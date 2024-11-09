غارات إسرائيلية على مدينة صور تقتل 7 بينهم طفلتان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بيروت - الوكالات: قتل 7 أشخاص في غارات اسرائيلية على مدينة صور في جنوب لبنان وفق حصيلة جديدة أوردتها وزارة الصحة اللبنانية أمس غداة الغارات التي استهدفت مباني سكنية، في ظلّ المواجهة المستمرة بين حزب الله وإسرائيل منذ سبعة أسابيع.
وقالت الوزارة في بيان إن «غارات العدو الإسرائيلي على مدينة صور أدت إلى سقوط 7 شهداء من بينهم طفلتان وإصابة 46 آخرين بجروح».
وأشارت إلى وجود «أشلاء سيتم العمل على تحديد هوية أصحابها بإجراء فحوص الحمض النووي»، مضيفة أن عمليات رفع الأنقاض مستمرة.
وكانت الوزارة قد أفادت يوم الجمعة في حصيلة سابقة بمقتل 3 أشخاص في الغارات على صور وإصابة 30 آخرين بجروح.
وأظهرت صور لفرانس برس فرق الإسعاف وهي تنتشل جثثا من تحت أنقاض المباني المدمّرة بالكامل في المدينة صباح أمس. وعملت جرّافة كبيرة على رفع الحطام.
وارتفعت سحب الدخان من شارع غطاه الغبار فيما تفقّد بعض السكان الدمار. ودمّرت بعض المباني بشكل كامل أو تضررت جزئيا.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية من جهتها بأن «الطيران المعادي» أغار يوم الجمعة «على مدينة صور أكثر من مرة واستهدف مبنى في شارع محال صفي الدين، ومبنى آخر في شارع المدرسة الدينية».
وأضافت أن غارة أخرى أصابت «مبنى ملاصقا» لتلك المباني «خلال قيام فرق الدفاع المدني بالتفتيش بين الانقاض عن ناجين أو جرحى».
وتحدّثت الوكالة عن «أضرار جسيمة في عشرات المنازل».
من جهته، أعلن حزب الله في بيان أمس السبت إسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع هرميس 450 «بصاروخ أرض-جو» فوق قرية قريبة من الحدود في جنوب لبنان.
وتبنّى الحزب كذلك في بيانات متتالية استهداف مناطق عدة في شمال اسرائيل بالصواريخ، ضمنها قاعدة عسكرية ومنطقة الكريوت شمال مدينة حيفا.
وطالت غارات إسرائيلية عديدة قرى وبلدات في جنوب لبنان أمس، وفق الوكالة الوطنية.
وقالت الوكالة إن غارات اسرائيلية دمّرت منزلين تراثيين في مدينة النبطية.
وبعد عام من تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل عبر الحدود كثفت إسرائيل في 23 سبتمبر غاراتها على معاقل الحزب في جنوب لبنان وشرقه والضاحية الجنوبية لبيروت.
وقضى أكثر من 3110 أشخاص وفق وزارة الصحة منذ بدء حزب الله تبادل القصف مع اسرائيل قبل أكثر من عام.
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