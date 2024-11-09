المدير العام لبنك الكويت الوطني يلتقي منتسبي برنامج ((قيادات)) الذي يقدمه معهد الإدارة العامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن برنامج قيادات مصمم وفق معايير وأسس علمية داعمة لإعداد وتأهيل القيادات الوطنية للوصول إلى أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظّمها المعهد بحضور علي يوسف فردان المدير العام لبنك الكويت الوطني – البحرين، ومنتسبي الدفعة 33 من برنامج قيادات، الذي يقدمه معهد الإدارة العامة لمديري القطاع العام ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية.
وشددت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة على الإيمان الراسخ بالدور المحوري للقيادات الوطنية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، باعتبارهم القوة الدافعة القادرة على تطوير منظومة العمل المؤسسي، معربةً عن الفخر بالمشاريع الحكومية المنطلقة من مخرجات البرامج القيادية التي يقدمها المعهد، التي تعكس القدرات والمهارات المكتسبة ضمن الخدمات والمبادرات المقدمة للكوادر الوطنية في القطاعين العام والخاص.
من جانبه، أكد علي يوسف فردان المدير العام لبنك الكويت الوطني – البحرين حرص مملكة البحرين على تطوير القيادات الوطنية عبر إشراكهم في برامج نوعية صممت خصيصًا للتناسب مع طبيعة ومتطلبات العمل الحكومي، مشيداً بالجهود المبذولة في تنظيم اللقاءات مع القيادات الوطنية التي تعكس اهتمام المعهد في نقل الخبرات التراكمية لدى القيادات الوطنية من القطاعين العام والخاص، والتي تسهم في تنمية الفكر القيادي لدى منتسبي البرامج القيادية بما يسهم الارتقاء بالعمل الاستراتيجي الحكومي في مملكة البحرين.
وقد استعرض فردان قصة نجاح بنك الكويت الوطني في البحرين وشرح الاستراتيجيات التي مرت فيها مسيرة البنك والتي أثمرت انجازات على المستوي المالي والتطوير في نموذج الأعمال والتدريب واتخاذ القرارات وكيفية ادارة الأزمات وتأكيد الالتزام بالتميز والريادة للوصول إلى النجاح المستدام.
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