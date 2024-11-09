بابكو إنرجيز راعيا بلاتينيا لكأس جلالة الملك المعظم وعدد من السباقات المهمة والدولية للخيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتم‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بحضور‭ ‬مارك‭ ‬توماس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬ويوسف‭ ‬أسامة‭ ‬بوحجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬وتشمل‭ ‬الرعاية‭ ‬كؤوسا‭ ‬وبطولات‭ ‬مرموقة‭ ‬مثل‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وكأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وكأس‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬وكأس‭ ‬الفاتح،‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬سباقات‭ ‬كؤوس‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬عبّر‭ ‬مارك‭ ‬توماس‭ ‬عن‭ ‬فخر‭ ‬مجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬بمواصلة‭ ‬دعم‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬للعام‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬المجموعة‭ ‬بمسؤوليتها‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬الفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬جهود‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬العريقة‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬التي‭ ‬رفعت‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭.‬

وأكد‭ ‬مارك‭ ‬توماس‭ ‬أهمية‭ ‬مشاركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬كأحد‭ ‬الداعمين‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مواصلة‭ ‬دعمها‭ ‬سباق‭ ‬كأس‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للعام‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬شريكاً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭.‬

وأشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬بالتقدم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬شهده‭ ‬سباق‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬بتصنيفه‭ ‬دولياً‭ ‬ضمن‭ ‬الفئة‭ ‬الثالثة‭ ‬ Group ‭ ‬3‮»»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬المستويات‭ ‬الرفيعة‭ ‬والمشاركات‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬السباق‭ ‬دولياً،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬إدراج‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ليصبح‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬الدولية‭ ‬المصنفة‭ ‬‮«‬ Listed ‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬أشاد‭ ‬يوسف‭ ‬أسامة‭ ‬بوحجي‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬لمجموعة‭ ‬‮«‬بابكو‭ ‬إنرجيز‮»‬‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬الشراكة‭ ‬الممتدة‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬دورها‭ ‬كشريك‭ ‬رئيسي‭ ‬وداعم‭ ‬للسباقات‭ ‬المهمة‭ ‬والبطولات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬النادي‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وأضاف‭ ‬بوحجي‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬والبطولات‭ ‬الدولية،‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬يُعد‭ ‬إحدى‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬تُسهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬الكبرى،‭ ‬ويُحفز‭ ‬النادي‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬جهوده‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مستوى‭ ‬السباقات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭.‬