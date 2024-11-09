50 عاما قضاها الراحل في مجال الإعلام الرياضيالزميل الإعلامي الأستاذ توفيق صالحي في ذمة الله

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كــان لــه دور بــارز في تشـكـيل إعـــلام ريـاضــة الـقــدرة

شـغل العـديد من المناصـب المهـمة التي أثبـتت كفـاءته وبراعـته

فجع‭ ‬الوسط‭ ‬الإعلامي‭ ‬الرياضي‭ ‬برحيل‭ ‬الأستاذ‭ ‬الكبير‭ ‬توفيق‭ ‬صالحي‭ ‬مدير‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ومركز‭ ‬المعلومات،‭ ‬بعد‭ ‬معاناة‭ ‬مع‭ ‬المرض‭. ‬

الزميل‭ ‬الراحل‭ ‬توفيق‭ ‬الصالحي‭ ‬دخل‭ ‬عالم‭ ‬الصحافة‭ ‬الرياضية‭ ‬منذ‭ ‬سبعينيات‭ ‬القرن‭ ‬المنصرم‭ ‬وقضى‭ ‬فيها‭ ‬نصف‭ ‬قرن‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬متعددة‭ ‬من‭ ‬الصحافة‭ ‬للإذاعة‭ ‬للتلفزيون،‭ ‬وكتب‭ ‬في‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية‭ ‬والخليجية‭.‬

كوّن‭ ‬الراحل‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬شبكة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬تميز‭ ‬منها‭ ‬علاقته‭ ‬مع‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لأخبار‭ ‬الخليج،‭ ‬والزميلين‭ ‬المرحومين‭ ‬ماجد‭ ‬العرادي‭ ‬وسلمان‭ ‬الحايكي،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الزملاء‭ ‬المخضرمين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭.‬

أول‭ ‬من‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬التصوير‭ ‬والتحرير

دخل‭ ‬الراحل‭ ‬عالم‭ ‬الصحافة‭ ‬وكان‭ ‬عمره‭ ‬آنذاك‭ ‬17‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حبه‭ ‬للتصوير‭ ‬وبدأ‭ ‬مسيرته‭ ‬الصحفية‭ ‬مع‭ ‬مجلة‭ ‬الرياضة‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬1974م‭ ‬بتغطية‭ ‬بعض‭ ‬المباريات‭ ‬بكاميرته‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يستعيرها‭ ‬من‭ ‬صديقه‭ ‬وقريبه‭ ‬عبدالله‭ ‬دشتي،‭ ‬وأخبر‭ ‬محمد‭ ‬لوري‭ ‬برغبته‭ ‬في‭ ‬دخول‭ ‬الصحافة‭ ‬الرياضية‭ ‬فكان‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬الصحفيين‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الرياضة‭ ‬الذي‭ ‬يكتب‭ ‬الخبر‭ ‬ويصور‭ ‬أحداثه‭ ‬بعدسته‭.‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬كان‭ ‬يصور‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬لصحيفة‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬التي‭ ‬تنشر‭ ‬صوره‭ ‬في‭ ‬الصفحة‭ ‬الأخيرة‭.‬

عمل‭ ‬الراحل‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬البحرين‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المساهمين‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬صحيفة‭ ‬الأيام‭ ‬وأسس‭ ‬فريقاً‭ ‬خاصاً‭ ‬بالقسم‭ ‬الرياضي‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬لوري‭ ‬وناصر‭ ‬محمد‭ ‬وانضم‭ ‬إليهم‭ ‬لاحقاً‭ ‬محمد‭ ‬إسماعيل،‭ ‬واستمر‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬حتى‭ ‬2010‭.‬

كتب‭ ‬الراحل‭ ‬الصالحي‭ ‬في‭ ‬مجلتي‭ ‬المواقف‭ ‬وصدى‭ ‬الأسبوع‭ ‬وعمل‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين،‭ ‬وراسل‭ ‬صحفاً‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬مثل‭ ‬البيان‭ ‬والسياسة‭.‬

وسجل‭ ‬أولى‭ ‬مشاركاته‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬عام‭ ‬1979م

وكان‭ ‬للفقيد‭ ‬توفيق‭ ‬الصالحي‭ ‬باع‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الصحافة‭ ‬الرياضية‭.‬

وعمل‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬دورة‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الرمضانية‭ ‬بتوجيهات‭ ‬ناصر‭ ‬عام‭ ‬2007م‭.‬

30‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬‮«‬صدى‭ ‬الرياضة‮»‬

ومن‭ ‬أروقة‭ ‬الصحف‭ ‬انتقل‭ ‬الفقيد‭ ‬إلى‭ ‬إذاعة‭ ‬البحرين‭ ‬حيث‭ ‬اقترح‭ ‬عليه‭ ‬المرحوم‭ ‬نبيل‭ ‬العلوي‭ ‬تنظيم‭ ‬ندوة‭ ‬رياضية‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬لوري‭. ‬الراحل‭ ‬توفيق‭ ‬الصالحي‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬شغفاً‭ ‬كبيراً‭ ‬بالإعلام‭ ‬الرياضي‭ ‬اقترح‭ ‬إطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬إذاعي‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬نشرة‭ ‬رياضية‮»‬‭ ‬واستطاع‭ ‬إقناع‭ ‬المخرج‭ ‬العلوي‭ ‬الذي‭ ‬تردد‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬ورأى‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬المادة‭ ‬الصحفية‭.‬

واستطاع‭ ‬الفقيد‭ ‬إعداد‭ ‬نشرة‭ ‬رياضية‭ ‬يومية،‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬عام‭ ‬1980‭ ‬واستمرت‭ ‬النشرة‭ ‬إلى‭ ‬2010‭ ‬لتكمل‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود،‭ ‬وبدأ‭ ‬البرنامج‭ ‬بفترة‭ ‬مدتها‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬ثم‭ ‬تطور‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭ ‬وخصص‭ ‬لها‭ ‬ساعة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭.‬

وانتقل‭ ‬الراحل‭ ‬من‭ ‬الإذاعة‭ ‬إلى‭ ‬التلفزيون‭ ‬وقدم‭ ‬برامج‭ ‬رياضية‭ ‬ولقاءات‭ ‬وبرنامجا‭ ‬أسبوعيا،‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬معدي‭ ‬برامج‭ ‬الرياضة‭ ‬بصفة‭ ‬رسمية‭.‬

عالم‭ ‬الخيل

دخل‭ ‬الراحل‭ ‬توفيق‭ ‬الصالحي‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬الخيل‭ ‬بترشيح‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ليكون‭ ‬مسؤولا‭ ‬للعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬الفروسية‭ ‬عام‭ ‬1982م،‭ ‬وقال‭ ‬الفقيد‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬وجودي‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬أتاح‭ ‬لي‭ ‬شرف‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬فقد‭ ‬كنت‭ ‬مسؤول‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬الفروسية،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬من‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1999‭ ‬بتأسيس‭ ‬رياضة‭ ‬القدرة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬تواصل‭ ‬معي‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬العامة‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬وأبلغني‭ ‬بالتوجيه‭ ‬السامي،‭ ‬ومشكلة‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬خلفية‭ ‬سابقة‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة،‭ ‬فقمت‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬الإمارات‭ ‬لرياضة‭ ‬التحمل‭ - ‬لما‭ ‬يتمتعون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المضمار‭ - ‬لتأسيس‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مارس‭ ‬2003‭ ‬تشكل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬لسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2003،‭ ‬وكان‭ ‬سموه‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬لنادي‭ ‬البحرين،‭ ‬وانتقل‭ ‬الراحل‭ ‬توفيق‭ ‬الصالحي‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬الفروسية‭ ‬إلى‭ ‬أمانة‭ ‬سر‭ ‬نادي‭ ‬سباق‭ ‬القدرة،‭ ‬وبعدها‭ ‬تولى‭ ‬الفقيد‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ومركز‭ ‬المعلومات‭.‬

وأعد‭ ‬الفقيد‭ ‬الراحل‭ ‬الصالحي‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬عاديات‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يوثق‭ ‬ويؤرخ‭ ‬تاريخ‭ ‬اهتمام‭ ‬البحرين‭ ‬وحكامها‭ ‬ومسؤوليها‭ ‬بالخيول‭ ‬العربية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬والفروسية‭ ‬باعتبارها‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬الأصيل‭.‬

تعزية‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬

ونحن‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬نسأل‭ ‬الله‭ ‬للفقيد‭ ‬العزيز‭ ‬الرحمة‭ ‬والمغفرة‭ ‬وأن‭ ‬يسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته،‭ ‬ولذويه‭ ‬ومحبيه‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭. ‬إنا‭ ‬لله‭ ‬وإنا‭ ‬إليه‭ ‬راجعون‭.









وزارة الإعلام تنعى الإعلامي القدير توفيق الصالحي

نعت‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام،‭ ‬الزميل‭ ‬والإعلامي‭ ‬القدير‭ ‬توفيق‭ ‬الصالحي،‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬جوار‭ ‬ربه‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬مهنية‭ ‬حافلة‭ ‬بالإنجازات‭ ‬والعطاءات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإعلامي‭ ‬والصحفي‭.‬

وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬الفقيد‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬ترك‭ ‬بصمات‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الإعلامية‭ ‬عبر‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الإعلام‭ ‬الوطني،‭ ‬حيث‭ ‬شغل‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬كما‭ ‬عمل‭ ‬صحفيا‭ ‬ومذيعا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحفية‭ ‬والإعلامية‭ ‬المحلية،‭ ‬وتميز‭ ‬بحضوره‭ ‬البارز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تغطياته‭ ‬لمختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرسمية‭ ‬والرياضية‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيها‭ ‬ومواساتها‭ ‬لأسرة‭ ‬الفقيد‭ ‬وذويه،‭ ‬وللأسرة‭ ‬الإعلامية‭ ‬والصحفية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬سائلة‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الفقيد‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬وغفرانه،‭ ‬وأن‭ ‬يسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬أهله‭ ‬وذويه‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭.‬

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