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50 عاما قضاها الراحل في مجال الإعلام الرياضيالزميل الإعلامي الأستاذ توفيق صالحي في ذمة الله

11/9/2024 7:11:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الراحل كان إعلاميّاً شاملاً كرس حياته في خدمة الجسد الصحفي

كــان لــه دور بــارز في تشـكـيل إعـــلام ريـاضــة الـقــدرة

شـغل العـديد من المناصـب المهـمة التي أثبـتت كفـاءته وبراعـته

فجع‭ ‬الوسط‭ ‬الإعلامي‭ ‬الرياضي‭ ‬برحيل‭ ‬الأستاذ‭ ‬الكبير‭ ‬توفيق‭ ‬صالحي‭ ‬مدير‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ومركز‭ ‬المعلومات،‭ ‬بعد‭ ‬معاناة‭ ‬مع‭ ‬المرض‭. ‬

الزميل‭ ‬الراحل‭ ‬توفيق‭ ‬الصالحي‭ ‬دخل‭ ‬عالم‭ ‬الصحافة‭ ‬الرياضية‭ ‬منذ‭ ‬سبعينيات‭ ‬القرن‭ ‬المنصرم‭ ‬وقضى‭ ‬فيها‭ ‬نصف‭ ‬قرن‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬متعددة‭ ‬من‭ ‬الصحافة‭ ‬للإذاعة‭ ‬للتلفزيون،‭ ‬وكتب‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية‭ ‬والخليجية‭.‬

كوّن‭ ‬الراحل‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬شبكة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬تميز‭ ‬منها‭ ‬علاقته‭ ‬مع‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لأخبار‭ ‬الخليج،‭ ‬والزميلين‭ ‬المرحومين‭ ‬ماجد‭ ‬العرادي‭ ‬وسلمان‭ ‬الحايكي،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الزملاء‭ ‬المخضرمين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭.‬

أول‭ ‬من‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬التصوير‭ ‬والتحرير

دخل‭ ‬الراحل‭ ‬عالم‭ ‬الصحافة‭ ‬وكان‭ ‬عمره‭ ‬آنذاك‭ ‬17‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حبه‭ ‬للتصوير‭ ‬وبدأ‭ ‬مسيرته‭ ‬الصحفية‭ ‬مع‭ ‬مجلة‭ ‬الرياضة‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬1974م‭ ‬بتغطية‭ ‬بعض‭ ‬المباريات‭ ‬بكاميرته‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يستعيرها‭ ‬من‭ ‬صديقه‭ ‬وقريبه‭ ‬عبدالله‭ ‬دشتي،‭ ‬وأخبر‭ ‬محمد‭ ‬لوري‭ ‬برغبته‭ ‬في‭ ‬دخول‭ ‬الصحافة‭ ‬الرياضية‭ ‬فكان‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬الصحفيين‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الرياضة‭ ‬الذي‭ ‬يكتب‭ ‬الخبر‭ ‬ويصور‭ ‬أحداثه‭ ‬بعدسته‭.‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬كان‭ ‬يصور‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬لصحيفة‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬التي‭ ‬تنشر‭ ‬صوره‭ ‬في‭ ‬الصفحة‭ ‬الأخيرة‭.‬

عمل‭ ‬الراحل‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬البحرين‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المساهمين‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬صحيفة‭ ‬الأيام‭ ‬وأسس‭ ‬فريقاً‭ ‬خاصاً‭ ‬بالقسم‭ ‬الرياضي‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬لوري‭ ‬وناصر‭ ‬محمد‭ ‬وانضم‭ ‬إليهم‭ ‬لاحقاً‭ ‬محمد‭ ‬إسماعيل،‭ ‬واستمر‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬حتى‭ ‬2010‭.‬

كتب‭ ‬الراحل‭ ‬الصالحي‭ ‬في‭ ‬مجلتي‭ ‬المواقف‭ ‬وصدى‭ ‬الأسبوع‭ ‬وعمل‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين،‭ ‬وراسل‭ ‬صحفاً‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬مثل‭ ‬البيان‭ ‬والسياسة‭.‬

وسجل‭ ‬أولى‭ ‬مشاركاته‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬عام‭ ‬1979م

وكان‭ ‬للفقيد‭ ‬توفيق‭ ‬الصالحي‭ ‬باع‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الصحافة‭ ‬الرياضية‭.‬

وعمل‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬دورة‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الرمضانية‭ ‬بتوجيهات‭ ‬ناصر‭ ‬عام‭ ‬2007م‭.‬

30‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬‮«‬صدى‭ ‬الرياضة‮»‬

ومن‭ ‬أروقة‭ ‬الصحف‭ ‬انتقل‭ ‬الفقيد‭ ‬إلى‭ ‬إذاعة‭ ‬البحرين‭ ‬حيث‭ ‬اقترح‭ ‬عليه‭ ‬المرحوم‭ ‬نبيل‭ ‬العلوي‭ ‬تنظيم‭ ‬ندوة‭ ‬رياضية‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬لوري‭. ‬الراحل‭ ‬توفيق‭ ‬الصالحي‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬شغفاً‭ ‬كبيراً‭ ‬بالإعلام‭ ‬الرياضي‭ ‬اقترح‭ ‬إطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬إذاعي‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬نشرة‭ ‬رياضية‮»‬‭ ‬واستطاع‭ ‬إقناع‭ ‬المخرج‭ ‬العلوي‭ ‬الذي‭ ‬تردد‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬ورأى‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬المادة‭ ‬الصحفية‭.‬

واستطاع‭ ‬الفقيد‭ ‬إعداد‭ ‬نشرة‭ ‬رياضية‭ ‬يومية،‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬عام‭ ‬1980‭ ‬واستمرت‭ ‬النشرة‭ ‬إلى‭ ‬2010‭ ‬لتكمل‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود،‭ ‬وبدأ‭ ‬البرنامج‭ ‬بفترة‭ ‬مدتها‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬ثم‭ ‬تطور‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭ ‬وخصص‭ ‬لها‭ ‬ساعة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭.‬

وانتقل‭ ‬الراحل‭ ‬من‭ ‬الإذاعة‭ ‬إلى‭ ‬التلفزيون‭ ‬وقدم‭ ‬برامج‭ ‬رياضية‭ ‬ولقاءات‭ ‬وبرنامجا‭ ‬أسبوعيا،‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬معدي‭ ‬برامج‭ ‬الرياضة‭ ‬بصفة‭ ‬رسمية‭.‬

عالم‭ ‬الخيل

دخل‭ ‬الراحل‭ ‬توفيق‭ ‬الصالحي‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬الخيل‭ ‬بترشيح‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ليكون‭ ‬مسؤولا‭ ‬للعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬الفروسية‭ ‬عام‭ ‬1982م،‭ ‬وقال‭ ‬الفقيد‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬وجودي‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬أتاح‭ ‬لي‭ ‬شرف‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬فقد‭ ‬كنت‭ ‬مسؤول‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬الفروسية،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬من‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1999‭ ‬بتأسيس‭ ‬رياضة‭ ‬القدرة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬تواصل‭ ‬معي‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬العامة‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬وأبلغني‭ ‬بالتوجيه‭ ‬السامي،‭ ‬ومشكلة‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬خلفية‭ ‬سابقة‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة،‭ ‬فقمت‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬الإمارات‭ ‬لرياضة‭ ‬التحمل‭ - ‬لما‭ ‬يتمتعون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المضمار‭ - ‬لتأسيس‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مارس‭ ‬2003‭ ‬تشكل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬لسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2003،‭ ‬وكان‭ ‬سموه‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬لنادي‭ ‬البحرين،‭ ‬وانتقل‭ ‬الراحل‭ ‬توفيق‭ ‬الصالحي‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬الفروسية‭ ‬إلى‭ ‬أمانة‭ ‬سر‭ ‬نادي‭ ‬سباق‭ ‬القدرة،‭ ‬وبعدها‭ ‬تولى‭ ‬الفقيد‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ومركز‭ ‬المعلومات‭.‬

وأعد‭ ‬الفقيد‭ ‬الراحل‭ ‬الصالحي‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬عاديات‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يوثق‭ ‬ويؤرخ‭ ‬تاريخ‭ ‬اهتمام‭ ‬البحرين‭ ‬وحكامها‭ ‬ومسؤوليها‭ ‬بالخيول‭ ‬العربية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬والفروسية‭ ‬باعتبارها‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬الأصيل‭.‬

تعزية‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬

ونحن‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬نسأل‭ ‬الله‭ ‬للفقيد‭ ‬العزيز‭ ‬الرحمة‭ ‬والمغفرة‭ ‬وأن‭ ‬يسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته،‭ ‬ولذويه‭ ‬ومحبيه‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭. ‬إنا‭ ‬لله‭ ‬وإنا‭ ‬إليه‭ ‬راجعون‭.



وزارة الإعلام تنعى الإعلامي القدير توفيق الصالحي

نعت‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام،‭ ‬الزميل‭ ‬والإعلامي‭ ‬القدير‭ ‬توفيق‭ ‬الصالحي،‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬جوار‭ ‬ربه‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬مهنية‭ ‬حافلة‭ ‬بالإنجازات‭ ‬والعطاءات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإعلامي‭ ‬والصحفي‭.‬

وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬الفقيد‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬ترك‭ ‬بصمات‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الإعلامية‭ ‬عبر‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الإعلام‭ ‬الوطني،‭ ‬حيث‭ ‬شغل‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬كما‭ ‬عمل‭ ‬صحفيا‭ ‬ومذيعا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحفية‭ ‬والإعلامية‭ ‬المحلية،‭ ‬وتميز‭ ‬بحضوره‭ ‬البارز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تغطياته‭ ‬لمختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرسمية‭ ‬والرياضية‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيها‭ ‬ومواساتها‭ ‬لأسرة‭ ‬الفقيد‭ ‬وذويه،‭ ‬وللأسرة‭ ‬الإعلامية‭ ‬والصحفية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬سائلة‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الفقيد‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬وغفرانه،‭ ‬وأن‭ ‬يسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬أهله‭ ‬وذويه‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭.‬

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