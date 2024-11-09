المدير العام لبنك الكويت الوطني يلتقي منتسبي برنامج ((قيادات)) الذي يقدمه معهد الإدارة العامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬التي‭ ‬نظّمها‭ ‬المعهد‭ ‬بحضور‭ ‬علي‭ ‬يوسف‭ ‬فردان‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لبنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬ – ‭ ‬البحرين،‭ ‬ومنتسبي‭ ‬الدفعة‭ ‬33‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬قيادات،‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمديري‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬ضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬لتطوير‭ ‬القيادات‭ ‬الحكومية‭.‬

وشددت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬الإيمان‭ ‬الراسخ‭ ‬بالدور‭ ‬المحوري‭ ‬للقيادات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬باعتبارهم‭ ‬القوة‭ ‬الدافعة‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬المؤسسي،‭ ‬معربةً‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬بالمشاريع‭ ‬الحكومية‭ ‬المنطلقة‭ ‬من‭ ‬مخرجات‭ ‬البرامج‭ ‬القيادية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المعهد،‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬القدرات‭ ‬والمهارات‭ ‬المكتسبة‭ ‬ضمن‭ ‬الخدمات‭ ‬والمبادرات‭ ‬المقدمة‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬علي‭ ‬يوسف‭ ‬فردان‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لبنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬ – ‭ ‬البحرين‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬القيادات‭ ‬الوطنية‭ ‬عبر‭ ‬إشراكهم‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬نوعية‭ ‬صممت‭ ‬خصيصًا‭ ‬للتناسب‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬ومتطلبات‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬اللقاءات‭ ‬مع‭ ‬القيادات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬المعهد‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الخبرات‭ ‬التراكمية‭ ‬لدى‭ ‬القيادات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الفكر‭ ‬القيادي‭ ‬لدى‭ ‬منتسبي‭ ‬البرامج‭ ‬القيادية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعمل‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وقد‭ ‬استعرض‭ ‬فردان‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وشرح‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬فيها‭ ‬مسيرة‭ ‬البنك‭ ‬والتي‭ ‬أثمرت‭ ‬انجازات‭ ‬على‭ ‬المستوي‭ ‬المالي‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬نموذج‭ ‬الأعمال‭ ‬والتدريب‭ ‬واتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬وكيفية‭ ‬ادارة‭ ‬الأزمات‭ ‬وتأكيد‭ ‬الالتزام‭ ‬بالتميز‭ ‬والريادة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬النجاح‭ ‬المستدام‭. ‬