50 عاما قضاها الراحل في مجال الإعلام الرياضيالزميل الإعلامي الأستاذ توفيق صالحي في ذمة الله

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الراحل كان إعلاميّاً شاملاً كرس حياته في خدمة الجسد الصحفي
كــان لــه دور بــارز في تشـكـيل إعـــلام ريـاضــة الـقــدرة
شـغل العـديد من المناصـب المهـمة التي أثبـتت كفـاءته وبراعـته
فجع الوسط الإعلامي الرياضي برحيل الأستاذ الكبير توفيق صالحي مدير المكتب الإعلامي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومركز المعلومات، بعد معاناة مع المرض.
الزميل الراحل توفيق الصالحي دخل عالم الصحافة الرياضية منذ سبعينيات القرن المنصرم وقضى فيها نصف قرن من العمل في مواقع متعددة من الصحافة للإذاعة للتلفزيون، وكتب في الصحف المحلية والخليجية.
كوّن الراحل في مسيرتها شبكة واسعة من العلاقات تميز منها علاقته مع المدير العام لأخبار الخليج، والزميلين المرحومين ماجد العرادي وسلمان الحايكي، فضلا عن الزملاء المخضرمين في مجال الإعلام الرياضي في البحرين وخارجها.
أول من جمع بين التصوير والتحرير
دخل الراحل عالم الصحافة وكان عمره آنذاك 17 عامًا من خلال حبه للتصوير وبدأ مسيرته الصحفية مع مجلة الرياضة التي تأسست في 1974م بتغطية بعض المباريات بكاميرته التي كان يستعيرها من صديقه وقريبه عبدالله دشتي، وأخبر محمد لوري برغبته في دخول الصحافة الرياضية فكان من أول الصحفيين المتخصصين في قسم الرياضة الذي يكتب الخبر ويصور أحداثه بعدسته.
وفي هذه الفترة كان يصور بشكل خاص لصحيفة أخبار الخليج التي تنشر صوره في الصفحة الأخيرة.
عمل الراحل في مجلة البحرين وكان من المساهمين في تأسيس صحيفة الأيام وأسس فريقاً خاصاً بالقسم الرياضي مع محمد لوري وناصر محمد وانضم إليهم لاحقاً محمد إسماعيل، واستمر في الأيام حتى 2010.
كتب الراحل الصالحي في مجلتي المواقف وصدى الأسبوع وعمل في وكالة أنباء البحرين، وراسل صحفاً خارج البحرين مثل البيان والسياسة.
وسجل أولى مشاركاته في دورات كأس الخليج في النسخة الخامسة في بغداد عام 1979م
وكان للفقيد توفيق الصالحي باع في تطوير الصحافة الرياضية.
وعمل في تنظيم دورة ناصر بن حمد الرمضانية بتوجيهات ناصر عام 2007م.
30 عاما في «صدى الرياضة»
ومن أروقة الصحف انتقل الفقيد إلى إذاعة البحرين حيث اقترح عليه المرحوم نبيل العلوي تنظيم ندوة رياضية خلال شهر رمضان مع محمد لوري. الراحل توفيق الصالحي الذي يمتلك شغفاً كبيراً بالإعلام الرياضي اقترح إطلاق برنامج إذاعي تحت عنوان «نشرة رياضية» واستطاع إقناع المخرج العلوي الذي تردد في البداية ورأى صعوبة في توفير المادة الصحفية.
واستطاع الفقيد إعداد نشرة رياضية يومية، التي انطلقت في الأول من فبراير عام 1980 واستمرت النشرة إلى 2010 لتكمل ثلاثة عقود، وبدأ البرنامج بفترة مدتها 15 دقيقة ثم تطور إلى 30 دقيقة وخصص لها ساعة نهاية الأسبوع.
وانتقل الراحل من الإذاعة إلى التلفزيون وقدم برامج رياضية ولقاءات وبرنامجا أسبوعيا، وكان من أوائل معدي برامج الرياضة بصفة رسمية.
عالم الخيل
دخل الراحل توفيق الصالحي عالم رياضة الخيل بترشيح من الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة ليكون مسؤولا للعلاقات العامة في نادي الفروسية عام 1982م، وقال الفقيد في لقاء صحفي: «وجودي في الإعلام أتاح لي شرف العمل مع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، فقد كنت مسؤول العلاقات العامة في نادي الفروسية، وبناء على توجيه من جلالة الملك المعظم في عام 1999 بتأسيس رياضة القدرة في البحرين، تواصل معي القائم بأعمال رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة صالح بن هندي وأبلغني بالتوجيه السامي، ومشكلة عدم وجود أي خلفية سابقة عن هذه الرياضة، فقمت بالتواصل مع اتحاد الإمارات لرياضة التحمل - لما يتمتعون به من خبرة 20 عاماً في هذا المضمار - لتأسيس الرياضة في البحرين».
وفي مارس 2003 تشكل الاتحاد الملكي لسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مارس 2003، وكان سموه الرئيس الفخري لنادي البحرين، وانتقل الراحل توفيق الصالحي من نادي الفروسية إلى أمانة سر نادي سباق القدرة، وبعدها تولى الفقيد منصب مدير المكتب الإعلامي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومركز المعلومات.
وأعد الفقيد الراحل الصالحي كتاب «عاديات البحرين» الذي يوثق ويؤرخ تاريخ اهتمام البحرين وحكامها ومسؤوليها بالخيول العربية وسباقات القدرة والفروسية باعتبارها جزءًا من تاريخ البحرين الأصيل.
تعزية «أخبار الخليج»
ونحن في «أخبار الخليج» نسأل الله للفقيد العزيز الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته، ولذويه ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
وزارة الإعلام تنعى الإعلامي القدير توفيق الصالحي
نعت وزارة الإعلام، الزميل والإعلامي القدير توفيق الصالحي، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس السبت، بعد مسيرة مهنية حافلة بالإنجازات والعطاءات في المجال الإعلامي والصحفي.
وأكدت الوزارة أن الفقيد رحمه الله ترك بصمات واضحة على الساحة الإعلامية عبر سنوات طويلة من العمل في خدمة الإعلام الوطني، حيث شغل منصب مدير المكتب الإعلامي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ورئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، كما عمل صحفيا ومذيعا في عدد من المؤسسات الصحفية والإعلامية المحلية، وتميز بحضوره البارز من خلال تغطياته لمختلف الفعاليات الرسمية والرياضية داخل وخارج مملكة البحرين.
وأعربت وزارة الإعلام عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد وذويه، وللأسرة الإعلامية والصحفية في مملكة البحرين، سائلة الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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