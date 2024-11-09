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الخارجية القطرية: التقارير المتداولة حول انسحاب قطر من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة ليست دقيقة

11/9/2024 7:11:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الدوحة‭ - ‬الوكالات‭: ‬أشار‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬القطرية‭ ‬ماجد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التقارير‭ ‬المتداولة‭ ‬حول‭ ‬انسحاب‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬من‭ ‬الوساطة‭ ‬بشأن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ليست‭ ‬دقيقة‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬الأنصاري،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قطر‭ ‬أخطرت‭ ‬الأطراف‭ ‬قبل‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬أثناء‭ ‬المحاولات‭ ‬الأخيرة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق،‭ ‬بأنها‭ ‬ستعلق‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬الوساطة‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الجولة،‭ ‬وأنها‭ ‬ستستأنف‭ ‬تلك‭ ‬الجهود‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬عند‭ ‬توافر‭ ‬الجدية‭ ‬اللازمة‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬الوحشية‭ ‬ومعاناة‭ ‬المدنيين‭ ‬المستمرة‭ ‬جراء‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإنسانية‭ ‬الكارثية‭ ‬بالقطاع‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬ستكون‭ ‬وقتئذ‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬لبذل‭ ‬كل‭ ‬جهد‭ ‬حميد‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬وعودة‭ ‬الرهائن‭ ‬والأسرى‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬لن‭ ‬تقبل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الوساطة‭ ‬سببا‭ ‬في‭ ‬ابتزازها،‭ ‬إذ‭ ‬شهدنا‭ ‬منذ‭ ‬انهيار‭ ‬الهدنة‭ ‬الأولى‭ ‬وصفقة‭ ‬تبادل‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬تلاعبا،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬التراجع‭ ‬من‭ ‬التزامات‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الوساطة،‭ ‬واستغلال‭ ‬استمرار‭ ‬المفاوضات‭ ‬في‭ ‬تبرير‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب‭ ‬لخدمة‭ ‬أغراض‭ ‬سياسية‭ ‬ضيقة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬‮«‬التزام‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الثابت‭ ‬بدعم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬حتى‭ ‬نيله‭ ‬كافة‭ ‬حقوقه‭ ‬وفي‭ ‬طليعتها‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬مركزية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬دولة‭ ‬قطر‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬‮«‬التقارير‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمكتب‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬غير‭ ‬دقيقة‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬المكتب‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قناة‭ ‬اتصال‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية،‭ ‬وقد‭ ‬حققت‭ ‬هذه‭ ‬القناة‭ ‬وقفا‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مراحل‭ ‬سابقة،‭ ‬وساهمت‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التهدئة‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬والرهائن‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬العام‭ ‬الماضي‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬استقاء‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬مصادرها‭ ‬الرسمية‮»‬‭.‬

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