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الشرعية تمكن بحرينيا من رؤية أولاده..المحكمة تؤكد: الزيارة تسهم في استقرارهم نفسيا واجتماعيا

11/9/2024 7:11:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ألزمت‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الشرعية‭ ‬سيدة‭ ‬من‭ ‬تمكين‭ ‬والد‭ ‬أبنائها‭ ‬من‭ ‬رؤيتهم،‭ ‬بعد‭ ‬رفضها‭ ‬إرسالهم‭ ‬لزيارته‭ ‬بزعم‭ ‬أنه‭ ‬قام‭ ‬بسبهم‭ ‬وصدر‭ ‬حكم‭ ‬جنائي‭ ‬ضده‭ ‬بذلك،‭ ‬وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الأب‭ ‬أو‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬المحضون‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬شؤونه‭ ‬وتأديبه‭ ‬وتوجيهه‭ ‬وتعليمه‭.‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬جاسم‭ ‬العيسى‭ ‬وكيل‭ ‬الأب‭: ‬إن‭ ‬موكله‭ ‬مختلع‭ ‬المدعى‭ ‬عليها،‭ ‬وله‭ ‬منها‭ ‬4‭ ‬أبناء‭ ‬أعمارهم‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬17‭ ‬ ‭ ‬9‭ ‬سنوات،‭ ‬وقد‭ ‬منعته‭ ‬زوجته‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬زيارتهم،‭ ‬فأقام‭ ‬الدعوى‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الشرعية،‭ ‬مطالبا‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬تمكينه‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬الأولاد‭ ‬أسبوعيا،‭ ‬وفي‭ ‬أول‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬إجازة‭ ‬الربيع‭ ‬المدرسية‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬وفي‭ ‬أول‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬إجازة‭ ‬الصيف‭ ‬المدرسية‭ ‬‮«‬في‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‮»‬‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬ويومي‭ ‬9‭ ‬و10‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬محرم،‭ ‬وفي‭ ‬إجازة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬مع‭ ‬الاصطحاب‭ ‬والمبيت‭ ‬بحسب‭ ‬مواعيد‭ ‬ومكان‭ ‬الاستلام‭ ‬والتسليم‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أفادت‭ ‬الأم‭ ‬بأن‭ ‬الأولاد‭ ‬لا‭ ‬يمانعون‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الأصل،‭ ‬إلا‭ ‬أنهم‭ ‬لا‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬المدعي‭ ‬كونه‭ ‬يقيم‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬وشقيقته،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬صدر‭ ‬بحقه‭ ‬حكم‭ ‬بشأن‭ ‬سبه‭ ‬وتشهيره‭ ‬وقذفه‭ ‬لأولاده،‭ ‬فيما‭ ‬أشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬المقرر‭ ‬قانونا‭ ‬بأنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الأب‭ ‬أو‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬المحضون‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬شؤونه‭ ‬وتأديبه‭ ‬وتوجيهه‭ ‬وتعليمه،‭ ‬ولا‭ ‬يبيت‭ ‬إلا‭ ‬عند‭ ‬حاضنه‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يقدر‭ ‬القاضي‭ ‬خلاف‭ ‬ذلك،‭ ‬وكذلك‭ ‬يحق‭ ‬للأبوين‭ ‬الزيارة‭ ‬والاستزاره‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬المحضون‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬المدعي‭ ‬له‭ ‬الحق‭ ‬المقرر‭ ‬له‭ ‬شرعا‭ ‬وقانونا‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬أبنائه‭ ‬له،‭ ‬سيما‭ ‬وأن‭ ‬الزيارة‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحتهم‭ ‬العاجلة‭ ‬والآجلة‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬استقرارهم‭ ‬النفسي‭ ‬والاجتماعي،‭ ‬فضلا‭ ‬عما‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬أواصر‭ ‬الود‭ ‬والمحبة‭ ‬والصلة‭ ‬بينهم‭ ‬وبين‭ ‬والدهم‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬عليه‭ ‬واجب‭ ‬توجيههم‭ ‬وتعليمهم‭ ‬وتأديبهم‭.‬

وحكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بتمكين‭ ‬المدعي‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬أولاده‭ ‬مع‭ ‬الاصطحاب‭ ‬والمبيت‭ ‬كل‭ ‬أسبوع،‭ ‬وإلزامها‭ ‬بتمكينه‭ ‬بزيارات‭ ‬أول‭ ‬أيام‭ ‬عيدي‭ ‬الفطر‭ ‬والأضحى‭ ‬وإجازة‭ ‬الربيع‭ ‬الدراسية‭ ‬وإجازة‭ ‬الصيف‭ ‬ويومي‭ ‬9‭ ‬و10‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬محرم‭.‬

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