بابكو إنرجيز راعيا بلاتينيا لكأس جلالة الملك المعظم وعدد من السباقات المهمة والدولية للخيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وقع نادي راشد للفروسية وسباق الخيل ومجموعة بابكو إنرجيز اتفاقية رعاية بلاتينية تشمل عدداً من السباقات الموسمية والبطولات الدولية التي تستضيفها مملكة البحرين في موسم 2024-2025، وذلك لتعزيز الشراكة الفاعلة بين الجانبين وتطوير رياضة سباقات الخيل في المملكة.
وتم توقيع الاتفاقية بحضور مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز، ويوسف أسامة بوحجي الرئيس التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وتشمل الرعاية كؤوسا وبطولات مرموقة مثل كأس جلالة الملك المعظم، وكأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وكأس البحرين الدولي، وكأس الفاتح، ضمن بطولة البحرين الدولية لسباق الخيل، إلى جانب سباقات كؤوس بابكو إنرجيز.
وبهذه المناسبة عبّر مارك توماس عن فخر مجموعة بابكو إنرجيز بمواصلة دعم كأس جلالة الملك المعظم للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى دعم كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، انطلاقاً من التزام المجموعة بمسؤوليتها الوطنية في دعم قطاع الفروسية وسباق الخيل، ما يعزز جهود تطوير هذه الرياضة العريقة التي يقودها سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، التي رفعت من مكانة البحرين في عالم سباقات الخيل.
وأكد مارك توماس أهمية مشاركة بابكو إنرجيز كأحد الداعمين لبطولة البحرين الدولية للمرة الأولى، إلى جانب مواصلة دعمها سباق كأس البحرين الدولي للعام السادس على التوالي، مؤكداً التزام الشركة بأن تكون شريكاً أساسياً في تحقيق نجاح هذه البطولات الدولية.
وأشاد الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز بالتقدم الكبير الذي شهده سباق كأس جلالة الملك المعظم، بتصنيفه دولياً ضمن الفئة الثالثة Group 3»»، الذي يعكس المستويات الرفيعة والمشاركات القوية التي حققها السباق دولياً، إضافةً إلى إدراج كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ليصبح من السباقات الدولية المصنفة « Listed ».
بدوره، أشاد يوسف أسامة بوحجي بالدور البارز لمجموعة «بابكو إنرجيز» وحرصها على استمرار الشراكة الممتدة مع نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، ما يعزز دورها كشريك رئيسي وداعم للسباقات المهمة والبطولات الدولية التي ينظمها النادي خلال موسم 2024-2025.
وأضاف بوحجي أن دعم بابكو إنرجيز لعدد من السباقات والبطولات الدولية، على رأسها كأس جلالة الملك المعظم، يُعد إحدى الركائز الأساسية التي تُسهم في نجاح هذه الفعاليات الكبرى، ويُحفز النادي على مواصلة جهوده في تطوير مستوى السباقات المحلية والدولية.
MENAFN09112024000055011008ID1108868555
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.