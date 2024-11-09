44 شهيدا خلال 24 ساعة في قصف إسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
غزة - الوكالات: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن أربعة وأربعين فلسطينيا استشهدوا خلال آخر أربع وعشرين ساعة حتى صباح أمس ما يرفع إلى 43.552 شهيدا على الأقل حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة في بيان إنها أحصت خلال أربع وعشرين ساعة 44 شهيدا على الأقل نقلوا إلى المستشفيات، لافتة الى أن العدد الإجمالي للجرحى ارتفع إلى 102٫765 منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.
وصباح أمس قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لوكالة فرانس برس إن 14 فلسطينيا استشهدوا في غارتين جويتين نفذهما الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا وفجر أمس باستهداف مركز لإيواء النازحين في مدرسة في مدينة غزة، وخيام للنازحين في جنوب القطاع.
وأكد أن غارة جوية استهدفت خياما لنازحين في خان يونس في الجنوب ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم نساء وأطفال.
وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني الحصيلة، مشيرا إلى أن 11 شخصا جرحوا في الغارة نقلوا إلى مستشفى ناصر.
وأسفرت غارة ثانية عن استشهاد خمسة أشخاص بينهم أطفال وإصابة حوالي 22 بجروح عندما قصفت طائرات حربية إسرائيلية مدرسة «فهد الصباح» التي «تؤوي آلاف النازحين» في حي التفاح في مدينة غزة، بحسب بصل.
وأضاف أن الشهداء والجرحى نقلوا إلى المستشفى المعمداني في البلدة القديمة بمدينة غزة.
من ناحية ثانية أفادت وزارة الصحة أن ثلاثة صحفيين «أصيبوا في قصف جوي إسرائيلي استهدف بعد ظهر (أمس) السبت خيمة تؤوي نازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى» في دير البلح.
وقال شاهد عيان لفرانس برس إن الخيمة التي تؤوي عددا من الصحفيين وأصيبت بأضرار تقع بجانب «الخيمة المستهدفة والتابعة لعناصر الشرطة المسؤولين عن تأمين وحماية مستشفى الأقصى».
وضرب الجيش في الشهور الأخيرة عدة مدارس تؤوي نازحين قالت إسرائيل إن مسلحين فلسطينيين ينشطون فيها.
وانتحبت أسرة من غزة على أطفال لقوا حتفهم في غارة إسرائيلية بينما كانوا في طريقهم للعب كرة القدم. واستهدفت الغارة منطقة المواصي الساحلية الجنوبية التي لجأ إليها مئات الآلاف بعد أن أمرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مناطق كان يقصفها في حربه ضد فصائل المقاومة الفلسطينية.
وقال محمد زنون أحد أقارب الأطفال الشهداء «كان الولاد الصغار يلعبوا بالمواصي اللي قال عليها اليهود إنها مناطق آمنة لسه شوية هيك قاعدين يلموا في بعض ولابسين كاوتشات رايحين يلعبوا كورة الصاروخ في نصهم مفيش حد فيهم ولا مستهدف ولا مطلوب ولا أي حد في الشارع.. الشارع مخلي بس أطفال، هم الأطفال استشهدوا إمبارح».
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) الجمعة إن «64 هجوما على الأقل ضد المدارس - أي ما يقرب من هجومين يوميا - تم تسجيلها في قطاع غزة الشهر الماضي».
وأضافت أن مدارس غزة «تعتبر إلى حد كبير كملاجئ للأطفال والأسر النازحة»، وتابعت أنه منذ بدء الحرب «دُمرت أكثر من 95 في المائة من المدارس في قطاع غزة كليا أو جزئيا».
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