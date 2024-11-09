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منتخبنا في المجموعة الثانية في خليجي 26

11/9/2024 7:11:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬أحمد‭ ‬جواد‭:‬


أسفرت‭ ‬قرعة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬زين‭ ‬26‮»‬‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بجانب‭ ‬منتخبات‭ ‬العراق‭ ‬والسعودية‭ ‬واليمن،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬جاءت‭ ‬منتخبات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: ‬الكويت،‭ ‬قطر،‭ ‬الإمارات،‭ ‬عمان‭. ‬

وأقيمت‭ ‬منافسات‭ ‬القرعة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬ستحتضن‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم‭ ‬حتى‭ ‬3‭ ‬يناير‭ ‬2025‭.‬

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