منتخبنا في المجموعة الثانية في خليجي 26

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أسفرت‭ ‬قرعة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬زين‭ ‬26‮»‬‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بجانب‭ ‬منتخبات‭ ‬العراق‭ ‬والسعودية‭ ‬واليمن،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬جاءت‭ ‬منتخبات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: ‬الكويت،‭ ‬قطر،‭ ‬الإمارات،‭ ‬عمان‭. ‬

وأقيمت‭ ‬منافسات‭ ‬القرعة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬ستحتضن‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم‭ ‬حتى‭ ‬3‭ ‬يناير‭ ‬2025‭.‬