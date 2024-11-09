تقرير أممي: شبح المجاعة يخيم على شمال غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وحذرت‭ ‬لجنة‭ ‬مراجعة‭ ‬المجاعة‭ ‬في‭ ‬تقييمها‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬احتمال‭ ‬حدوث‭ ‬المجاعة‭ ‬وشيك‭ ‬وكبير،‭ ‬بسبب‭ ‬التدهور‭ ‬السريع‭ ‬للوضع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭.

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وقال‭ ‬التقرير‭: ‬‮«‬ربما‭ ‬تم‭ ‬تجاوز‭ ‬عتبات‭ ‬المجاعة‭ ‬بالفعل‭ ‬أو‭ ‬سيتم‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قريب‮»‬‭.‬

وتوقعت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬الذين‭ ‬يواجهون‭ ‬انعدام‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬بمستوى‭ ‬‮«‬كارثي‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬345‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬أو‭ ‬16‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬بين‭ ‬نوفمبر‭ ‬وأبريل‭ ‬2025‭.‬

وصنف‭ ‬تقرير‭ ‬التصنيف‭ ‬المرحلي‭ ‬المتكامل‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬التصنيف‭ ‬–‭ ‬وهو‭ ‬الوضع‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬تظهر‭ ‬فيه‭ ‬بوضوح‭ ‬حالات‭ ‬المجاعة‭ ‬والموت‭ ‬والعوز‭ ‬ومستويات‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭ ‬الحاد‭ ‬الحرجة‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وأفادت‭ ‬اللجنة‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬التقرير،‭ ‬ساءت‭ ‬الظروف‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة،‭ ‬مع‭ ‬انهيار‭ ‬أنظمة‭ ‬الغذاء،‭ ‬وانخفاض‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وظروف‭ ‬المياه‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‭ ‬والنظافة‭ ‬الحرجة‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬ومن‭ ‬ثم،‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نفترض‭ ‬أن‭ ‬المجاعة‭ ‬وسوء‭ ‬التغذية‭ ‬والوفيات‭ ‬الزائدة‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭ ‬والمرض،‭ ‬تتزايد‭ ‬بسرعة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‮»‬‭. ‬

منذ‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ينفذ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عدوانا‭ ‬جويا‭ ‬وبريا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬جباليا‭ ‬وبيت‭ ‬لاهيا‭ ‬وبيت‭ ‬حانون،‭ ‬لمنع‭ ‬مقاتلي‭ ‬حماس‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬رص‭ ‬صفوفهم‭ ‬بحسب‭ ‬زعمه‭.‬

وبحسب‭ ‬التقرير‭ ‬فإن‭ ‬شحنات‭ ‬المساعدات‭ ‬المسموح‭ ‬لها‭ ‬بدخول‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أصبحت‭ ‬الآن‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭.‬

ويستمر‭ ‬تدهور‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الغذاء،‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬السوداء‭.‬

وقال‭ ‬التقرير‭ ‬إن‭ ‬غاز‭ ‬الطهي‭ ‬ارتفع‭ ‬بنسبة‭ ‬2612‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬والديزل‭ ‬بنسبة‭ ‬1315‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬والخشب‭ ‬بنسبة‭ ‬250‭ ‬في‭ ‬المائة‭. ‬

وأشار‭ ‬التنبيه‭ ‬‮«‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬ومتزايد،‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬انهيار‭ ‬كامل‭ ‬لسبل‭ ‬العيش‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬شراء‭ ‬أو‭ ‬مقايضة‭ ‬الغذاء‭ ‬والاحتياجات‭ ‬الأساسية‭ ‬الأخرى‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أعربت‭ ‬اللجنة‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬إسرائيل‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬قطع‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬الأونروا،‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬‮«‬عواقب‭ ‬وخيمة‭ ‬للغاية‭ ‬على‭ ‬العمليات‭ ‬الإنسانية‮»‬‭.‬