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غارات إسرائيلية على مدينة صور تقتل 7 بينهم طفلتان

11/9/2024 7:11:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بيروت‭ -‬‭ ‬الوكالات‭: ‬قتل‭ ‬7‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬اسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬صور‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬جديدة‭ ‬أوردتها‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬أمس‭ ‬غداة‭ ‬الغارات‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬مباني‭ ‬سكنية،‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬المواجهة‭ ‬المستمرة‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬سبعة‭ ‬أسابيع‭. ‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬غارات‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬صور‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬7‭ ‬شهداء‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬طفلتان‭ ‬وإصابة‭ ‬46‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‮»‬‭. ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬أشلاء‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬أصحابها‭ ‬بإجراء‭ ‬فحوص‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬رفع‭ ‬الأنقاض‭ ‬مستمرة‭. ‬

وكانت‭ ‬الوزارة‭ ‬قد‭ ‬أفادت‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬سابقة‭ ‬بمقتل‭ ‬3‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬الغارات‭ ‬على‭ ‬صور‭ ‬وإصابة‭ ‬30‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭.‬

وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬فرق‭ ‬الإسعاف‭ ‬وهي‭ ‬تنتشل‭ ‬جثثا‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬أنقاض‭ ‬المباني‭ ‬المدمّرة‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭. ‬وعملت‭ ‬جرّافة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬الحطام‭. ‬

وارتفعت‭ ‬سحب‭ ‬الدخان‭ ‬من‭ ‬شارع‭ ‬غطاه‭ ‬الغبار‭ ‬فيما‭ ‬تفقّد‭ ‬بعض‭ ‬السكان‭ ‬الدمار‭. ‬ودمّرت‭ ‬بعض‭ ‬المباني‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬أو‭ ‬تضررت‭ ‬جزئيا‭. ‬

وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬اللبنانية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬الطيران‭ ‬المعادي‮»‬‭ ‬أغار‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬على‭ ‬مدينة‭ ‬صور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬واستهدف‭ ‬مبنى‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬محال‭ ‬صفي‭ ‬الدين،‭ ‬ومبنى‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬المدرسة‭ ‬الدينية‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬غارة‭ ‬أخرى‭ ‬أصابت‭ ‬‮«‬مبنى‭ ‬ملاصقا‮»‬‭ ‬لتلك‭ ‬المباني‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬قيام‭ ‬فرق‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬بالتفتيش‭ ‬بين‭ ‬الانقاض‭ ‬عن‭ ‬ناجين‭ ‬أو‭ ‬جرحى‮»‬‭. ‬

وتحدّثت‭ ‬الوكالة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬أضرار‭ ‬جسيمة‭ ‬في‭ ‬عشرات‭ ‬المنازل‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬إسقاط‭ ‬مسيرة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬هرميس‭ ‬450‭ ‬‮«‬بصاروخ‭ ‬أرض‭-‬جو‮»‬‭ ‬فوق‭ ‬قرية‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭.‬

وتبنّى‭ ‬الحزب‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬بيانات‭ ‬متتالية‭ ‬استهداف‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬اسرائيل‭ ‬بالصواريخ،‭ ‬ضمنها‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬ومنطقة‭ ‬الكريوت‭ ‬شمال‭ ‬مدينة‭ ‬حيفا‭.‬

وطالت‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬عديدة‭ ‬قرى‭ ‬وبلدات‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬أمس،‭ ‬وفق‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭.‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬إن‭ ‬غارات‭ ‬اسرائيلية‭ ‬دمّرت‭ ‬منزلين‭ ‬تراثيين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬النبطية‭. ‬

وبعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬تبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬كثفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬غاراتها‭ ‬على‭ ‬معاقل‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وشرقه‭ ‬والضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭. ‬

وقضى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3110‭ ‬أشخاص‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬تبادل‭ ‬القصف‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭.‬

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