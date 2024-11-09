الحبس سنة لمتهم باع سيارة سكراب لا يملكها لآسيوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عدلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة السجن 3 سنوات إلى الحبس سنة لمتهم احتال على آسيوي وباع له سيارة «سكراب» تعود ملكيتها إلى آخر. وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي المجني عليه اتصالا هاتفيا من المتهم الذي أخبره أنه لديه سيارة «سكراب» مملوكة له للبيع، فطلب المجني عليه صورا ومقاطع فيديو لحالة السيارة لمشاهدتها، وبعد رؤيتها وافق على شرائها، وبعد حضور المجني عليه إلى المكان سلم المتهم المبلغ المتفق عليه وتسلم منه السيارة مع الملكية التابعة لها، الا ان المجني عليه اكتشف أن المتهم قد زوده بشهادة ملكية مزورة وأن المعلومات الموجودة في بطاقة الملكية غير صحيحة. وبناء عليه واجه المجني عليه المتهم بما توصل إليه وطلب منه تزويده ببطاقة الملكية الأصلية للسيارة، إلا أن المتهم قام بالمماطلة ولم يسلم المجني عليه الملكية الأصلية ما حدا بالمجني عليه إلى التوجه إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ بالواقعة.
وعند وصول البلاغ إلى النيابة العامة باشرت التحقيق بالواقعة، والتحقق من صحة ملكية السيارة التي قدمها المتهم للمجني عليه، وبعد معاينتها تبين أن الملكية مزورة.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه استعمل محررا رسميا منسوب للإدارة العامة للمرور واستعماله بنية انه محرر صحيح مع علمه انه مزور، واستولى على المبلغ النقدي المتحصل من عملية البيع والمملوك للمجني عليه بطريقة احتيالية.
MENAFN09112024000055011008ID1108868553
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.