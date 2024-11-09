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محاكمة آسيويين أجبرا فتاة على العمل في أعمال غير مشروعة من دون أجر

11/9/2024 7:11:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرح‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬بأن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أنجزت‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬اتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬وأمرت‭ ‬بإحالة‭ ‬المتهمَين‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭.‬‮

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬بقيام‭ ‬متهمَين‭ ‬باستغلال‭ ‬فتاة‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬القسري،‭ ‬وفي‭ ‬أعمال‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭ ‬بأن‭ ‬قاما‭ ‬بتشغيلها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أجر‭ ‬ولساعات‭ ‬عمل‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬إجازة،‭ ‬وفي‭ ‬ظروف‭ ‬لا‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬العمل‭.‬‮

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬التحقيق‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬ذلك‭ ‬البلاغ،‭ ‬حيث‭ ‬استمعت‭ ‬الى‭ ‬أقوال‭ ‬المجني‭ ‬عليها،‭ ‬وأمرت‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ما‭ ‬تتخذه‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬القضايا‭ ‬بإيداعها‭ ‬دار‭ ‬الإيواء‭ ‬التابع‭ ‬للجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهمَين‭. ‬كما‭ ‬طلبت‭ ‬تحريات‭ ‬الشرطة‭ ‬التي‭ ‬أكدت‭ ‬صحة‭ ‬ارتكابهما‭ ‬الواقعة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬أمرت‭ ‬بإحالة‭ ‬المتهمَين‭ ‬الى‭ ‬المحاكمة،‭ ‬وتحدد‭ ‬لنظر‭ ‬الدعوى‭ ‬جلسة‭ ‬غدا‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭.‬

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