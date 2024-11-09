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44 شهيدا خلال 24 ساعة في قصف إسرائيلي على غزة

11/9/2024 7:11:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غزة‭ - ‬الوكالات‭: ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أن‭ ‬أربعة‭ ‬وأربعين‭ ‬فلسطينيا‭ ‬استشهدوا‭ ‬خلال‭ ‬آخر‭ ‬أربع‭ ‬وعشرين‭ ‬ساعة‭ ‬حتى‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬إلى‭ ‬43‭.‬552‭ ‬شهيدا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬حصيلة‭ ‬ضحايا‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنها‭ ‬أحصت‭ ‬خلال‭ ‬أربع‭ ‬وعشرين‭ ‬ساعة‭ ‬44‭ ‬شهيدا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬نقلوا‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات،‭ ‬لافتة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للجرحى‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬102٫765‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭.‬

وصباح‭ ‬أمس‭ ‬قال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬محمود‭ ‬بصل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬14‭ ‬فلسطينيا‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارتين‭ ‬جويتين‭ ‬نفذهما‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ليلا‭ ‬وفجر‭ ‬أمس‭ ‬باستهداف‭ ‬مركز‭ ‬لإيواء‭ ‬النازحين‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬وخيام‭ ‬للنازحين‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭. ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬استهدفت‭ ‬خياما‭ ‬لنازحين‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بينهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭.‬

وأكد‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الحصيلة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬11‭ ‬شخصا‭ ‬جرحوا‭ ‬في‭ ‬الغارة‭ ‬نقلوا‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭. ‬

وأسفرت‭ ‬غارة‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭ ‬وإصابة‭ ‬حوالي‭ ‬22‭ ‬بجروح‭ ‬عندما‭ ‬قصفت‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬مدرسة‭ ‬‮«‬فهد‭ ‬الصباح‮»‬‭ ‬التي‭ ‬‮«‬تؤوي‭ ‬آلاف‭ ‬النازحين‮»‬‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬التفاح‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬بحسب‭ ‬بصل‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الشهداء‭ ‬والجرحى‭ ‬نقلوا‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬المعمداني‭ ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة‭. ‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬ثانية‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أن‭ ‬ثلاثة‭ ‬صحفيين‭ ‬‮«‬أصيبوا‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ (‬أمس‭) ‬السبت‭ ‬خيمة‭ ‬تؤوي‭ ‬نازحين‭ ‬داخل‭ ‬مستشفى‭ ‬شهداء‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬البلح‭.‬

وقال‭ ‬شاهد‭ ‬عيان‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الخيمة‭ ‬التي‭ ‬تؤوي‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬وأصيبت‭ ‬بأضرار‭ ‬تقع‭ ‬بجانب‭ ‬‮«‬الخيمة‭ ‬المستهدفة‭ ‬والتابعة‭ ‬لعناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬تأمين‭ ‬وحماية‭ ‬مستشفى‭ ‬الأقصى‮»‬‭. ‬

وضرب‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬الشهور‭ ‬الأخيرة‭ ‬عدة‭ ‬مدارس‭ ‬تؤوي‭ ‬نازحين‭ ‬قالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬مسلحين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬ينشطون‭ ‬فيها‭. ‬

وانتحبت‭ ‬أسرة‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬أطفال‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بينما‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬طريقهم‭ ‬للعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬واستهدفت‭ ‬الغارة‭ ‬منطقة‭ ‬المواصي‭ ‬الساحلية‭ ‬الجنوبية‭ ‬التي‭ ‬لجأ‭ ‬إليها‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أمرهم‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بإخلاء‭ ‬مناطق‭ ‬كان‭ ‬يقصفها‭ ‬في‭ ‬حربه‭ ‬ضد‭ ‬فصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬زنون‭ ‬أحد‭ ‬أقارب‭ ‬الأطفال‭ ‬الشهداء‭ ‬‮«‬كان‭ ‬الولاد‭ ‬الصغار‭ ‬يلعبوا‭ ‬بالمواصي‭ ‬اللي‭ ‬قال‭ ‬عليها‭ ‬اليهود‭ ‬إنها‭ ‬مناطق‭ ‬آمنة‭ ‬لسه‭ ‬شوية‭ ‬هيك‭ ‬قاعدين‭ ‬يلموا‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬ولابسين‭ ‬كاوتشات‭ ‬رايحين‭ ‬يلعبوا‭ ‬كورة‭ ‬الصاروخ‭ ‬في‭ ‬نصهم‭ ‬مفيش‭ ‬حد‭ ‬فيهم‭ ‬ولا‭ ‬مستهدف‭ ‬ولا‭ ‬مطلوب‭ ‬ولا‭ ‬أي‭ ‬حد‭ ‬في‭ ‬الشارع‭.. ‬الشارع‭ ‬مخلي‭ ‬بس‭ ‬أطفال،‭ ‬هم‭ ‬الأطفال‭ ‬استشهدوا‭ ‬إمبارح‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬يونيسيف‭) ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬64‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ضد‭ ‬المدارس‭ - ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬هجومين‭ ‬يوميا‭ - ‬تم‭ ‬تسجيلها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‮»‬‭.

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬مدارس‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬تعتبر‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬كملاجئ‭ ‬للأطفال‭ ‬والأسر‭ ‬النازحة‮»‬،‭ ‬وتابعت‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬‮«‬دُمرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬95‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬كليا‭ ‬أو‭ ‬جزئيا‮»‬‭.‬

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