬الاحتفاء‭ ‬بفن‭ ‬صناعة‭ ‬الأفلام‭ ‬لها‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬أكدت‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬أفلام‭ ‬الطلبة‭ ‬الفنانة‭ ‬بشرى‭ ‬رزه‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬المهرجانات‭ ‬السينمائية‭ ‬يتطلب‭ ‬امتلاك‭ ‬إدارات‭ ‬المهرجانات‭ ‬الوعي‭ ‬الكافي‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬المهرجانات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬الحجم‭ ‬تعدّ‭ ‬الأفضل‭ ‬والأكثر‭ ‬واقعية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والإنسانية‭ ‬الحالية،‭ ‬وأن‭ ‬العالم‭ ‬حاليا‭ ‬لا‭ ‬يتحمل‭ ‬المبالغات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تأتي‭ ‬بالفائدة‭ ‬المتوقعة‭ ‬منها‭.‬

وأكد‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬دبي‭ ‬للإنتاج‭ ‬السينمائي‭ ‬والتلفزيوني‭ ‬سعيد‭ ‬الجناحي‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لدعم‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬السينمائي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬تختص‭ ‬بها‭ ‬اللجنة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بمجرد‭ ‬أن‭ ‬تلقى‭ ‬دعوة‭ ‬لحضور‭ ‬المهرجان‭ ‬تواصل‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬المنسقين،‭ ‬لتحديد‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬الدعم‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقدمها‭ ‬اللجنة‭ ‬للمهرجان،‭ ‬موضحاً‭ ‬أنها‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬حظي‭ ‬فيها‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬أشاد‭ ‬به‭ ‬الحضور،‭ ‬وقال‭: ‬لقد‭ ‬أكد‭ ‬لي‭ ‬بعض‭ ‬الحضور‭ ‬أن‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬السينمائي‭ ‬تتألق‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭ ‬مما‭ ‬يثلج‭ ‬صدورنا‭ ‬جميعاً‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬والعالم‭ ‬العربي‭.‬

وشاركهم‭ ‬الرأي‭ ‬المخرج‭ ‬المصري‭ ‬محمود‭ ‬رشاد‭ ‬‮«‬مخرج‭ ‬الفيلم‭ ‬الوثائقي‭ ‬أم‭ ‬الدنيا‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬المهرجانات‭ ‬السينمائية‭ ‬يرتكز‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬الحقيقية‭ ‬لصناع‭ ‬السينما،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حضور‭ ‬المهرجانات‭ ‬السينمائية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬يعد‭ ‬فرصة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬التجارب‭ ‬السينمائية‭ ‬المختلفة‭ ‬للشعوب‭ ‬العربية،‭ ‬مما‭ ‬يفتح‭ ‬آفاقا‭ ‬فنية‭ ‬سينمائية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬التجارب،‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬نقاط‭ ‬قوتها‭ ‬وضعفها،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مبادرة‭ ‬أول‭ ‬حاضنة‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬لتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬السينما‭ ‬تعدّ‭ ‬دعماً‭ ‬كبيراً‭ ‬للمهرجان‭ ‬وللمرأة‭ ‬العربية‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬قالت‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للسينما‭ ‬سارة‭ ‬البدري‭: ‬حرص‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬السينمائي‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الرابعة‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬المنامة‭ ‬عاصمة‭ ‬للإعلام‭ ‬العربي‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬قام‭ ‬بتنظيمه‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للسينما‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬نخبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬صناع‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬مبادرة‭ ‬حاضنات‭ ‬الأفلام‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬المهرجان‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة «HerStory Films» ، وبدعم‭ ‬منقطع‭ ‬النظير‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام،‭ ‬أضافت‭ ‬قوة‭ ‬داعمة‭ ‬وتجسيدا‭ ‬لشعار‭ ‬المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬العربية،‭ ‬وإبراز‭ ‬قضاياها‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬السينمائي،‭ ‬وتغيير‭ ‬الصورة‭ ‬النمطية‭ ‬لها،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حضور‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬صناع‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬يعدّ‭ ‬بالتأكيد‭ ‬داعماً‭ ‬كبيراً‭ ‬للمهرجان،‭ ‬ويضفي‭ ‬عليه‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التألق‭ ‬والإثراء،‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬يستفيد‭ ‬منها‭ ‬الشباب‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬السينما،‭ ‬كما‭ ‬تعدّ‭ ‬الورش‭ ‬والحلقات‭ ‬النقاشية‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬المهرجان‭ ‬فرصة‭ ‬فنية‭ ‬وتقنية‭ ‬أيضا‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬المتطلع‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬بصماته‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الصناعة‭.‬