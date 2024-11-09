منتخبنا في المجموعة الثانية في خليجي 26

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب أحمد جواد:
أسفرت قرعة كأس الخليج في نسختها السادسة والعشرين «خليجي زين 26» عن وقوع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في المجموعة الثانية بجانب منتخبات العراق والسعودية واليمن، في حين جاءت منتخبات المجموعة الأولى على النحو التالي: الكويت، قطر، الإمارات، عمان.
وأقيمت منافسات القرعة في دولة الكويت، وهي التي ستحتضن منافسات النسخة القادمة من البطولة خلال الفترة من 21 ديسمبر القادم حتى 3 يناير 2025.
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