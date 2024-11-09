الحبس سنة لمتهم باع سيارة سكراب لا يملكها لآسيوي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعند‭ ‬وصول‭ ‬البلاغ‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬باشرت‭ ‬التحقيق‭ ‬بالواقعة،‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬ملكية‭ ‬السيارة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬المتهم‭ ‬للمجني‭ ‬عليه،‭ ‬وبعد‭ ‬معاينتها‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬الملكية‭ ‬مزورة‭. ‬

ووجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬أنه‭ ‬استعمل‭ ‬محررا‭ ‬رسميا‭ ‬منسوب‭ ‬للإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬واستعماله‭ ‬بنية‭ ‬انه‭ ‬محرر‭ ‬صحيح‭ ‬مع‭ ‬علمه‭ ‬انه‭ ‬مزور،‭ ‬واستولى‭ ‬على‭ ‬المبلغ‭ ‬النقدي‭ ‬المتحصل‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬البيع‭ ‬والمملوك‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭ ‬بطريقة‭ ‬احتيالية‭.‬